“ფეინთის” დასასრული მოახლოვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => microsoft [1] => paint [2] => programebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148799 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => microsoft [1] => paint [2] => programebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148799 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2042 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => microsoft [1] => paint [2] => programebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => microsoft [1] => paint [2] => programebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148799) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2042,17612,17613) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139314 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:01:04 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:01:04 [post_content] => Microsoft-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-ის ორგანიზებით გაიმართა პროექტ „Tech4Good”-ის პრეზენტაცია, რომელშიც პროექტში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზიები და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას. „Tech4Good“, Microsoft-ის გლობალური პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და იგი კომპანიის ფილანტროპული საქმიანობის ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც 70 000-ზე მეტ არაკომარციულ-არასამთავრობო ორგანიზაციას 1 მილირადი დოლარის ღირებულების სერვისებს უფასოდ მიწოდებას ითვალისწინებს. „Tech4Good“ ინიციატივის ფარგლებში, საქართველოში, 2010 წლიდან დღემდე 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამუკვე მიიღო Microsoft-ის უფასო პროდუქტები. ჯამში,მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით 600,000 აშშ დოლარის ღირებულების ქლაუდ სერვისი და სოფტი გაიცა უფასოდ არაკომერციულ-არასამთავრობო სექტორზე. მიმდინარე წელს კიინიციატივის ფარგლებში უკვე 288,000 აშშ დოლარის პროდუქციაა უფასოდ მიწოდებული. ღონისძიებაზე ის ორგანიზაციები იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებიც უკვე სარგებლობენ აღნიშნული პროდუქტებით, ან გეგმავენ ჩაერთონ კამპანიაში. სტუმრებმა სექტორის წარმომადგენლებს გაუზიარეს უკვე მიღებული გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს არასამთავრობო სექტორმა შეთავაზებული ინოვაციური მომსახურება და მიიღოს ახალი სერვისი ფასდაკლების სისტემით ან სრულიად უსასყიდლოდ. ღონისძიებაზე Microsoft-ის წარმომადგენებმა ისაუბრეს Microsoft Azure-ის შესახებ, რომელიც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს ჰქონდეთ საკუთარი მონაცემთა ცენტრები (სერვერები); შეხვედრაზე ასევე, წარმოდგენილი იყო კომპანიის ახალი პროდუქტი, რომელიც ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს ეკონტაქტონ დონორებს და საზოგადოებას კიდევ უფრო ეფექტური საშუალებებით. განხილულ იქნა ასევე Office 365-ის შესაძლებლობებიც, რომელიც უზრუნველყოფს Outlook, Word, Excel და Power Point-ის ონლაინ ვერსიების ონლაინ გამოყენებას. "Tech4Good" ღონისძიება თბილისში ორგანიზებულია Microsoft-ის მიერ, PH International-თან პარტნიორობით, რომელიც საერთაშორისო ლიდერია ეფექტური და მაღალხარისხიანი პროგრამების მიწოდებით და საქართველოში 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს. [post_title] => საქართველოს არასამთავრობო სექტორისთვის 1 მილიონი $ გამოიყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-arasamtavrobo-seqtoristvis-1-milioni-gamoiyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139314 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138216 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-13 15:16:13 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:16:13 [post_content] => “Tech4Good” - ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციების გაძლიერების ახალი შესაძლებლობები ვაკის პარკში მდებარე მედიათეკაში 2017 წლის 16 ივნისს, 14:00 საათზე, Microsoft-ის პროექტ "Tech4Good"-ის ღონისძიება ჩატარდება. პროექტის მიზანია საზოგადოებას გააცნოს ახალი ტექნოლოგიური პროგრამები, რომლებსაც Microsoft-ი არასამთავრობო სექტორს შესთავაზებს. პროექტი საქართველოში ორგანიზაციის გლობალური პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და იგი კომპანიის ფილანტროპული საქმიანობის ნაწილს წარმოადგენს. პროექტის ბიუჯეტი 1 მილიარდია და იგი 70 000-ზე მეტ არაკომარციულ-არასამთავრობო ორგანიზაციას მოხმარდება. საქართველოში პროექტის პრეზენტაციას დაესწრებიან მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები და მედიის წარმომადგენლები, რომლებიც გაეცნობიან ტექნოლოგიების სფეროში არსებულ სიახლეებსა და ტექნოლოგიურ პროგრამებს, რომელთა გამოყენებაც მაღალეფექტურია არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის დროს. ღონისძიების განმავლობაში, Microsoft-ის წარმომადგენლები საზოგადოებას ასევე გააცნობენ კომპანიის ახალ ტექნოლოგიას Microsoft Azure-ს, რომელიც საშუალებას მისცემს მომხმარებლებს ჰქონდეთ საკუთარი მონაცემთა ცენტრები (სერვერები); შეხვედრაზე ასევე, მოხდება ახალი პროგრამების პრეზენტაცია, რომელიც ორგანიზაციებს საშუალებას მისცემს ეკონტაქტონ დონორებს და საზოგადოებას უფრო ეფექტური საშუალებებით. ასევე საუბარი იქნება Office 365-ის შესაძლებლობებზეც, რომელიც უზრუნველყოფს Outlook, Word, Excel და Power Point-ის ონლაინ ვერსიების ონლაინ გამოყენებას. ღონისძიების ფარგლებში, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან მოწვეული მთავარი გამომსვლელები ისაუბრებენ არასამთავრობო ორგანიზაციებში ტექნოლოგიების გააქტიურების მნიშვნელობაზე, რათა ისინი გახდნენ უფრო ეფექტურები და მრავალფეროვანი პროგრამები მიაწოდონ თემებს. ისინი ასევე ისაუბრებენ საკუთარი გამოცდილების შესახებ Microsoft-ის ახალი პროდუქტების შესახებ. ისინი მონაწილეებს გამოცდილებას გაუზიარებენ, თუ როგორ ისარგებლებენ ქართული არასამთავრობო ორგანიზციები ზემოხსენებული პროგრამების ფასდაკლების სისტემებით და მიიღებენ უფასო პროდუქციას. "Tech4Good" ღონისძიება თბილისში ორგანიზებულია Microsoft-ის მიერ, PH International-თან პარტნიორობით, რომელიც საერთაშორისო ლიდერია ეფექტური და მაღალხარისხიანი პროგრამების მიწოდებით და საქართველოში აქტიურად მუშაობს 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. [post_title] => Microsoft-ის 1 მილიარდიანი პროექტი საქართველოს ბაზარსაც მოიცავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => microsoft-is-1-miliardiani-proeqti-saqartvelos-bazarsac-moicavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 15:16:13 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 11:16:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138216 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109811 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-20 13:03:07 [post_date_gmt] => 2017-02-20 09:03:07 [post_content] => თუ იბეგრება დასაქმებული ადამიანის შემოსავალი, რატომ არ შეიძლება იგივე რობოტებსაც შეეხოთ? Microsoft -ის დამფუძნებელი, მილიარდერი ბილ გეითსი რობოტების დაბეგვრის ინიციატივით გამოდის და აცხადებს, რომ ამ გზით ავტომატიზაციის ტემპი და ადამიანური შრომის რობოტებით ჩანაცვლების პროცესი შენელდება. აღნიშნულ ინიციატივაზე გეითსმა Quartz-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა. მილიარდერის აზრით, რობოტებზე, რომლებიც ადამიანებს ანაცვლებენ, უნდა დაწესდეს საშემოსავლო და სოციალური გადასახადები. ამ გზით მირებული თანხა კი შესაძლებელია სოციალურ პროექტებს მოხმარდეს, მათ შორის მოხუცთა თავშესაფრებსა და სკოლებს. "დღეს, როდესაც ადამიანი ფაბრიკაში მუშაობისას იღებს 50 ათას დოლარს, ხელფასის სახით, მისი შემოსავალი იბეგრება გადასახადებით. თუ ამავე სამუშაოს ასრულებს რობოტი, შეგვიძლია მისი შრომის დაბეგვრაზეც ვიფიქროთ“, - აღნიშნა Microsoft -ის დამფუძნებელმა და დასძინა, რომ აშშ-ს ხელისუფლება მზად უნდა იყოს, რომ ბიზნესის ბევრ სფეროში, ბევრი სამუშაო ადგილის ჩანაცვლება ერთდროულად მოხდება. საგადასახადო პოლიტიკა კი საუკეთესო საშუალებაა ამ პროცესის რეგულირებისთვის. შეგახსენებთ, აშშ-ში უკვე მიმდინარეობს საუბარი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებელია სამუშაო ადგილების დაახლოებით 50%, რომელზეც ადამიანური მუშახელია დასაქმებული, რობოტებით ჩანაცვლდეს. [post_title] => რამ გაყო რობოტი და ადამიანი: მალე რობოტის შრომაც დაიბეგრება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ram-gayo-roboti-da-adamiani-male-robotis-shromac-daibegreba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-20 13:05:00 [post_modified_gmt] => 2017-02-20 09:05:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109811 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139314 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-17 11:01:04 [post_date_gmt] => 2017-06-17 07:01:04 [post_content] => Microsoft-ისა და საერთაშორისო ორგანიზაცია PH International-ის ორგანიზებით გაიმართა პროექტ „Tech4Good”-ის პრეზენტაცია, რომელშიც პროექტში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზიები და სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას. „Tech4Good“, Microsoft-ის გლობალური პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და იგი კომპანიის ფილანტროპული საქმიანობის ნაწილს წარმოადგენს, რომელიც 70 000-ზე მეტ არაკომარციულ-არასამთავრობო ორგანიზაციას 1 მილირადი დოლარის ღირებულების სერვისებს უფასოდ მიწოდებას ითვალისწინებს. „Tech4Good“ ინიციატივის ფარგლებში, საქართველოში, 2010 წლიდან დღემდე 50-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამუკვე მიიღო Microsoft-ის უფასო პროდუქტები. ჯამში,მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით 600,000 აშშ დოლარის ღირებულების ქლაუდ სერვისი და სოფტი გაიცა უფასოდ არაკომერციულ-არასამთავრობო სექტორზე. მიმდინარე წელს კიინიციატივის ფარგლებში უკვე 288,000 აშშ დოლარის პროდუქციაა უფასოდ მიწოდებული. ღონისძიებაზე ის ორგანიზაციები იღებდნენ მონაწილეობას, რომლებიც უკვე სარგებლობენ აღნიშნული პროდუქტებით, ან გეგმავენ ჩაერთონ კამპანიაში. სტუმრებმა სექტორის წარმომადგენლებს გაუზიარეს უკვე მიღებული გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენოს არასამთავრობო სექტორმა შეთავაზებული ინოვაციური მომსახურება და მიიღოს ახალი სერვისი ფასდაკლების სისტემით ან სრულიად უსასყიდლოდ. ღონისძიებაზე Microsoft-ის წარმომადგენებმა ისაუბრეს Microsoft Azure-ის შესახებ, რომელიც საშუალებას აძლევს ორგანიზაციებს ჰქონდეთ საკუთარი მონაცემთა ცენტრები (სერვერები); შეხვედრაზე ასევე, წარმოდგენილი იყო კომპანიის ახალი პროდუქტი, რომელიც ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს ეკონტაქტონ დონორებს და საზოგადოებას კიდევ უფრო ეფექტური საშუალებებით. განხილულ იქნა ასევე Office 365-ის შესაძლებლობებიც, რომელიც უზრუნველყოფს Outlook, Word, Excel და Power Point-ის ონლაინ ვერსიების ონლაინ გამოყენებას. "Tech4Good" ღონისძიება თბილისში ორგანიზებულია Microsoft-ის მიერ, PH International-თან პარტნიორობით, რომელიც საერთაშორისო ლიდერია ეფექტური და მაღალხარისხიანი პროგრამების მიწოდებით და საქართველოში 25 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში აქტიურად მუშაობს. [post_title] => საქართველოს არასამთავრობო სექტორისთვის 1 მილიონი $ გამოიყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-arasamtavrobo-seqtoristvis-1-milioni-gamoiyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-17 11:01:04 [post_modified_gmt] => 2017-06-17 07:01:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139314 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 8 [max_num_pages] => 3 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 18cf6ee2e2260e25c4e65777316166cd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )