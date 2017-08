Facebook-ზე ახალი ვირუსი ვრცელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => socqseli [2] => virusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158814 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => socqseli [2] => virusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158814 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => socqseli [2] => virusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => socqseli [2] => virusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158814) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (736,1889,6320) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 158713 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-31 16:04:26 [post_date_gmt] => 2017-08-31 12:04:26 [post_content] => „ფეისბუქს“ ქართველი თანამშრომლის პოზიციაზე ვაკანსია ჰქონდა გამოცხადებული. მათ მიერ ჩამოთვლილი არცთუ მცირე კრიტერიუმების მთელი დასტა, როგორც ჩანს, ქართველმა გოგონამ, ნინა ნუცუბიძემ დააკმაყოფილა. ის ახლა უკვე ოფიციალურად მარკ ცუკერბერგის ორგანიზაციის თანამშრომელია. ამის შესახებ თავად წერს და აქვეყნებს მაისურსა და მისალოც ბარათს, რომელიც „ფეისბუქიდან“ მიიღო. ნინა წერს: „ჰო კაი, ვნებდები. ყველამ იცით ისედაც უკვე და რაღაზე ვიკლებ ონ ზის დეის ბედნიერებას. ან უბედურებას, თუ ყველა საჭირო ვიზა ვერ მივიღე. დათოს გოგო „ფეისბუქში“ აიყვანეს!“ [post_title] => „ფეისბუქის“ ქართველი თანამშრომელი ნინა ნუცუბიძე იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-qartveli-tanamshromeli-nina-nucubidze-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 16:36:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 12:36:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158713 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149598 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 17:05:21 [post_date_gmt] => 2017-07-27 13:05:21 [post_content] => ინსტაგრამისა და ფეისბუქის მომხმარებლებთან სამუშაოდ ქართულენოვანი თანამშრომლის ვაკანსია გამოცხადდა. ვაკანსიის ზუსტი დასახელება სათემო ოპერაციების ბაზრის სპეციალისტია (Market Specialist Community Operations) აღნიშნული ვაკანსია სრულ განაკვეთზეა გამოცხადებული, სამუშაო ადგილად კი დუბლინი, ფბ-ს ირლანდიის ოფისია მითითებული. ფეისბუქის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, კანდიდატი, რომელიც განსაზღვრულ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს დსთ-ის ქვეყნებზე მომუშავე გუნდის წევრი იქნება. ვაკანსიის შევსება შესაძლებელია ამ ლინკზე. მოვალეობები

იმ რეპორტების გამოძიება და გადაწყვეტა, რომელიცაა ანგარიშის მხარდასაჭერი ან პოტენციურად შეურაცხმყოფელი შინაარსის

მომხმარებელებისთვის ზუსტი პასუხის გაცემა სწრაფად და სრულყოფილად

ბაზრის სპეციფიკური ცოდნის გამოყენება დსთ–ეს ბაზარზე მხარდაჭერის გასაუმჯობესებლად

შეკრება, ანალიზი და შესაბამისი მონაცემების გამოყენება მომხმარებელების გამოცდილების განვითარებისთვის

პრობლემების გადაჭრის უნარის გამოყენება დიდი და კომპლექსური ბიზნეს საკითხების მოსაგვარებლად

კანდიდატი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:

ბაკალავრის და/ან მაგისტრის ხარისხი ან ექვივალენტური გამოცდილება (მათემატიკის ან სამეცნიერო დისციპლიების ცოდნა სასურველია)

სტრატეგიული აზროვნება და პრობლემის გადაჭრის კრეატიული უნარები

Facebook-ისა და Instagra-ის საზოგადოების დახმარების ძლიერი სურვილი

კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის კარგი უნარები

დამოუკიდებელი ადამიანი, რომლესაც სხვადასხვა გარემოში შესაბამისი უნარების გამოვლენა და პრიორიტეტების შეუძლია

მონაცემთა ანალიზისთვის აუცილებელი პროგრამების ცოდნა, ჩაითვლება უპირატესობად

სრულყოფილად ქართული და ინგლისური ენების წერითი და სასაუბრო უნარები სავალდებულია, რუსული ჩაითვლება უპირატესობად.

[post_title] => ფეისბუქი ქართულად მოსაუბრე თანამშრომელს ეძებს - სად შეგიძლიათ CV-ის გაგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-qartulad-mosaubre-tanamshromels-edzebs-sad-shegidzliat-cv-is-gagzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-27 17:09:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-27 13:09:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143279 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-03 16:53:22 [post_date_gmt] => 2017-07-03 12:53:22 [post_content] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს „დამალავს". ყველაზე პოპულარული სოციალური მედიის შემქმნელებმა გადაწყვიტეს, რომ სიახლეების კედელი უფრო ინფორმაციული და საინტერესო გახადონ, უაზრო სტატუსების რაოდენობა კი მაქსიმალურად შეამცირონ. ეს ეხება ასევე დაბალი ხარისხის ლინკებსაც. როგორც ცნობილია, ექსპერტებმა ჩაატარეს მასშტაბური კვლევა და დაადგინეს, რომ ის ადამიანები ვინც დღის განმავლობაში ათობით პოსტს აქვეყნებდა, როგორც წესი, დაბალი ხარისხის კონტენტსაც ხშირად ავრცელებდა ხოლმე. სწორედ ამიტომ „ფეისბუქი" სერიოზულ კონტროლს იწყებს. აღსანიშნავია, რომ შეზღუდვა მხოლოდ ინდივიდუალურ მომხმარებლებს შეეხებათ და ოფიციალური გვერდები არ გაკონტროლდებიან. [post_title] => „ფეისბუქი" აბეზარ მომხმარებლებს "დამალავს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqi-abezar-momkhmareblebs-damalavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-19 17:35:15 [post_modified_gmt] => 2017-07-19 13:35:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 158713 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-31 16:04:26 [post_date_gmt] => 2017-08-31 12:04:26 [post_content] => „ფეისბუქს“ ქართველი თანამშრომლის პოზიციაზე ვაკანსია ჰქონდა გამოცხადებული. მათ მიერ ჩამოთვლილი არცთუ მცირე კრიტერიუმების მთელი დასტა, როგორც ჩანს, ქართველმა გოგონამ, ნინა ნუცუბიძემ დააკმაყოფილა. ის ახლა უკვე ოფიციალურად მარკ ცუკერბერგის ორგანიზაციის თანამშრომელია. ამის შესახებ თავად წერს და აქვეყნებს მაისურსა და მისალოც ბარათს, რომელიც „ფეისბუქიდან“ მიიღო. ნინა წერს: „ჰო კაი, ვნებდები. ყველამ იცით ისედაც უკვე და რაღაზე ვიკლებ ონ ზის დეის ბედნიერებას. ან უბედურებას, თუ ყველა საჭირო ვიზა ვერ მივიღე. დათოს გოგო „ფეისბუქში“ აიყვანეს!“ [post_title] => „ფეისბუქის“ ქართველი თანამშრომელი ნინა ნუცუბიძე იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-qartveli-tanamshromeli-nina-nucubidze-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-31 16:36:52 [post_modified_gmt] => 2017-08-31 12:36:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=158713 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ee7736cedce4f3255d1d048391a4d953 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )