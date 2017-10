ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატად ლადო ჭანტურია შეარჩია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => lado-chanturia [2] => strasburgistrasburgis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171205 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => lado-chanturia [2] => strasburgistrasburgis-sasamartlo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171205 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 717 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => lado-chanturia [2] => strasburgistrasburgis-sasamartlo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tea-wulukiani [1] => lado-chanturia [2] => strasburgistrasburgis-sasamartlo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171205) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5230,19891,717) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169933 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-02 12:27:55 [post_date_gmt] => 2017-10-02 08:27:55 [post_content] => იუსტიციის მინისტრის, თეა წულუკიანის, განცხადებით, მერობის რამდენიმე კანდიდატს საბუთებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს და, თუ დროულად არ მოაგვარებენ ამ პრობლემებს, ეს კანდიდატები ხმის მიცემას ვერ შეძლებენ. „თუ მერობის კანდიდატებმა არ მოაწესრიგეს საკუთარი დოკუმენტები, აღმოჩნდება, რომ მივლენ არჩევნების დღეს უბანზე და საკუთარ თავს და პარტიას ვერ მისცემენ ხმას. ჩვენ მუდმივად გვესმის სამწუხარო სპეკულაცია, თითქოს, სტატისტიკის დეპარტამენტის მიხედვით, ქვეყანაში არის ნაკლები ამომრჩეველი და, რომ ჩვენი მონაცემებით და ცესკოს სიით არის უფრო მეტი და ეს არის პრობლემა. კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხაზს, არცერთი წარმომადგენელი ამ ხელისუფლების და, მე მგონია, რომ საქართველოს არცერთი მომავალი მთავრობა, არ გააკეთებს იმას, რომ ჩვენი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ამომრჩეველი ამორიცხოს სამოქალაქო რეესტრის ბაზებიდან,“ - განაცხადა თეა წულუკიანმა. მერობის რამდენიმე კანდიდატს საბუთებთან დაკავშირებით პრობლემა აქვს - თეა წულუკიანი

საქართველოს იუსტიციის მინისტრი სტრასბურგის სასამართლოს აკრიტიკებს. თეა წულუკიანის თქმით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გვანცა ყუფარაძის საქმე არასათანადოდ განიხილა. მინისტრის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლომ მთავრობა გაამართლა, რაც მასში არც მორალურ და არც პროფესიულ სიხარულს არ იწვევს. „გვანცა ყუფარაძის საქმეზე სტრასბურგის სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება, რომლითაც, პრაქტიკულად, მთავრობა გამართლდა, არავითარ პროფესიულ და, მით უმეტეს, მორალურ სიხარულს ჩვენში არ იწვევს იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ეს გადაწყვეტილება რეალურად არ შესულა სიღრმეებში. მე, რა თქმა უნდა, მინახავს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები, რომელიც გაცილებით უფრო დეტალურად იხილავს ხოლმე პატიმრის და, მით უმეტეს, არასრულწლოვანი გოგონას უფლებებს. დაველოდოთ, მომჩივანი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს," - განაცხადა თეა წულუკიანმა. სტრასბურგის სასამართლომ ყუფარაძის საქმესთან დაკავშირებით ევროკონვენციის ვერცერთი მუხლის დარღვევა ვერ დაადგინა. მოსარჩელე საქართველოს სამართლიანი სასამართლოს უფლების შელახვასა და საპატიმროში არაადამიანურ მოპყრობას ედავებოდა. გვანცა ყუფარაძემ სასჯელაღსრულების დაწესებულება 2011 წელს დატოვა და ამჟამად იუსტიციის სამინისტროში მუშაობს. თეა წულუკიანი ყუფარაძის საქმის გამო სტრასბურგის სასამართლოს აკრიტიკებს

საქართველოს მთავარი პროკურატურა და საგამოძიებო ორგანოები ახლა არიან უპრეცენდენტოდ ღია, ვიდრე ყოფილან როდისმე," - ასე უპასუხა იუსტიციის მინისტრმა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს" მიერ გახმაურებულ საქმეებზე გაკეთებულ განცხადებას. თეა წულუკიანის განცხადებით, მთავარი საგამოძიებო ორგანოსგან ყველა იღებს იმ ინფორმაციას, რაც გამოძიების ინტერესს არ აზარალებს. „თუკი რაიმე ინფორმაცია ვერ გაიცემა, ვერ გაიცემა იმიტომ, რომ არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ყველა დემოკრატიულ საზოგადოებაში, გამოძიების პროცესის ზოგიერთი ნაწილი არის საგამოძიებო საიდუმლოებით დაცული მანამ, სანამ საქმე არ წარიმართება სასამართლოში. ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, პროკურატურისგან ყველა ღებულობს იმ ინფორმაციას, რაც გამოძიების ინტერესს არ ვნებს და რაც დაშვებულია კანონით. თუკი ამის მიუხედავად არსებობს პრეტენზიები, შეიძლება, მხარეებმა ერთმანეთს არგუმენტები უკვე სასამართლო დარბაზში წარუდგინონ," - განაცხადა თეა წულუკიანმა. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველო" გახმაურებულ საქმეებზე უპასუხოდ დარჩენილი შეკითხვებთან დაკავშირებით პროკურატურის წინააღმდეგ სარჩელს ამზადებს. როგორც ორგანიზაციაში განმარტავენ, ძირითადად ეს საქმეები ეხება ფარული და პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის გავრცელებას, წინასაარჩევნო პერიოდში სისხლის სამართლის დანაშაულებს, რეგიონულ მედიაზე ზეწოლასა და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებას. 