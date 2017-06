ფაჩულია შეიძლება ჯორჯიაში დაბრუნდეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => atlanta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141630 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => atlanta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141630 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => atlanta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => atlanta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141630) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16813,477,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141624 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-27 16:00:54 [post_date_gmt] => 2017-06-27 12:00:54 [post_content] => ლიონელ მესის კუთვნილმა ბავშვთა დახმარების ფონდმა საგადასახადო ორგანოებს 10 მილიონი ევროს შემოსავალი დაუმალა. ფონდმა 2007-15 წლების პერიოდში შემოსავლის დიდი ნაწილის დეკლარირება არ მოახდინა. როგორც ამბობენ, „ბარსელონას“ ფორვარდი და მისი ოჯახი ამ ფონდს კერძო ბიზნესის წარმოების დასაფარად იყენებდა. მესიმ და მამამისმა რამდენიმე ორგანიზაცია შექმნეს ფაქტობრივად იდენტური სახელებით, მაგრამ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშით. კერძოდ, 2009 წელს, მათ ქალაქ როსარიოში გახსნეს ფონდის წარმომადგენლობა, მაგრამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად ესპანეთში დაარეგისტრირეს. ფონდი აფორმებდა კონტრაქტებს და თან არ ივსებოდა შესაბამისი დეკლარაციები. ამის გამო არგენტინის ფინანსთა სამინისტრომ ორგანიზაცია სიიდან ამოშალა, რადგან მას ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია არ წარმოუდგენია. ფონდის წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. [post_title] => მესი ბავშვთა დახმარების ფონდს ფულის დასამალად იყენებდა: ლეოს გადასახადებს ისევ ედავებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesi-bavshvta-dakhmarebis-fonds-fulis-dasamalad-iyenebda-leos-gadasakhadebs-isev-edavebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 16:00:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 12:00:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141597 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-27 15:53:51 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:53:51 [post_content] => ეროვნულმა საკალათბურთო ასოციაციამ 2016-17 წლების სეზონის ლაურეატები დაასახელა. მთავარი ნომინაცია - სეზონის MVP "ოკლაჰომა-სიტის" მცველმა რასელ უესტბრუკმა მოიგო. მან აჯობა "ჰიუსტონისა" და "სან ანტონიოს" მცველებს ჯეიმს ჰარდენსა და კავაი ლეონარდს. გასულ სეზონში უესტბრუკმა NBA-ის რეკორდი დაამყარა - 42 სამმაგი დუბლი შეასრულა. მან რეგულარული ჩემპიონატი საშუალო სამმაგი დუბლით დაასრულა - 31.6 ქულა, 10.7 მოხსნა და 10.4 შედეგიანი პასი. საზეიმო ცერემონიაზე სხვა ნომინაციებშიც გამოვლინდნენ გამარჯვებულები: საუკეთესო მწვრთნელი - მაიკ დ'ანტონი ("ჰიუსტონი") საუკეთესო დებიუტანტი - მალკოლმ ბროგდონი ("მილუოკი") ყველაზე პროგრესირებადი - იანის ანტენტოკუნმპო ("მილუოკი") საუკეთესო მე-6 მოთამაშე - ერიკ გორდონი ("ჰიუსტონი") საუკეთესო დამცველი - დრეიმონდ გრინი ("გოლდენ სტეიტი") [post_title] => NBA-მ საუკეთესოები დაასახელა: MVP რასელ უესტბრუკია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nba-m-sauketesoebi-daasakhela-mvp-rasel-uestbrukia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 15:53:51 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 11:53:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141597 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141580 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-27 15:44:11 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:44:11 [post_content] => საქართველოს ქალ მოჭადრაკეთს ნაკრებმა მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე ასპარეზობა ბრინჯაოს მედლებოს მოპოვებით დაასრულა. ქართველმა ქალებმა 9 მატჩში 12 ქულა დააგროვეს და III-V ადგილები გაინაწილეს ინდოეთსა და უკრაინასთან ერთად. თუმცა, საერთო სამატჩო ქულების ჯამით ბრინჯაოს მედლები ჩვენებს ერგოთ. I ადგილზე -16 ქულით მასპინძელთა ნაკრები - რუსეთის ქალთა გუნდი გავიდა, ხოლო, II ადგილზე - 13 ქულით ჩინეთის ნაკრები. დასკვნით, IX ტურში ჩვენმა ქალებმა აშშ-ს ნაკრები დაამარცხეს 3:1. გუნდს გამარჯვების ქულა სალომე მელიამ და ნინო ბაციაშილმა მოუტანა, ხოლო ნანა ძაგნიძემ და ბელა ხოტენაშვილმა ფრედ დაასრულეს შეხვედრები. [post_title] => ქალების ბრინჯაო მსოფლიო ჩემპიონატიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qalebis-brinjao-msoflio-chempionatidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 15:44:11 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 11:44:11 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141624 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-27 16:00:54 [post_date_gmt] => 2017-06-27 12:00:54 [post_content] => ლიონელ მესის კუთვნილმა ბავშვთა დახმარების ფონდმა საგადასახადო ორგანოებს 10 მილიონი ევროს შემოსავალი დაუმალა. ფონდმა 2007-15 წლების პერიოდში შემოსავლის დიდი ნაწილის დეკლარირება არ მოახდინა. როგორც ამბობენ, „ბარსელონას“ ფორვარდი და მისი ოჯახი ამ ფონდს კერძო ბიზნესის წარმოების დასაფარად იყენებდა. მესიმ და მამამისმა რამდენიმე ორგანიზაცია შექმნეს ფაქტობრივად იდენტური სახელებით, მაგრამ სხვადასხვა საბანკო ანგარიშით. კერძოდ, 2009 წელს, მათ ქალაქ როსარიოში გახსნეს ფონდის წარმომადგენლობა, მაგრამ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად ესპანეთში დაარეგისტრირეს. ფონდი აფორმებდა კონტრაქტებს და თან არ ივსებოდა შესაბამისი დეკლარაციები. ამის გამო არგენტინის ფინანსთა სამინისტრომ ორგანიზაცია სიიდან ამოშალა, რადგან მას ზედიზედ სამი წლის განმავლობაში ანგარიშების შესახებ ინფორმაცია არ წარმოუდგენია. ფონდის წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ. [post_title] => მესი ბავშვთა დახმარების ფონდს ფულის დასამალად იყენებდა: ლეოს გადასახადებს ისევ ედავებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesi-bavshvta-dakhmarebis-fonds-fulis-dasamalad-iyenebda-leos-gadasakhadebs-isev-edavebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 16:00:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 12:00:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141624 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 644 [max_num_pages] => 215 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1ededbb8ff6a17a6e8411059b401f443 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )