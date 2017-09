ევროსაბჭომ ქართველი მოსამართლეების კანდიდატურები მოიწონა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrosabcho [1] => evrosasamartlo [2] => qartveli-mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169605 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrosabcho [1] => evrosasamartlo [2] => qartveli-mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 169605 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8800 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evrosabcho [1] => evrosasamartlo [2] => qartveli-mosamartleebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evrosabcho [1] => evrosasamartlo [2] => qartveli-mosamartleebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (169605) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8800,13752,19764) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169050 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-29 10:59:20 [post_date_gmt] => 2017-09-29 06:59:20 [post_content] => საქართველოს მიერ წარდგენილი ევროსასამართლოს წევრობის კანდიდატები სტრასბურგში გასაუბრებას დღეს გაივლიან. ლადო ჭანტურიას, ლალი ფაფიაშვილსა და ოთარ სიჭინავასთან გასაუბრება ევროსაბჭოს საპარლამენტთაშორისო კომიტეტზეა ჩანიშნული. პროცედურა სამეტაპიანი კონკურსის მეორე ნაწილია, რის შემდეგაც შერჩეულ ერთ ან 2 კანდიდატს კენჭს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უყრიან. დამტკიცების შემთხვევაში, საქართველოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 9 წლის ვადით არჩეული, ახალი მოსამართლე ეყოლება. ევროსასამართლოს წევრობის კანდიდატები სტრასბურგში გასაუბრებას დღეს გაივლიან

"ადვოკატთა ასოციაციის" თავმჯდომარე, ზაზა ხატიაშვილი, კომისიის ხვალინდელ სხდომას, სადაც სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატები უნდა შეარჩიონ, პროტესტის ნიშნად არ დაესწრება. ზაზა ხატიაშვილმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატთა ახალი სიაც გაასაჯაროვა. ხატიაშვილის ინფორმაციით, კონკურსში მონაწილეიბას იოსებ ბაჩიაშვილი, ლალი ფაფიაშვილი, კონსტანტინე ვარძელაშვილი, ოთარ სიჭინავა, ირაკლი ადეიშვილი, თამარ ალანია, ლუიზა ხითარიშვილი, კონსტანტინე კორკელია და ნინო ბაქაქური იღებენ. ზაზა ხატიაშვილი სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატთა სიას ასაჯაროებს

მთავრობამ ევროსასამართლოს საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის ორი ახალი კანდიდატი 31 აგვისტომდე უნდა წარუდგინოს. მანამდე კი კომისიამ კანდიდატების შესარჩევი პროცედურა უნდა დაიწყოს და მთავრობას 5 კანდიდატურა შესთავაზოს, საიდანაც უკვე 2 კანდიდატურა შეირჩევა. კანდიდატების შესარჩევად სათანადო დადგენილება მთავრობამ უკვე გამოსცა, სააც გაწერილია, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდნენ კანდიდატები. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში მოსამართლეობის 5 კანდიდატს საგანგებოდ შექმნილი სამთავრობო კომისია შეარჩევს და მთავრობას წარუდგენს, საიდანც მოხდება 2 კანდიდატის შერჩევა და ევროსასამართლოსთვის შეთავაზება. ამ ორს დაემატება ლადო ჭანტურია, რომელიც ევროსასამართლომ ბოლო წარდგენისას არ დაიწუნა და კანიდატებს შორის დატოვა. მთავრობამ წარდგენილი 5 კანდიდატიდან შეარჩევს ნებისმიერ 2 კანდიდატს, რომელთაგან ერთი უნდა იყოს განსხვავებული სქესის ან ორივე უნდა იყოს ქალი. შერჩევისთვის ბოლო ვადად მიმდინარე წლის 31 აგვისტოა განსაზღვრული. ევროსასამრთლოსთვის წარსადგენი კანდიდატების შესარჩევად კონკურსი გამოცხადდა

საქართველოს მიერ წარდგენილი ევროსასამართლოს წევრობის კანდიდატები სტრასბურგში გასაუბრებას დღეს გაივლიან. ლადო ჭანტურიას, ლალი ფაფიაშვილსა და ოთარ სიჭინავასთან გასაუბრება ევროსაბჭოს საპარლამენტთაშორისო კომიტეტზეა ჩანიშნული. პროცედურა სამეტაპიანი კონკურსის მეორე ნაწილია, რის შემდეგაც შერჩეულ ერთ ან 2 კანდიდატს კენჭს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე უყრიან. დამტკიცების შემთხვევაში, საქართველოს სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 9 წლის ვადით არჩეული, ახალი მოსამართლე ეყოლება. ევროსასამართლოს წევრობის კანდიდატები სტრასბურგში გასაუბრებას დღეს გაივლიან