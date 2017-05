Facebook–მა საქართველოს ხელისუფლებას კონკრეტული პირების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => piradi-informacia [2] => facebook-informacia [3] => eqaunti [4] => saqartvelos-khelisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126668 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => piradi-informacia [2] => facebook-informacia [3] => eqaunti [4] => saqartvelos-khelisufleba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126668 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1853 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => piradi-informacia [2] => facebook-informacia [3] => eqaunti [4] => saqartvelos-khelisufleba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => piradi-informacia [2] => facebook-informacia [3] => eqaunti [4] => saqartvelos-khelisufleba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126668) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15313,1853,15312,7108,15314) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 101509 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 16:39:43 [post_date_gmt] => 2017-01-12 12:39:43 [post_content] => ასტროლოგი სოფია ბზეკალავა სავსემთვარეობის და იმ შედეგების შესახებ წერს, რომლებიც მას მოაქვს. „მეგობრებო, დღეს სავსემთვარეობა გვაქვს კირჩხიბის ზოდიაქოში. მთვარე კირჩხიბის მმართველია, ამიტომ სავსემთვარეობას დიდი გავლენა ექნება განსაკუთრებით ქალებზე. მატულობს ემოციურობა, სენტიმენტები, გაღიზიანებადობა ქალებში. (შესაბამისად, მამაკაცებო, როგორმე აგვიტანეთ ამ ერთ დღეს!! :))) აკონტროლეთ მადა, კირჩხიბი კუჭით იმართება, ამიტომ მოსალოდნელია „მგლის მადა“ ჰქონდეს ბევრ თქვენგანს :))) კარგი დღეა საიმისოდ, რომ საკუთარ ოჯახთან, და-ძმებთან და ნათესავებთან აღადგინოთ ან დაარეგულიროთ ურთიერთობა. იზრუნეთ თქვენს ახლობლებზე და ეს ზრუნვა გაათმაგებული ძალით და სიყვარულით დაგიბრუნდებათ უკან. იოცნებეთ - დაისახეთ კონკრეტული მიზნები, მათი განხორციელების გზები - სავსემთვარეობა განსაკუთრებული ენერგეტიკით ხასიათდება, შესაბამისად ჩვენი სურვილები, რომლებიც სავსე მთვარის პერიოდში ფორმირდება, რეალურად შეისხამს ფრთებს მომავალში. დაფიქრდით, რა გინდათ "გააბევროთ" ცხოვრებაში? სიყვარული? ფული? მეგობრები? - იცოდეთ, რომ ნებისმიერი თქვენი სურვილი სავსემთვარეობისას ასრულებადი ხდება“. - აღნიშნავს სოფია „ფეისბუქზე“ გამოქვეყნებულ სტატუსში. [post_title] => IQ-ს განსაზღვრა სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ფოტოთიც შეიძლება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iq-s-gansazghvra-socialur-qselshi-gamoqveynebuli-fototic-sheidzleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-14 19:32:19 [post_modified_gmt] => 2017-01-14 15:32:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 101420 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-12 15:20:54 [post_date_gmt] => 2017-01-12 11:20:54 [post_content] => „ფეისბუქ“-მომხმარებელი დავით მიზანდარი ავრცელებს ფოტოებს, რომლებიც ვაკის ერთ-ერთ მიწისქვეშა გადასასვლელში გადაიღო. როგორც ის წერს: „ი. ჭავჭავაძის გამზირი 70, ეძახე ახლა ამას ვაკე... ამდენი წელი ნორმები ვერ შეიმუშავეს, თუ სად რისი გახსნა/დადგმა რეგულირდებოდეს ტერიტორიის და იერსახის მიხედვით“. ფოტოებს, რასაკვირველია, აქვს გამოხმაურება. ერთ-ერთი კომენტარის ავტორი აღნიშნავს: „90-იანების გამოძახილია, თუმცა არც შეწყვეტილა ეგ ხაზი“. თავად ფოტოების ავტორი წერს, რომ საქართველო „საქართველო სარეველებისა და უსამქურების ქვეყნად იქცა“. (შესაბამისად, მამაკაცებო, როგორმე აგვიტანეთ ამ ერთ დღეს!! :))) აკონტროლეთ მადა, კირჩხიბი კუჭით იმართება, ამიტომ მოსალოდნელია „მგლის მადა“ ჰქონდეს ბევრ თქვენგანს :))) კარგი დღეა საიმისოდ, რომ საკუთარ ოჯახთან, და-ძმებთან და ნათესავებთან აღადგინოთ ან დაარეგულიროთ ურთიერთობა. იზრუნეთ თქვენს ახლობლებზე და ეს ზრუნვა გაათმაგებული ძალით და სიყვარულით დაგიბრუნდებათ უკან. იოცნებეთ - დაისახეთ კონკრეტული მიზნები, მათი განხორციელების გზები - სავსემთვარეობა განსაკუთრებული ენერგეტიკით ხასიათდება, შესაბამისად ჩვენი სურვილები, რომლებიც სავსე მთვარის პერიოდში ფორმირდება, რეალურად შეისხამს ფრთებს მომავალში. დაფიქრდით, რა გინდათ "გააბევროთ" ცხოვრებაში? სიყვარული? ფული? მეგობრები? - იცოდეთ, რომ ნებისმიერი თქვენი სურვილი სავსემთვარეობისას ასრულებადი ხდება“. - აღნიშნავს სოფია „ფეისბუქზე“ გამოქვეყნებულ სტატუსში. 