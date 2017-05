ფასანაური ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტი გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => mshenebloba [2] => saguramo [3] => fasanauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132137 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => mshenebloba [2] => saguramo [3] => fasanauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132137 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => mshenebloba [2] => saguramo [3] => fasanauri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => mshenebloba [2] => saguramo [3] => fasanauri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132137) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,11221,402,9873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132061 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 13:54:17 [post_date_gmt] => 2017-05-18 09:54:17 [post_content] => ფრანგული ბრენდის EISENBERG PARIS-ის წარმომადგენელი ჟან ლუკ ტრონიონი ქართული მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. ღონისძიება 18-მაისს რესტორან-ლაუნჯ „აკადემიაში“ გაიმართება, სადაც ჟურნალისტები გაეცნობიან ბრენდის კონცეფციას, მისი შექმნის ისტორიასა და პროდუქტებს, რომლებიც ექსკლუზიურად პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელ „ლუტეციაშია“ ხელმისაწვდომი. როგორც ”ლუტეციაში” აცხადებენ, EISENBERG PARIS (აიზენბერგ პარიზი) პარფიმერულ მაღაზიათა ქსელმა „ლუტეცია“-მ ქართველ მომხმარებელს პირველად, 2015 წელს შესთავაზა. ეს არის ბრენდი, რომელიც წარმოდგენილია მოვლისა და პარფიუმერული საშუალებების ფართო სპექტრით. ”EISENBERG PARIS-ის კანის მოვლის საშუალებები გამოირჩევა 15-წლიანი კვლევის შედეგად შემუშავებული TRIO-MOLECULAR® ფორმულით, რომელიც შეიცავს სამ მოლეკულას. ეს აღმოჩენა არის EISENBERG PARIS-ის ექსკლუზივი და დაპატენტებულია მსოფლიოს მაშტაბით. იგი აღადენს, აჯერებს ჟანგბადით და ენერგიით მუხტავს კანს. ასევე როგორც ქალის ასევე მამაკაცის მოვლის საშალებები გამოირჩევა ძვირადღირებული და ბუნებრივი კომპონენტებით. რაც შეეხება არომატებს - თითოეული EISENBERG PARIS-ის სუნამო ეს პარფიუმერიაში გარდაქმნილი ხელოვნებაა. ბრენდის დამფუძნებელმა, ჟოზე აიზენბერგმა - ხელოვნების თაყვანისმცემელმა დაავალა თანამედროე სამხატვრო ხელოვნების უდიდეს ფიგურას, ხუარეს მაჩადოს, გადმოეცა ნახატებში ის ემოციები რასაც იგი განიცდიდა სუნამოების შექმნისას”, - აღნიშნეს პარფიუმერულ მაღაზიათა ქსელში. მათივე ინფორმაციით, EISENBERG PARIS ზრუნავს ეკოლოგიაზეც, ამიტომ ყველა ფკლაკონი თუ შეფუთვა დამზადებულია სუფთა ინგრედიენტებით, რომლებიც არ აბინძურებენ გარემოს და არ შეიცავენ მავნე ნივთერებებს. გარდა ამისა, „ლუტეცია“ მომხმარებელს 18, 19 და 20 მაისს EISENBERG PARIS-ის დღეებს შესთავაზებს, სადაც ამავე ბრენდის სრულ სპექტრზე გავრცელდება 40% ფასდაკლება. EISENBERG PARIS - სუნამო, რომელიც ზრუნავს ეკოლოგიაზე თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს-ფორუმი გაიმართება. ღონისძიება 2017 წლის 18 მაისს, 09:00 საათზე, სასტუმრო „თბილისი მარიოტ"-ში ჩატარდება. ღონისძიებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე, ავსტრიის მეცნიერების, კვლევისა და ეკონომიკის ფედერალური მინისტრის მოადგილე- ბერნადეტე გერლინგერი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი და ავსტრიის ფედერალური ეკონომიკური პალატის ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ შენცი გახსნიან. ბიზნეს ფორუმის მიზანი საქართველოსა და ავსტრიას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნეს წრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარებაა. ქართული და ავსტრიული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ გამართონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ავსტრიის ბიზნეს-დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ შემდეგ სფეროებს: მანქანათმშენებლობა, ჰიდრავლიკური ელექტროენერგიის წარმოება, ნარჩენების გადამამუშავებელი ტექნოლოგიები. მსუბუქი და სატვირთო მანქანების ძრავების შესამოწმებელი ტექნოლოგია. ნავთობქიმია, ფარმაინდუსტრია. დეტექტორების, ონკანების და სხვა საზომი ხელსაწყოების წარმოება, ჰიდროელექტროსადგურები, ტურიზმი, დეველოპერული კომპანიები, სახანძრო სიგნალიზაცია, საინჟინრო სერვისები, ჯართის გადამუშავება, საკონსულტაციო სერვისები, თუჯის მილსადენის სისტემები, მენეჯმენტის სისტემები ელექტრონულ სწავლებაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სხვ.
ავსტრიული კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოდიან პაბლო პიკასოს ცნობილი ტილო "მჯდომარე ქალი ცისფერ კაბაში", ნიუ-იურკის აუქციონზე, 45 მილიონ დოლარად გაიყიდა. როგორც BBC იუწყება, ტილო მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებმა მოიტაცეს, თუმცა პარიზიდან მორავიაში გადატანის დროს, გერმანელებისთვის შედევრის წართმევა მოხერხდა. ნახატზე მხატვრის მრავალრიცხოვანი საყვარლებისდან ერთ-ერთი, დორა მაარია გამოსახული. აღნიშნული ტილო პიკასომ, 58 წლის ასაკში, 1939 წელს შექმნა. აღსანიშნავია, რომ პიკასოს ერთ-ერთი ცნობილი ტილო, "დონა მარი კატით" ქართველმა მილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სოტბის აუქციონზე 2006 წელს, 110.1 მილიონ დოლარად შეიძინა და იგი ყველაზე ძვირადღირებულ ტილოებს შორის 14 ადგილზეა.
მჯდომარე ქალი ცისფერ კაბაში 45 მილიონად გაიყიდა EISENBERG PARIS - სუნამო, რომელიც ზრუნავს ეკოლოგიაზე