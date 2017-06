”ევროპულმა საქართველომ” სხდომათა დარბაზი დატოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => davit-baqradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140421 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => davit-baqradze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140421 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1013 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => davit-baqradze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => parlamenti [1] => davit-baqradze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140421) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2859,1013) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140430 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 23:10:42 [post_date_gmt] => 2017-06-21 19:10:42 [post_content] => ჩვენ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო აუცილებლად გადავა უფრო დემოკრატიულ საარჩევნო სისტემაზე, - ამის შესახებ პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ”ევროპულ საქართველოს” საარჩევნო ბარიერის 3%-მდე დაწევის იდეა არ მოსწონს, რადგან ჰგონიათ, რომ თავი ქუდში აქვთ. "ქვეყანა აუცილებლად გადავა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე... ”ევროპულ საქართველოს” საარჩევნო ბარიერის დაწევის იდეა არ მოეწონება, რადგან ჰგონიათ, რომ დღეს, როცა პარლამენტში არიან და გაყოფილი ”ნაციონალური მოძრაობის” ხმებით ფრაქციის შექმნის უფლება მოიპოვეს, თავი ქუდში აქვთ ”, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. როდესაც აცხადებ, რომ არ ენდობი მმართველ გუნდს და მას მარტო ტოვებ დარბაზში კონსტიტუციის განხილვისას, ეს ნიშნავს, რომ ან იტყუები და იცი, რომ მართლაც საუკეთესო კონსტიტუცია იწერება, - ამის შესახებ ფრაქცია "ქართული ოცნების" ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია, ხალხი და ვენეციის კომისია აღნიშნავენ, რომ შენი ლოგიკა ცარიელი პოპულიზმი და დემაგოგიაა, ერთადერთი გზა პროცესის დისკრედიტაციისთვის არის ბოიკოტი. "ეს არის ჩვენი ოპონენტების გადაწყვეტილების მოკლე აღწერა. გარდა ამისა, როდესაც აცხადებ, რომ არ ენდობი მმართველ გუნდს და მას მარტო ტოვებ დარბაზში კონსტიტუციის განხილვისას, ეს ნიშნავს, რომ არ გაინტერესებს შენი ქვეყნის მომავალი", - აღნიშნა მდინარაძემ. მამუკა მდინარაძე: "ერთადერთი გზა პროცესის დისკრედიტაციისთვის არის ბოიკოტი" "ევროპული საქართველოს" წარომადგენლები დღეს პლებისციტის მოთხოვნით კანცელარიაში ხელმოწერებს შეაგროვებენ. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბაქრაძემ განაცხადა. მისი თქმით, საკონსტიტუციო პროცესებთან დაკავშირებით პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის არანაირი კონსესუსი არ არსებობს. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, საკონსტიტუციო ცვლილებების ძირითადი ნაწილი პროპორციულ საარცევნო სიებზე გადასვლაა. ბაქრაძე ხელისუფლებას ხალხის ნების გათვალისწინებისკენ მოუწოდებს.

"ევროპული საქართველო" პლებისტიცის მოთხოვნით ხელმოწერებს შეაგროვებენ "ქვეყანა აუცილებლად გადავა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე... ”ევროპულ საქართველოს” საარჩევნო ბარიერის დაწევის იდეა არ მოეწონება, რადგან ჰგონიათ, რომ დღეს, როცა პარლამენტში არიან და გაყოფილი ”ნაციონალური მოძრაობის” ხმებით ფრაქციის შექმნის უფლება მოიპოვეს, თავი ქუდში აქვთ ”, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. 