ევროსაბჭომ სტრასბურგის მოსამართლეებად ფაფიაშვილის და სიჭინავას კანდიდატურები მოიწონა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => iusticiis-saministro [2] => lali-fafiashvili [3] => otar-sichinava [4] => strasburgis-mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160826 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => iusticiis-saministro [2] => lali-fafiashvili [3] => otar-sichinava [4] => strasburgis-mosamartleebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160826 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 717 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => iusticiis-saministro [2] => lali-fafiashvili [3] => otar-sichinava [4] => strasburgis-mosamartleebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => iusticiis-saministro [2] => lali-fafiashvili [3] => otar-sichinava [4] => strasburgis-mosamartleebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160826) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3453,8309,18638,18929,717) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158621 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 14:01:05 [post_date_gmt] => 2017-08-31 10:01:05 [post_content] => „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ პრეზიდენტი, ზაზა ხატიაშვილი, აპირებს, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან წარსადგენი მოსამართლეების შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭოს ასამბლეის სპეციალურ კომიტეტს კიდევ ერთხელ მიმართოს. ხატიაშვილის თქმით, მისთვის მიუღებელია ის პროცედურები, რომლითაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენ მოსამართლეებს არჩევს. „თეა წულუკიანისთვის მიუღებელი კანდიდატები ყველაზე დაბალ ქულებს იღებენ, რომლითაც შეუძლებელია, შემდგომ კანდიდატი ოთხეულში ან ხუთეულში მოხვდეს. მაგალითად, ავიღოთ პროფესორი კონსტანტინე კორკელია, რომელმაც იმაზე მეტი წიგნი დაწერა, ვიდრე კომისიის წევრებს გვაქვს წაკითხული. კორკელია ლექციებს ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში კითხულობს. მან კომისიის 13 წევრიდან 5 ერთიანი და ორი სამიანი მიიღო. ასეთი ქულებით გამორიცხულია, რომ კანდიდატი მეორე ტურში გადავიდეს. ასევე მოხდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ნინო ბაქაქურთან დაკავშირებითაც, რომელსაც შვიდი ერთიანი დაუწერეს. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა სამართლებრივი. მე პერსონების წინააღმდეგ არ ვიბრძვი. ეს პრობლემა უნდა გამოსწორდეს“, - განაცხადა ზაზა ხატიაშვილმა. [post_title] => თეა წულუკიანისთვის მიუღებელი კანდიდატები ყველაზე დაბალ ქულებს იღებენ - ზაზა ხატიაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tea-wulukianistvis-miughebeli-kandidatebi-yvelaze-dabal-qulebs-igheben-zaza-khatiashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 14:01:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 10:01:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158621 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157866 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-29 16:14:34 [post_date_gmt] => 2017-08-29 12:14:34 [post_content] => „უმჯობესი იქნება, "ნაციონალურმა მოძრაობამ" თავისი ყოფილი მინისტრები და უმაღლესი თანამდებობის ის პირები დაიბაროს პარტიის ოფისში და პასუხი მოჰკითხოს, რომლებმაც 2008 წელის ავბედითი ომის დროს ტერიტორიები დაკარგეს“, - განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა "ნაციონალური მოძრაობის" მოთხოვნის საპასუხოდ, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე პარლამენტში მივიდეს. წულუკიანის თქმით, ხანძრის დროს საფრთხეები თავიდან იქნა აცილებული, რაც პრემიერმინისტრის და თითოეული მაშველის დამსახურებაა. "ხანძრის წინააღმდეგ მებრძოლი კრიზისების მართვის საბჭოს წევრი არ გახლდით, რომელსაც პრემიერმინისტრი ხელმძღვანელობდა. შესაბამისად, მეტნაკლებად ნეიტრალური, დისტანციური ხედვა მაქვს. ამ ხედვის პირობებში ვფიქრობ, რომ საქართველოს პრემიერმინისტრმა და მთავრობის წევრებმა, სამინისტროებმა, უწყებებმა, მაშველებმა და მოქალაქეებმა, ვინც ხანძარს ებრძოდა, მოახერხეს, რომ ადამიანური დანაკლისი არ არის. იქ სოფლებს საფრთხე რაც ემუქრებოდა, თავიდან იქნა აცილებული. ეს სწორედ მთავრობის, პრემიერმინისტრისა და თითოეული მაშველის დამსახურებაა. თუ ეს ოპოზიციას არ მოსწონს, მათი პრობლემაა. მეც არ მომწონს, ისევე როგორც ჩვენს საზოგადოებას, რომ სწორედ მათ ოკუპანტს ხელი შეუწყვეს იმაში, რომ მახეში გაბმულიყვნენ და ტერიტორიები დაეკარგათ", - დასძინა წულუკიანმა. "ნაციონალური მოძრაობის" წევრი, სალომე სამადაშვილი, საგარეო უწყებას სადეპუტატო კითხვით მიმართავს, დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს იმის თაობაზე, სტიქიის ზონაში შექმნილი ვითარების დროს ქართულმა მხარემ ვის მიმართა. [post_title] => "ნაციონალურმა მოძრაობამ" ყოფილ მინისტრებს მოჰკითხოს პასუხი - თეა წულუკიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionalurma-modzraobam-yofil-ministrebs-mohkitkhos-pasukhi-tea-wulukiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 16:14:34 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 12:14:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 157299 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-26 17:12:06 [post_date_gmt] => 2017-08-26 13:12:06 [post_content] => სტრასბურგის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევა იუსტიციის სამინისტროში დასრულებულია. ევროსასამართლოსთვის 2 კანდიდატის შესარჩევად მთავრობას 4-კაციანი სია გადაეგზავნა. მოსამართლეები ლალი ფაფიაშვილი, თამარ ალანია, ოთარ სიჭინავა და იოსებ ბაჩიაშვილი იუსტიციის სამინისტროში გასაუბრების დასრულების შემდეგ შეარჩიეს. ყველაზე მაღალი ქულა მოსამართლეობის კანდიდატმა ლალი ფაფიაშვილმა აიღო (4.82), შემდეგი არის თამარ ალანია (4.45), ოთარ სიჭინავამ და იოსებ ბაჩიაშვილმა კი თანაბარი (3.75) ქულა აიღეს. დღევანდელ შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობა სულ 8 კანდიდატს უნდა მიეღო, თუმცა, მოსამართლე ნინო ბაქაქური, კონკურსს საკუთარი სურვილით გამოეთიშა. მოქმედ ხელისუფლებას სტრასბურგში წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევად კონკურსის გამოცხადება მესამედ მოუწია. ხელისუფლების მიერ შერჩეული კანდიდატები სტრასბურგმა დაიწუნა. [post_title] => მთავრობა სტრასბურგში მოსამართლეებად წარსადგენ პირებს ოთხი კანდიდატიდან შეარჩევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtavroba-strasburgshi-mosamartleebad-warsadgen-pirebs-otkhi-kandidatidan-shearchevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-26 17:14:16 [post_modified_gmt] => 2017-08-26 13:14:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157299 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158621 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-31 14:01:05 [post_date_gmt] => 2017-08-31 10:01:05 [post_content] => „საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის“ პრეზიდენტი, ზაზა ხატიაშვილი, აპირებს, სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოდან წარსადგენი მოსამართლეების შერჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით, ევროპის საბჭოს ასამბლეის სპეციალურ კომიტეტს კიდევ ერთხელ მიმართოს. ხატიაშვილის თქმით, მისთვის მიუღებელია ის პროცედურები, რომლითაც იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი საქართველოდან სტრასბურგის სასამართლოში წარსადგენ მოსამართლეებს არჩევს. „თეა წულუკიანისთვის მიუღებელი კანდიდატები ყველაზე დაბალ ქულებს იღებენ, რომლითაც შეუძლებელია, შემდგომ კანდიდატი ოთხეულში ან ხუთეულში მოხვდეს. მაგალითად, ავიღოთ პროფესორი კონსტანტინე კორკელია, რომელმაც იმაზე მეტი წიგნი დაწერა, ვიდრე კომისიის წევრებს გვაქვს წაკითხული. კორკელია ლექციებს ევროპის წამყვან უნივერსიტეტებში კითხულობს. მან კომისიის 13 წევრიდან 5 ერთიანი და ორი სამიანი მიიღო. ასეთი ქულებით გამორიცხულია, რომ კანდიდატი მეორე ტურში გადავიდეს. ასევე მოხდა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ნინო ბაქაქურთან დაკავშირებითაც, რომელსაც შვიდი ერთიანი დაუწერეს. ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და არა სამართლებრივი. მე პერსონების წინააღმდეგ არ ვიბრძვი. ეს პრობლემა უნდა გამოსწორდეს“, - განაცხადა ზაზა ხატიაშვილმა. [post_title] => თეა წულუკიანისთვის მიუღებელი კანდიდატები ყველაზე დაბალ ქულებს იღებენ - ზაზა ხატიაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tea-wulukianistvis-miughebeli-kandidatebi-yvelaze-dabal-qulebs-igheben-zaza-khatiashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 14:01:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 10:01:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158621 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9c39ee1b52f9c87b7ab299ac6d79a88a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )