“ევროვიზიის” ტრანსლაციის წამყვანი ანრი ჯოხაძე იქნება

"პირველი არხი" ავრცელებს ექსკლუზიურ კადრებს კულისებიდან, სადაც ჩანს, როგორ ემზადება მომღერალი ბექვოკალებთან ერთად საპასუხისმგებლო გამოსვლისთვის... ჟიურის ქულები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადი შეფასებისთვის. შეგახსენებთ, რომ თაკო მეორე ნომრად დღევანდელ ნახევარფინალზე წარდგება. პირდაპირი ეთერი საღამოს 11 საათიდან, '"პირველ არხზე" დაიწყება. კონკურსში 42 ქვეყანაა ჩაბმული. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=sqEjLJ0rx1g [post_title] => თამარა გაჩეჩილაძე ჟიურის წინაშე შთამბეჭდავად წარდგა - ექსკლუზიური კადრები "ევროვიზიის" კულისებიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamara-gachechiladze-djiuris-winashe-shtambechdavad-wardga-eqskluziuri-kadrebi-evroviziis-kulisebidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:44:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:44:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129115 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128526 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-08 13:15:21 [post_date_gmt] => 2017-05-08 09:15:21 [post_content] => ყველაზე მასშტაბური ევროპული მუსიკალური კონკურსის დაწყებამდე სულ ერთი დღე რჩება. მონაწილეებმა უკვე გაიარეს წითელ ხალიჩაზე. ხვალ„ ევროვიზიის“ პირველი ნახევარფინალური ტურია. ქართველი შემსრულებელი 9 მაისს მეორე ნომრად წარდგება მრავალმილიონიანი მაყურებლის წინაშე სიმღერით „Keep The Faith“ (შეინარჩუნე რწმენა), რომლის ტექსტიც თავად შექმნა, მელოდია კი ანრი ჯოხაძეს ეკუთვნის. თაკო საკუთარ გუნდთან ერთად 1-ელი მაისიდან უკრაინის დედაქალაქ კიევში გაემგზავრა, სადაც მოსამზადებელი პერიოდი გაატარა, გაიარა რამდენიმე რეპეტიცია და მზადაა სცენაზე გამოსასვლელად ლაშა ჯოხაძის მიერ შექმნილ წითელ და ეფექტურ კაბაში... როგორც ჩანს, დიდი სასცენო გამოცდილების მიუხედავად, მომღერალი მაინც ნერვიულობს და აქვეყნებს სტატუსს, სადაც კრიტიკოსებს მიმართავს, მცირე ხნით პაუზა აიღონ... თამარა გაჩეჩილაძე აღნიშნავს: „მოკლედ მეგობრებო! ჩემო საყვარლებო! ყველას უდიდეს მადლობას გეუბნებით ამხელა სიყვარულისა და სითბოსთვის!!!!! მიყვარხართ და ყველანაირად ვცდილობ, მაქსიმალურად გასახელოთ!!! მაგრამ არის ერთი ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავითვალისწინო! მე ვარ ჩათვალეთ „ოლიმპიადაზე“ და ისეთი სტრესია და ისეთ რეჟიმში ვარ, თქვენ ვერც ერთი წამითაც ვერ წარმოიდგენთ, მაგრამ მე საქმეს ბოლომდე მივიყვან! თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვგრძნობ ყოველი თქვენგანისგან, მხვდება ისეთი საშინელი კომენტარები, რომლებსაც ძალაუნებურად ვკითხულობ.... მთელი ევროპა და უკრაინა გიჟდება ჩვენზე, ისე გვაქებენ და ქართველისგან - „ფუ რას ჰგავს“, ან „რას მღერის“, ან „რა საშინელი სიმღერაა“, ან „რა აცვია“ უბრალოდ უხერხულია და ძალიან მტკივნეული წასაკითხია! ეს, უბრალოდ, შეუგნებლობაა და პრინციპში მესმის, და ვერც გაგამტყუნებთ, რადგან არ იცით, აქ რა ხდება და რამხელა სტრესია და ამ დროს პირიქით მხარდაჭერის მეტი არაფერი მჭირდება, ამიტომ ვაუქმებ Facebook-ს, სანამ მორჩება „ევროვიზია“! ასე ჯობია ნამდვილად! მიყვარხართ!!! დროებით!!!“ [post_title] => თაკო გაჩეჩილაძე კრიტიკოსებს მიმართავს - „ეს, უბრალოდ, შეუგნებლობაა...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tako-gachechiladze-kritikosebs-mimartavs-es-ubralod-sheugneblobaa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-08 13:15:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-08 09:15:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127638 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 13:33:14 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:33:14 [post_content] => თამარა გაჩეჩილაძე "პირველი არხის" გუნდთან ერთად კიევში იმყოფება, სადაც "ევროვიზიის" კონკურსი იმართება. ქართველმა შემსრულებელმა ერთი რეპეტიცია უკვე გაიარა, კაბისა და მაკიაჟის გარეშე. დღეს კი "იუთუბზე" გავრცელდა მეორე რეპეტიციის კადრები, სადაც თაკოს დიზაინერ ლაშა ჯოხაძის ულამაზესი წითელი კაბა აცვია, რომლითაც ცხრა მაისს, მეორე ნომრად, მუსიკალურ კონკურსზე წარდგება. შეგიძლიათ, ვიდეო თავად ნახოთ და ქართველი შემსრულებლის იმიჯიც შეაფასოთ. https://www.youtube.com/watch?v=A7ZhxR6UDrQ&feature=youtu.be&app=desktop [gallery royalslider="1" ids="127704,127705,127706,127707,127708,127709,127710,127711,127712,127713,127714,127715,127716,127717,127718"] [post_title] => როგორი კაბა ეცმევა თამარა გაჩეჩილაძეს "ევროვიზიის" გამოსვლაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogori-kaba-ecmeva-tamara-gachechiladzes-evroviziis-gamosvlaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 22:32:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 18:32:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129115 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-09 11:41:33 [post_date_gmt] => 2017-05-09 07:41:33 [post_content] => ქართველი შემსრულებელი, თამარა გაჩეჩილაძე გუშინ "ევროვიზიის" ჟიურის წინაშე წარდგა. როგორც სოცქსელში წერენ ქართველები, ვინც თაკოს მხარდასაჭერად კიევში იმყოფებიან, ქართველი კონკურსანტი შესანიშნავად გამოვიდა. ანრი ჯოხაძე აღნიშნავს, რომ თამარამ "დარბაზი დაანგრია". "პირველი არხი" ავრცელებს ექსკლუზიურ კადრებს კულისებიდან, სადაც ჩანს, როგორ ემზადება მომღერალი ბექვოკალებთან ერთად საპასუხისმგებლო გამოსვლისთვის... ჟიურის ქულები საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზოგადი შეფასებისთვის. შეგახსენებთ, რომ თაკო მეორე ნომრად დღევანდელ ნახევარფინალზე წარდგება. პირდაპირი ეთერი საღამოს 11 საათიდან, '"პირველ არხზე" დაიწყება. კონკურსში 42 ქვეყანაა ჩაბმული. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=sqEjLJ0rx1g [post_title] => თამარა გაჩეჩილაძე ჟიურის წინაშე შთამბეჭდავად წარდგა - ექსკლუზიური კადრები "ევროვიზიის" კულისებიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tamara-gachechiladze-djiuris-winashe-shtambechdavad-wardga-eqskluziuri-kadrebi-evroviziis-kulisebidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:44:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:44:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129115 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 65 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b30b54829264041ba927bc4a2cbee4b0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )