Facebook-მა ახალი ვიდეოსერვისი წარადგინა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => mark-cukerbergi [2] => akhali-servisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152838 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => mark-cukerbergi [2] => akhali-servisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152838 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1853 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => mark-cukerbergi [2] => akhali-servisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => mark-cukerbergi [2] => akhali-servisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152838) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18052,1853,1896) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149598 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 17:05:21 [post_date_gmt] => 2017-07-27 13:05:21 [post_content] => ინსტაგრამისა და ფეისბუქის მომხმარებლებთან სამუშაოდ ქართულენოვანი თანამშრომლის ვაკანსია გამოცხადდა. ვაკანსიის ზუსტი დასახელება სათემო ოპერაციების ბაზრის სპეციალისტია (Market Specialist Community Operations) აღნიშნული ვაკანსია სრულ განაკვეთზეა გამოცხადებული, სამუშაო ადგილად კი დუბლინი, ფბ-ს ირლანდიის ოფისია მითითებული. ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კანდიდატი, რომელიც განსაზღვრულ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს დსთ-ის ქვეყნებზე მომუშავე გუნდის წევრი იქნება. ვაკანსიის შევსება შესაძლებელია ამ ლინკზე. მოვალეობები

იმ რეპორტების გამოძიება და გადაწყვეტა, რომელიცაა ანგარიშის მხარდასაჭერი ან პოტენციურად შეურაცხმყოფელი შინაარსის

მომხმარებელებისთვის ზუსტი პასუხის გაცემა სწრაფად და სრულყოფილად

ბაზრის სპეციფიკური ცოდნის გამოყენება დსთ–ეს ბაზარზე მხარდაჭერის გასაუმჯობესებლად

შეკრება, ანალიზი და შესაბამისი მონაცემების გამოყენება მომხმარებელების გამოცდილების განვითარებისთვის

პრობლემების გადაჭრის უნარის გამოყენება დიდი და კომპლექსური ბიზნეს საკითხების მოსაგვარებლად

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ბაკალავრის და/ან მაგისტრის ხარისხი ან ექვივალენტური გამოცდილება (მათემატიკის ან სამეცნიერო დისციპლიების ცოდნა სასურველია)

სტრატეგიული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის კრეატიული უნარები

Facebook-ისა და Instagra-ის საზოგადოების დახმარების ძლიერი სურვილი

კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კარგი უნარები

დამოუკიდებელი ადამიანი, რომლესაც სხვადასხვა გარემოში შესაბამისი უნარების გამოვლენა და პრიორიტეტების შეუძლია

მონაცემთა ანალიზისთვის აუცილებელი პროგრამების ცოდნა, ჩაითვლება უპირატესობად

სრულყოფილად ქართული და ინგლისური ენების წერითი და სასაუბრო უნარები სავალდებულია, რუსული ჩაითვლება უპირატესობად.

„ყველა თაობა აფართოებს მისი თანასწორობის ინტერპრეტაციას. დადგა დრო, რომ ჩვენმა თაობამ სოციალური შეთანხმება ახლებურად განსაზღვროს. ჩვენ უნდა გვყავდეს საზოგადოება, სადაც წარმატების საზომი არა მშპ–ს მსგავსი ეკონომიკური მაჩვენებლები უნდა იყოს, არამედ ის, თუ რამდენი ჩვენგანი თამაშობს მსოფლიოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვან როლს. ჩვენ უნდა გამოვიმუშავოთ ისეთი იდეები, როგორიცაა საყოველთაო საბაზო შემოსავალი, რათა გარანტირებული იყოს ყველასთვის ახალი იდეების ქონის შესაძლებლობა“, – განაცხადა მან.

[post_title] => ფეისბუქი ქართულად მოსაუბრე თანამშრომელს ეძებს - სად შეგიძლიათ CV-ის გაგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-qartulad-mosaubre-tanamshromels-edzebs-sad-shegidzliat-cv-is-gagzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 17:09:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 13:09:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 134839 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-29 11:57:03 [post_date_gmt] => 2017-05-29 07:57:03 [post_content] => Facebook–ის დამფუძნებელმა მარკ ცუკერბერგმა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას, მისი ეკონომიკური იდეა შესთავაზა. ცუკერბერგის აზრით, ყველა ზრდასრული ადამიანისთვის, მთავრობამ უნივერსალური საბაზო შემოსავალი უნდა შემოიღოს. მისი თქმით, სახელმწიფომ უნდა ყველა მოქალაქეს საარსებოდ საკმარისი ფული უნდა მისცეს, რათა მათ ფინანსური რისკების გარეშე ცხოვრება შეძლონ. ეს იდეა მარკ ცუკერბერგმა ჰარვარდის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას გააჟღერა.ცუკერბერგის თქმითვე, ძალიან ბევრ ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი ბიზნესის წამოწყება და იდეების განხორციელება, იმის გამო, რომ ფინანსური რისკებისგან დაზღვეულები არ არიან. სწორედ ამ პრობლემას მოაგვარებს საყოველთაო საბაზო შემოსავალი და იდეები აღარ ჩაიკარგება.

თამთა უთურგაშვილი

მოვალეობები

იმ რეპორტების გამოძიება და გადაწყვეტა, რომელიცაა ანგარიშის მხარდასაჭერი ან პოტენციურად შეურაცხმყოფელი შინაარსის

მომხმარებელებისთვის ზუსტი პასუხის გაცემა სწრაფად და სრულყოფილად

ბაზრის სპეციფიკური ცოდნის გამოყენება დსთ–ეს ბაზარზე მხარდაჭერის გასაუმჯობესებლად

შეკრება, ანალიზი და შესაბამისი მონაცემების გამოყენება მომხმარებელების გამოცდილების განვითარებისთვის

პრობლემების გადაჭრის უნარის გამოყენება დიდი და კომპლექსური ბიზნეს საკითხების მოსაგვარებლად

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ბაკალავრის და/ან მაგისტრის ხარისხი ან ექვივალენტური გამოცდილება (მათემატიკის ან სამეცნიერო დისციპლიების ცოდნა სასურველია)

სტრატეგიული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის კრეატიული უნარები

Facebook-ისა და Instagra-ის საზოგადოების დახმარების ძლიერი სურვილი

კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კარგი უნარები

დამოუკიდებელი ადამიანი, რომლესაც სხვადასხვა გარემოში შესაბამისი უნარების გამოვლენა და პრიორიტეტების შეუძლია

მონაცემთა ანალიზისთვის აუცილებელი პროგრამების ცოდნა, ჩაითვლება უპირატესობად

სრულყოფილად ქართული და ინგლისური ენების წერითი და სასაუბრო უნარები სავალდებულია, რუსული ჩაითვლება უპირატესობად.

[post_title] => ცუკერბერგის ეკონომიკური იდეა: შემოსავალი ყველას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cukerbergis-ekonomikuri-idea-shemosavali-yvelas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-29 12:02:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-29 08:02:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134839 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 131363 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 11:52:09 [post_date_gmt] => 2017-05-19 07:52:09 [post_content] => "ფეისბუქის" ისტორია უამრავი ადამიანისთვის იქცა საკუთარი სტარტაპის შესაქმნის მოტივაციად, მისი შემქმნელი -კი, დიდი ხანია ცნობილი ამერიკელი ტექნოლოგიური მეწარმეების უმაღლესი ლიგის წევრიაერთად. თავადკი მიუძღვნა ფილმი იმ საიტის ისტორიას, რომელმაც მილიონობით ადამიანის ცხოვრება შეცვალა, თავად ცუკერბერგი კი, მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ და გავლენიან ადამიანად აქცია.* მთავარი ის კი არაა, რა გვინდა ვიცოდეთ ადამიანებზე, მთავარი ისაა, რისი თქმა უნდათ ადამიანებს საკუთარ თავზე. * ყველაზე ნიჭიერი და უნიკალური უნარების პატრონიც კი ვერ შეძლებს თვითრეალიზაციას, თუ საკუთარი თავის რწმენა არ აქვს. * სოციალური ქსელი - არა მეგობრობის ალტერნატივა, არამედ მისი გაგრძელებაა. * ჭკვიან ადამიანს მორალური უფლება არ აქვს, იმუშავოს სხვაზე და საკუთარი დროისა და მიღწევების დიდი ნაწილი შესწიროს დამქირავებელს. * ვფიქრობ, ისეთი ბრწყინლავე იდეა, როგორც "ფეისბუქის" შექმნა იყო, აღარასოდეს მექნება. * ყველაფერი ძალიან მარტივია: ჩვენ არ ვქმნით სერვისებს ფულის საშოვნელად, ჩვენ ვშოულობთ ფულს საუკეთესო სერვისების შესაქმნელად. * ვშიშობ, იძულებული გავხდები უარი ვთქვა იმ საქმის კეთებაზე, რაც ყველაზე კარგად გამომდის. * ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა წუთითაც არ მოსწყდეთ ჩვენს საიტს. * ასაკის მატებასთან ერთად ვრწმუნდები, რომ ვუაიერისტების მომსახურება - ფულის შოვნის საუკეთესო საშუალებაა. * ღრმად ჩაისუნთქეთ და დამშვიდდით! ჩვენ თქვენი გვესმის! [post_title] => მარკ ცუკერბერგის 10 ყველაზე ცნობილი ფრაზა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mark-cukerbergis-10-yvelaze-cnobili-fraza [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 11:53:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 07:53:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131363 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149598 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 17:05:21 [post_date_gmt] => 2017-07-27 13:05:21 [post_content] => ინსტაგრამისა და ფეისბუქის მომხმარებლებთან სამუშაოდ ქართულენოვანი თანამშრომლის ვაკანსია გამოცხადდა. ვაკანსიის ზუსტი დასახელება სათემო ოპერაციების ბაზრის სპეციალისტიააღნიშნული ვაკანსია სრულ განაკვეთზეა გამოცხადებული, სამუშაო ადგილად კი დუბლინი, ფბ-ს ირლანდიის ოფისია მითითებული. ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კანდიდატი, რომელიც განსაზღვრულ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს დსთ-ის ქვეყნებზე მომუშავე გუნდის წევრი იქნება.[post_title] => ფეისბუქი ქართულად მოსაუბრე თანამშრომელს ეძებს - სად შეგიძლიათ CV-ის გაგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-qartulad-mosaubre-tanamshromels-edzebs-sad-shegidzliat-cv-is-gagzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 17:09:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 13:09:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 34 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3a0062243437926f62b36d7cc08b2cbd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )