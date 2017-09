“ევროპულმა საქართველომ” თაბორის მთაზე საკრებულოს გადაწყვეტილება გააპროტესტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elene-khoshtaria [1] => taboris-mta [2] => evropuli-saqartvelo [3] => sakrebulos-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169725 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elene-khoshtaria [1] => taboris-mta [2] => evropuli-saqartvelo [3] => sakrebulos-gadawyvetileba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169725 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3967 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elene-khoshtaria [1] => taboris-mta [2] => evropuli-saqartvelo [3] => sakrebulos-gadawyvetileba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elene-khoshtaria [1] => taboris-mta [2] => evropuli-saqartvelo [3] => sakrebulos-gadawyvetileba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169725) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3967,12228,19784,5679) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169422 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 16:06:47 [post_date_gmt] => 2017-09-29 12:06:47 [post_content] => "საკრებულო, რომელიც უნდა იცავდეს თბილისის და თბილისელების ინტერესებს, დღეს იქცა ბიძინა ივანიშვილის კანტორად," - ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" თბილისის მერობის კანდიდატმა, ელენე ხოშტარიამ, განაცხადა, რომელიც საკრებულოს სხდომათა დარბაზიდან ცოტა ხნის წინ ძალით გამოყვანეს. "საკრებულო ყველანაირი საღი აზრის, მომზადების გარეშე ჩუქნის შუაგულ ცენტრიდან პუშკინის მოედანს ბიძინა ივანიშვილს თაბორის კიდევ 40 ჰექტარს და ამას აკეთებენ ხალხს ამოფარებულები. ჩვენი ძალიან მშვიდობიანი პროტესტის საპასუხო იყო მოყვანა გამგეობებიდან სპორტსმენების, სუს-ის თანამშრომლების, რომლებსაც პროვოკაციის მოწყობა უნდოდათ. ვერანაირ პროვოკაციაზე ჩვენ, "ევროპულ საქართველოს", ვერ წამოგვაგებს ბიძინა ივანიშვილი. რა თქმა უნდა, თავიდან ავირიდეთ ყველანაირი დაპირისპირება. "მე მინდა ვკითხო კახა კალაძეს, რომელიც დადის გაწკეპილი, ეპრანჭება ვიღაცაას ბევრი ლაპარაკით მწვანეზე, მობრძანდეს და გვიპასუხოს, რას ნიშნავს სტატუსის შეცვლა და გადაცემა მიწის ბიძინა ივანიშვილისთვის" - განაცხადა ელენე ხოშტარიამ. 