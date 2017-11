Facebook-ი რუსულ პროპაგანდასთან ბრძოლას იწყებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => rusuli-propaganda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190213 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => rusuli-propaganda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190213 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1853 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => rusuli-propaganda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => rusuli-propaganda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190213) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1853,4091) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-05 17:21:04 [post_date_gmt] => 2017-10-05 13:21:04 [post_content] => „ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა. ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფი სიყვარულისა და სოც-ქსელის კავშირით დაინტერესდა და დაადგინა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს რომანტიკული ურთიერთობების წინასწარმეტყველება ფსიქოლოგზე უკეთ შეუძლია. ბევრი ადამიანი თავისი ურთიერთობის გასაჯაროებისგან თავს იკავებს, თუმცა „ფეისბუქმს“ მსგავსი რამ არასდროს გამოეპარება. ხელოვნური ინტელექტი ადვილად ხვდება, თუ როდის წარმოიქმნება ორ ადამიანს შორის რაღაც მეტი ვიდრე უბრალო მეგობრობა და ამ ურთიერთობას ისიც ხელს უწყობს. მაგალითად, თუკი თქვენ ერთი კონკრეტული მომხმარებლით ხართ დაინტერესებული, ის თქვენს კედელზე სხვებზე ხშირად გამოჩნდება. ჩატში კი ყოველთვის ლიდერ პოზიციაზე იქნება. საიტი მისი დაბადების დღის დაგეგმვასაც შემოგთავაზებთ და საერთო მოგონებებსაც ხშირად გაგახსენებთ ხოლმე. [post_title] => „ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqma-yoveltvis-icis-sheyvarebuli-khart-tu-ara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 17:27:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 13:27:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 169167 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-29 12:07:45 [post_date_gmt] => 2017-09-29 08:07:45 [post_content] => Telegram, ისევე როგორც სხვა ინტერნეტ-სერვისები, რომლებიც რუსულ კანონმდებლობას არ დაიცავენ, რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ იმუშავებენ, - ამის შესახებ „რია ნოვოსტს“ რუსეთის კავშირგაბმულობისa და მასობრივი კომუნიკაციის მინისტრმა, ნიკოლაი ნიკიფოროვმა განუცხადა. „ჩვენ ერთნაირი მიდგომა გვაქვს როგორც რუსული, ასევე უცხოური ინტერნეტ-სერვისების მიმართ. როგორც კანონში წერია, ყველაფერი ისე იქნება. ის სერვისები, რომლებიც რუსულ კანონმდებლობას არ დაიცავენ, რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ იმუშავებენ. არ მესმის, რატომ ატეხა მედიამ Telegram-ის გარშემო აჟიოტაჟი. ეს კანონი WhatsApp-ზე, Viber-ზე, Google-სა და Facebook-ზეც ვრცელდება“, - განაცხადა ნიკიფოროვმა. [post_title] => რუსეთში WhatsApp, Viber, Google, Facebook და Telegram დაიბლოკება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetshi-whatsapp-viber-google-facebook-da-telegram-daiblokeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-29 12:07:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-29 08:07:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=169167 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168602 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-27 23:36:03 [post_date_gmt] => 2017-09-27 19:36:03 [post_content] => „ფეისბუქი“ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, დაახლოებით ნახევარი საათის განმავლობაში, შეფერხებით მუშაობდა. როგორც ბრიტანული გამოცემა express.co.uk წერს, რედაქციას არაერთმა მომხმარებელმა გაუგზავნა შეტყობინება, სადაც აღნიშნული იყო, რომ „ფეისბუქის“ მთავარ გვერდზე აღარ იტვირთებოდა სიახლეები და, უმეტესად, რამდენიმე საათის წინ გამოქვეყნებულ პოსტებს ხედავდნენ. მედიასაშუალების ცნობით, სოციალური ქსელის მომხმარებლებს პრობლემები, ძირითადად, ევროპასა და დიდ ბრიტანეთში შეექმნათ. „ფეისბუქის“ შეფერხებით მუშაობის მიზეზი ჯერ უცნობია. [post_title] => "ფეისბუქის" მუშაობა დაახლოებით ნახევარი საათით შეფერხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-mushaoba-daakhloebit-nakhevari-saatis-ganmavlobashi-sheferkhebuli-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 23:38:06 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 19:38:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171052 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-05 17:21:04 [post_date_gmt] => 2017-10-05 13:21:04 [post_content] => „ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა. ექსპერტთა საერთაშორისო ჯგუფი სიყვარულისა და სოც-ქსელის კავშირით დაინტერესდა და დაადგინა, რომ ხელოვნურ ინტელექტს რომანტიკული ურთიერთობების წინასწარმეტყველება ფსიქოლოგზე უკეთ შეუძლია. ბევრი ადამიანი თავისი ურთიერთობის გასაჯაროებისგან თავს იკავებს, თუმცა „ფეისბუქმს“ მსგავსი რამ არასდროს გამოეპარება. ხელოვნური ინტელექტი ადვილად ხვდება, თუ როდის წარმოიქმნება ორ ადამიანს შორის რაღაც მეტი ვიდრე უბრალო მეგობრობა და ამ ურთიერთობას ისიც ხელს უწყობს. მაგალითად, თუკი თქვენ ერთი კონკრეტული მომხმარებლით ხართ დაინტერესებული, ის თქვენს კედელზე სხვებზე ხშირად გამოჩნდება. ჩატში კი ყოველთვის ლიდერ პოზიციაზე იქნება. საიტი მისი დაბადების დღის დაგეგმვასაც შემოგთავაზებთ და საერთო მოგონებებსაც ხშირად გაგახსენებთ ხოლმე. [post_title] => „ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqma-yoveltvis-icis-sheyvarebuli-khart-tu-ara [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 17:27:23 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 13:27:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d18e54a29518de553c6105c6cc6ae7c3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )