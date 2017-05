ფედერიკა მოგერინი: ევროკავშირი ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის ერთგულია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => federika-mogerini [3] => premieri [4] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132728 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evrokavshiri [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => federika-mogerini [3] => premieri [4] => saqartvelos-okupirebuli-teritoriebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132728 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, იორდანიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის დამფუძნებელს, პროფესორ კლაუს შვაბს შეხვდა. საუბარი შეეხო მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებს, რეგიონულ თანამშრომლობას და საქართველოს მონაწილეობას რეგიონული მნიშვნელობის პროექტებში. მხარეებმა, ისაუბრეს საქართველოს როლზე "აბრეშუმის გზის" პროექტში და აღნიშნეს, რომ საქართველოს აქვს პოტენციალი, იყოს კონკურენტული სატრანზიტო დერეფანი აზიიდან ევროპაში ტვირთების გადაზიდვის პროცესში. შეხვედრისას, ყურადღება ასევე დაეთმო საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს, რომლებსაც მთავრობა სწრაფი ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით ახორციელებს. https://www.youtube.com/watch?v=a0s_2YTeOeQ

"საქართველოს აქვს პოტენციალი, იყოს კონკურენტული სატრანზიტო დერეფანი" კვირიკაშვილი, იორდანიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში, ნორვეგიის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრს ბორგე ბრენდეს შეხვდა. საუბრის ძირითადი თემები ორმხრივი თანამშრომლობა, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზა და ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმები იყო. ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროცესი დადებითად შეაფასა. მხარეებმა ისაუბრეს ენერგეტიკის სფეროში წარმატებულ თანამშრომლობასა და სამომავლო საინვესტიციო პროექტებზე. აღინიშნა, რომ 2017 წელს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებიდან 25 წელი სრულდება. საუბარი ასევე შეეხო მრავალმხრივ ფორმატებში თანამშრომლობას. გიორგი კვირიკაშვილმა ნორვეგიას ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის მადლობა გადაუხადა. პრემიერმა ხაზგასმით აღნიშნა ნორვეგიის სამეფოს მხარდაჭერა განვითარების თანამშრომლობის მიმართულებითაც. შეხვედრისას საუბარი ასევე შეეხო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას. პრემიერ-მინისტრმა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პოლიტიკისადმი საქართველოს მთავრობის ერთგულება კიდევ ერთხელ დაადასტურა. გიორგი კვირიკაშვილი იორდანიაში ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა 