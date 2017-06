ფადი ასლი: საქართველოში უცხოურ ბიზნესებზე თავდასხმები ხორციელდებოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => fadi-asli [2] => tavdaskhma [3] => tavdaskhma-nika-gvaramiaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138596 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => fadi-asli [2] => tavdaskhma [3] => tavdaskhma-nika-gvaramiaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138596 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => fadi-asli [2] => tavdaskhma [3] => tavdaskhma-nika-gvaramiaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => fadi-asli [2] => tavdaskhma [3] => tavdaskhma-nika-gvaramiaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138596) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,1403,6606,12029) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138693 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 17:14:56 [post_date_gmt] => 2017-06-14 13:14:56 [post_content] => მსახიობ დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ. ინციდენტი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში, 5 დეკემბრის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, მსახიობს თავს ნიღბიანი პირი დაესხა და ბეისბოლის ჯოხით სცემა. სოციალურ ქსელში დაშავებული მსახიობის ფოტოც გავრცელდა. როსტომაშვილს დაზიანება თავის არეში აქვს მიყენებული. "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. [post_title] => დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dato-rostomashvils-tavs-daeskhnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 17:16:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 13:16:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136826 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 22:57:22 [post_date_gmt] => 2017-06-06 18:57:22 [post_content] => პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან პოლიციელზე თავდამსხმელი დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ ხალიფატის ჯარისკაცია. უცხოური მედიის ცნობით, მომხდარის გამო, დაახლოებით 900 ადამიანი ტაძარში ბლოკირებული აღმოჩნდა. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან სპეცოპერაცია ჩატარდა. უცხოური მედიის ცნობით, მამაკაცმა ტაძრის სიახლოვეს სამართალდამცველი ორგანოს თანამშრომელზე თავდასხმა სცადა. პოლიციამ მას ცეცხლი გაუხსნა. თავდამსხმელი დაიჭრა. ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ მოერიდონ მიმდებარე ტერიტორიას. [post_title] => პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან პოლიციელზე თავდამსხმელი დაჯგუფება „ისლამური სახელმწიფოს“ ხალიფატის ჯარისკაცია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parizis-ghvtismshoblis-tadzartan-policielze-tavdamskhmeli-dajgufeba-islamuri-sakhelmwifos-khalifatis-jariskacia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 22:57:22 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 18:57:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136826 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136793 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 21:13:53 [post_date_gmt] => 2017-06-06 17:13:53 [post_content] => პარიზში პოლიციელს 40 წლის ალჟირელელი სტუდენტი დაესხა თავს. თავდამსხმელი დაჭრილია. მას ჩაქუჩი და ორი დანა აღმოუჩინეს. როგორც ქვეყნის ძალოვან სტრუქურებში განაცხადეს, თავდასხმის დროს დამნაშავე ყვიროდა „ეს სირიისთვის“. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძართან სპეცოპერაცია ჩატარდა. უცხოური მედიის ცნობით, მამაკაცმა ტაძრის სიახლოვეს სამართალდამცველი ორგანოს თანამშრომელზე თავდასხმა სცადა. პოლიციამ მას ცეცხლი გაუხსნა. ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებენ მოერიდონ მიმდებარე ტერიტორიას. [post_title] => „ეს სირიისთვის“ - პარიზში პოლიციელზე თავდამსხმელი დაჭრილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-siriistvis-parizshi-policielze-tavdamskhmeli-dachrilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 21:13:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 17:13:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136793 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138693 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-14 17:14:56 [post_date_gmt] => 2017-06-14 13:14:56 [post_content] => მსახიობ დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ. ინციდენტი რამდენიმე წუთის წინ თბილისში, 5 დეკემბრის ქუჩაზე მოხდა. თვითმხილველის ინფორმაციით, მსახიობს თავს ნიღბიანი პირი დაესხა და ბეისბოლის ჯოხით სცემა. სოციალურ ქსელში დაშავებული მსახიობის ფოტოც გავრცელდა. როსტომაშვილს დაზიანება თავის არეში აქვს მიყენებული. "ფორტუნას" ოჯახის ახლობელმა განუცხადა, რომ ის ამჟამად თავს კარგად გრძნობს. როგორც „ფორტუნას“ შსს-ში განუცხადეს, საპატრულო პოლიციამ თავდამსხმელი ცხელ კვალზე დააკავა, მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები. [post_title] => დათო როსტომაშვილს თავს დაესხნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dato-rostomashvils-tavs-daeskhnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 17:16:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 13:16:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138693 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 998 [max_num_pages] => 333 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5ef295050332bf74dcb49aace41d9663 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )