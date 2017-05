ფაჩულიას ოჯახს ემუქრებიან: რას ამბობს ზაზა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133198 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133198 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fachulia [2] => golden-steiti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133198) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (477,2031,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133061 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-22 14:46:49 [post_date_gmt] => 2017-05-22 10:46:49 [post_content] => ამერიკელი ჩოგბურთელი სერენა უილიამსი რასისტული დისკრიმინაციის მსხვერპლი გახდა. ამ ფაქტის შესახებ საზოგადოებას მაღაზია Gianvito Rossi-ის ერთ-ერთმა ყოფილმა თანამშრომელმა, უიტნი უილბერნმა ამცნო. მსოფლიოს ყოფილ პირველ ჩოგანს აღნიშნული ფეხსაცმლის მაღაზიის თანამშრომლებმა მომსახურებაზე უარი იმიტომ უთხრეს, რომ იგი შავკანიანია. თავად უილბერნმა უკვე არაერთხელ დაადანაშაულა დაწესებულება არა მხოლოდ მის მიმართ, არამედ მუქკანიანი კლიენტების მიმართ გამოვლენილ რასიზმში. New York Post-ის ცნობით, უილბერნმა თავის ყოფილ სამსახურს სწორედ ამის გამო სასამართლოშიც უჩივლა. Gianvito Rossi-ის ყოფილი თანამშრომლის განცხადებით, როდესაც სერენა უილიამსმა თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით მაღაზიაში რამდენიმე წყვილი ფეხსაცმლის შეძენა მოინდომა, მის სურვილს თანამშრომელბი ცინიკური და რასისტული გამონათქვამებით შეხვდნენ. ცხადი იყო, რომ კომპანიას არ სურდა თავის პროდუქციაში გამოწყობილი აფროამერიკელების ნახვა. ”მას საზიზღარი უწოდეს. მიუხედავად ამისა, მაშინ ჟურნალ Vogue-ის ზეგავლენით მაღაზიას მისთვის ფეხსაცმლის მიყიდვა მოუწია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წყვილის, რომელიც თეთრკანიანი ვარსკვლავებისათვის მიყიდული კოლექციიდან იყო დარჩენილი”, - ნათქვანმია საქმის მასალებში. ჯერჯერობით მსოფლიოს მეორე ჩოგანს, რომელიც კორტს ჯერჯერობით ფეხმძიმობის გამო ჩამოშორებულია, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. მადრიდის „რეალი" 5-წლიანი პაუზის შემდეგ ესპანეთის ჩემპიონი გახდა. ამხელა ლოდინი და საძულველი „ბარსელონას" ჩამოტევება აღნიშვნის გარეშე ვერ ჩაივლიდა და „სამეფო კლუბიც" ტრადიციულად სიბელესის მოედანზე გავიდა, სადაც ზეიმობს კიდეც გულშემატკივრებთან ერთად. ექსკლუზიური ვიდეოკადრები მადრიდში მყოფმა ჩვენმა კოლეგამ მოგვაწოდა. ვიდეოზე ასახულია „რეალის" კაპიტანი სერხიო რამოსი როგორ ხვევს ქალღმერთ სიბელეს ესპანეთის დროშას. მადრიდული პუბლიკა ახლა 3 ივნისის ღამეს ელოდება, როდესაც საყვარელი გუნდისგან ჩემპიონთა თასის კიდევ ერთხელ მადრიდში ჩატანას ითხოვს და ორმაგი ზეიმის მოლოდინში არიან. New York Post-ის ცნობით, უილბერნმა თავის ყოფილ სამსახურს სწორედ ამის გამო სასამართლოშიც უჩივლა. Gianvito Rossi-ის ყოფილი თანამშრომლის განცხადებით, როდესაც სერენა უილიამსმა თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით მაღაზიაში რამდენიმე წყვილი ფეხსაცმლის შეძენა მოინდომა, მის სურვილს თანამშრომელბი ცინიკური და რასისტული გამონათქვამებით შეხვდნენ. ცხადი იყო, რომ კომპანიას არ სურდა თავის პროდუქციაში გამოწყობილი აფროამერიკელების ნახვა. ”მას საზიზღარი უწოდეს. მიუხედავად ამისა, მაშინ ჟურნალ Vogue-ის ზეგავლენით მაღაზიას მისთვის ფეხსაცმლის მიყიდვა მოუწია, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე წყვილის, რომელიც თეთრკანიანი ვარსკვლავებისათვის მიყიდული კოლექციიდან იყო დარჩენილი”, - ნათქვანმია საქმის მასალებში. ჯერჯერობით მსოფლიოს მეორე ჩოგანს, რომელიც კორტს ჯერჯერობით ფეხმძიმობის გამო ჩამოშორებულია, ამასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია. 