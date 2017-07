ფარმან ჯეირანლი: “მე აზერბაიჯანის პრეზიდენტის, ილჰამ ალიევის პირადი პატიმარი ვარ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => farman-jeiranli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145615 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => farman-jeiranli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145615 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 285 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => farman-jeiranli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sasamartlo [1] => farman-jeiranli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145615) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17204,285) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144505 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 22:08:38 [post_date_gmt] => 2017-07-07 18:08:38 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმარტებით, ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამოკითხვისას ირაკლი ფირცხალავა შეუძლოდ გახდა და პირველადი სამედიცინო დახმარება მას სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ აღმოუჩინა. ”თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა მოწმის სახით ირაკლი ფირცხალავას მოსამართლის წინაშე დაკითხვის თაობაზე. მოწმეზე ზემოქმედების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ირაკლი ფირცხალავამ უარი განაცხადა მოწმის სახით გამოკითხვაზე. ირაკლი ფირცხალავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახურული სასამართლო სხდომა სასჯელაღსრულების N9 დაწესებულებაში გაიმართა. სხდომის გახსნისთანავე დასაკითხმა პირმა სასამართლოს განუცხადა, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას - შიმშილობას უკვე მეოთხე დღეა მიმართავს და ადვოკატის გარეშე ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადა. ირაკლი ფირცხალავას მიეცა ოჯახთან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალება მისი ადვოკატით უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნულის შემდეგ მოწმის სახით დასაკითხი პირი შეუძლოდ გახდა და პირველადი სამედიცინო დახმარება მას სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ აღმოუჩინა. ფირცხალავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, სხდომა პირის დაკითხვის გარეშე დასრულდა”, - ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. [post_title] => ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამოკითხვისას ირაკლი ფირცხალავა შეუძლოდ გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => e-w-matrosovis-cikheshi-gamokitkhvisas-irakli-firckhalava-sheudzlod-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 22:08:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 18:08:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144505 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144344 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-07 14:08:19 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:08:19 [post_content] => პრეზიდენტის სიძის მეგობარი, მიხეილ თათარიშვილი, იმ პოლიციელებისთვის სასამართლოში ჩივილს აპირებს, რომლებმაც მას, მისივე მტკიცებით, 18 აბი სუბოტექსი ჩაუდეს. ამის შესახებ განცხადება თათარიშვილის ადვოკატმა, ირმა ჭკადუამ, ჟურნალისტებთან მას შემდეგ განაცხადა, რაც სასამართლომ თათარიშვილის გამამართლებელი განაჩენი გამოაცხადა. ”ეს უნდა იყოს პრეცედენტი იმისთვის, რომ არც ერთმა პოლიციელმა მომავალში არ გაბედოს, უდანაშაულო ადამიანს ჩაუდოს ნარკოტიკი ან იარაღი. ეს იქნება მაგალითი პროკურორებისთვის, მათ განახორციელონ საპროკურორო ზედამხედველობა და არ ენდონ იმ პოლიციელებს, რომლებიც შემჩნეულები არიან უკანონო ქმედებებში”, - განაცხადა ირმა ჭკადუამ. [post_title] => მიხეილ თათარიშვილი იმ პოლიციელების წინააღმდეგ ჩივილს აპირებს, რომლებმაც, მისი მტკიცებით, ნარკოტიკი ჩაუდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mikheil-tatarishvili-im-policielebis-winaaghmdeg-chivils-apirebs-romlebmac-misi-mtkicebit-narkotiki-chaudes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 14:08:19 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 10:08:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144344 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139776 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:11:47 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. როგორც კილაძემ განაცხადა, საქმეში წინა სასამართლო სხდომაზე მკაფიოდ გამოჩნდა შეკვეთა, რომელიც მისი თქმით, აქვს მოსამართლეს. მანვე აღნიშნა, რომ აქვს კონკრეტული ინფორმაციები, თუ რა გადაწყვეტილებისკენ მიდის სასამართლო. "ჩვენ დასამალი არ გვაქვს არაფერი და ჩემი შვილი არსად დაიმალება. ის უკანონო პატიმარია და ვცდილობთ მისი სიმართლე დავადასტუროთ”, - განაცხადა ელისო კილაძემ. [post_title] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eliso-kiladze-misi-shvilis-saqmeze-evropis-adamianis-uflebata-sasamartloshi-sarchelis-shetanas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 19:11:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144505 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 22:08:38 [post_date_gmt] => 2017-07-07 18:08:38 [post_content] => თბილისის საქალაქო სასამართლოს განმარტებით, ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამოკითხვისას ირაკლი ფირცხალავა შეუძლოდ გახდა და პირველადი სამედიცინო დახმარება მას სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ აღმოუჩინა. ”თბილისის საქალაქო სასამართლოს საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგიამ დააკმაყოფილა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა მოწმის სახით ირაკლი ფირცხალავას მოსამართლის წინაშე დაკითხვის თაობაზე. მოწმეზე ზემოქმედების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ირაკლი ფირცხალავამ უარი განაცხადა მოწმის სახით გამოკითხვაზე. ირაკლი ფირცხალავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, დახურული სასამართლო სხდომა სასჯელაღსრულების N9 დაწესებულებაში გაიმართა. სხდომის გახსნისთანავე დასაკითხმა პირმა სასამართლოს განუცხადა, რომ პროტესტის უკიდურეს ფორმას - შიმშილობას უკვე მეოთხე დღეა მიმართავს და ადვოკატის გარეშე ჩვენების მიცემაზე უარი განაცხადა. ირაკლი ფირცხალავას მიეცა ოჯახთან სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალება მისი ადვოკატით უზრუნველყოფის მიზნით. აღნიშნულის შემდეგ მოწმის სახით დასაკითხი პირი შეუძლოდ გახდა და პირველადი სამედიცინო დახმარება მას სასწრაფო დახმარების ბრიგადამ აღმოუჩინა. ფირცხალავას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, სხდომა პირის დაკითხვის გარეშე დასრულდა”, - ნათქვამია საქალაქო სასამართლოს განცხადებაში. [post_title] => ე.წ. მატროსოვის ციხეში გამოკითხვისას ირაკლი ფირცხალავა შეუძლოდ გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => e-w-matrosovis-cikheshi-gamokitkhvisas-irakli-firckhalava-sheudzlod-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 22:08:38 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 18:08:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144505 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 67a89b3994653d7ce548aadeedc313c9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )