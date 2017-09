“ფეისბუქის” მუშაობა დაახლოებით ნახევარი საათით შეფერხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => evropa [2] => didi-britaneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168602 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => evropa [2] => didi-britaneti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168602 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1853 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => evropa [2] => didi-britaneti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => facebook [1] => evropa [2] => didi-britaneti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168602) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3119,1925,1853) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166127 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 12:43:33 [post_date_gmt] => 2017-09-21 08:43:33 [post_content] => დიდი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი ქართული ღვინით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან ერთად, საქართველოს ეწვია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ტურის ფარგლებში, ბრიტანელი პროფესიონალები ღვინის მარნებსა და კომპანიებს კახეთში ეცნობიან. ბრიტანელ სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ შემდეგი კომპანიების ღვინოები: „თელავის ღვინის მარანი“, GWS, „მუკადო ვაინს“, „ალავერდის მონასტრის მარანი“, „ვიტა ვინეა“, „ფაფარი ველი“, „კახა ჭოტიაშვილის მარანი“, „ხოხბის ცრემლები“. კახეთში გამგზავრებამდე, სარა ებოტი ქართული ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს თბილისში შეხვდა. მან შეხვედრის მონაწილეებს დიდ ბრიტანეთში ღვინის საფასო პოლიტიკა, ღვინის შეფუთვასა და ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები გააცნო, რაც ქართული ღვინის ამ ბაზარზე დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით, ქართული ღვინის მწარმოებლებთან თანმიმდევრული და მიზანმიმართული თანამშრომელობით, შესაძლებელია ინგლისში ქართული ღვინის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის შექმნა. „საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი სტუმრობს. ეს ვიზიტი გამორჩეულია, რადგან დიდი ბრიტანეთი ქართული ღვინისთვის გამორჩეული ბაზარია. ამ ბაზარზე შესვლა და დამკვიდრება ქართული ღვინისთვის პრიორიტეტია. ამ ჯგუფის წევრები ვიზიტის შემდეგ დაწერენ და ინფორმაციას გაავრცელებენ ქართული ღვინის კულტურის შესახებ, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას დიდ ბრიტანეთში“, - აღნიშნა გიორგი სამანიშვილმა. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ, დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და მარკეტინგული კამპანიის განსახორციელებლად, ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის მაგისტრის სარა ებოტის მარკეტინგული კომპანია „Swirl Wine Group“ შეარჩა. [post_title] => ბრიტანელები ქართულ ღვინოს ეცნობიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanelebi-qartul-ghvinos-ecnobian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 12:43:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 08:43:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165951 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-20 21:48:17 [post_date_gmt] => 2017-09-20 17:48:17 [post_content] => დიდ ბრიტანეთში მშობლები შვილებს ყველაზე წარმატებული და პოპულარული ადამიანების სახელებს არქმევენ. მათ შორისაა ერთ-ერთი აღიარებული შოუს "სამეფო კარის თამაშების" პერსონაჟის სახელი. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. მაგალითად, 2016 წელს 69 გოგოს დაარქვეს ქალისი (Khaleesi). BBC წერს, რომ პირველად ეს სახელი წყვილმა შვილს 2011 წელს დაარქვა. რეიტინგის მიხედვით, ამელი ოლივიამ შეცვალა და სიის სათავეში მოექცა, ბიჭების შემთხვევაში კი უილიამმა პირველობა მუჰამედს დაუთმო. პოპულარობით სარგებლობს დევიდ და ვიქტორია ბექჰემების მიერ ქალიშვილისთვის დარქმეული სახელი "ჰარპერი". ინგლისსა და უელსში ჯერ კიდევ პოპულარულია ბიჭის სახელები "ოლივერი", ასევე "ჰარი". ბიჭის პოპულარული სახელები რეიტინგის მიხედვით კი ასეთია: ოლივერი, ჰარი, ჯორჯი, ჯეკი, ჯეიკობი, ნოა, ჩარლი, მუჰამედი, თომასი, ოსკარი. გოგოს პოპულარული სახელები რეიტინგის მიხედვით ასე გამოიყურება: ოლივია, ამელი, ემილი, ისლა, ავა, იზაბელა, ლილი, ჯესიკა, ელა, მია. [post_title] => რა სახელებს არქმევენ დიდ ბრიტანეთში მშობლები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-sakhelebs-arqmeven-did-britanetshi-mshoblebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 21:51:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 17:51:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161553 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 13:46:44 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:46:44 [post_content] => "გუშინ სიტყვის თავისუფლების ერთი ამერიკელი დამცველის ლექციაზე ვიყავი. იქ ერთი საქართველოში მცხოვრები ევროპელიც გამოვიდა და თქვა, რომ პირადად ის გაცილებით უფრო თავისუფალია მისი აზრების საჯაროდ გამოხატვაში, ვიდრე ევროპაში იქნებოდა," - ამის შესახებ პოლიტოლოგი გია ნოდია სოციალურ ქსელში წერს. ნოდია მიიჩნევს, რომ ეს აზრი შესაძლოა, მოულოდნელია, ცოტა გაზვიადებულიც, თუმცა არსებითად სწორია. გია ნოდია ყვება, რომ ნახსენები ადამიანი საქართველოში 6 წელია, ცხოვრობს და ახლა ევროპაში ეძებს სამსახურს. "ამის გამო ფეისბუქი გააუქმა, რადგან მისი აზრები ხშირად არამეინსტრიმულია (ანუ „არაპოლიტკორექტულია“) და მისმა პოტენციურმა დამქირავებლებმა ისინი რომ ნახონ, შეიძლება, ვეღარ გაბედონ მისი სამსახურში აყვანა. საქართველოში კი კერძო ინდივიდები თავისუფლად გამოხატავენ ნებისმიერ აზრს (ხელისუფლების ყველაზე მწვავე კრიტიკის ჩათვლით). ისიც იცოდა, რომ მთავრობა "რუსთავი2"-ის დახურვას ცდილობს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ დაუხურავს და სანამ ეს ასეა, საქართველოში გამოხატვის თავისუფლების ხარისხი უფრო მაღალი რჩება, ვიდრე ევროპაში," - წერს გია ნოდია. ნოდია მიიჩნევს, ფორმალური კანონმდებლობის მიუხედავად, ზოგჯერ სოციალური სინამდვილე სხვაა და განმარტავს, რომ სოციალური ცენზურა შესაძლოა, სახელმწიფოს მხრიდან შეზღუდვაზე უფრო ძლიერიც იყოს, მეტიც, შესაძლოა, სახელმწიფოსაც მოსთხოვოს ცენზურის დაწესება. "დასავლეთში პროგრესული ახალგაზრდობა სულ მეტ და მეტ ცენზურას ითხოვს, რომ მისთვის მიუღებელი აზრების გამოთქმა აიკრძალოს. ამერიკის კონსტიტუციური ტრადიცია, მადლობა ღმერთს, შეუძლებელს ხდის, რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე მოხდეს, მაგრამ, ვთქვათ, უნივერსიტეტებში თავისუფალი აზრის გამოხატვა სულ უფრო მეტად იზღუდება და ამ ტენდენციას უნივერსიტეტების ადმინისტრაციები მონურად უჭერენ მხარს. ევროპაში ე. წ. „სიძულვილის ენის“ წინააღმდეგ ბრძოლა კანონმდელობაშიც გადაიზარდა. ამით დასავლური ცივილიზაცია საფუძველს აცლის იმას, რამაც ყველაზე დიდი წარმატებები მოუტანა - აზრის თავისუფლებას. ახალ ჯორდანო ბრუნოებს ჯერ არ წვავენ, მაგრამ მორალური ატმოსფერო აქეთ იცვლება," - წერს გია ნოდია. ნოდია მიიჩნევს, რომ კომუნისტური წარსულის გამო, მის თაობაში ცენზურის სრული მიუღებლობაა, თუმცა, ტენდენცია შესაძლოა, შეტრიალდეს. "ამ მხრივ ჩვენი კომუნისტური წარსული ერთგვარი უპირატესობაა, ჩემს თაობაში მაინც. მან ნებისმიერი ცენზურის სრული მიუღებლობა დაგვიტოვა; ჩვენში პოსტ-კომუნისტური იმუნიტეტი ჯერ კიდევ მუშაობს. მეტიც, უკანასკნელი სოციალური ტაბუ, რომელიც ჯერ კიდევ 10-15 წლის წინ მოქმედებდა, იხსნება - ჩვეულებრივი ამბავი გახდა ეკლესიის და მისი პარტიარქის კრიტიკა, სქესობრივ უმცირესობათა უფლებების ღია დაცვა (და ამგვარი ორიენტაციის ღიად გაცხადება) და ა. შ. "მაგრამ ტენდენცია შეიძლება, შეტრიალდეს. ჩვენშიც გაჩნდა პროგრესული ახალგაზრდობა, რომელიც (ცხადია, უაღრესად კეთილშობილი მოტივებით) ცენზურის შემოღებას ცდილობს; მასთან უნისონშია მთავრობა, რომელსაც უნდა, ინტერნეტში გინება შეზღუდოს, ან სხვა ჯგუფები, ვინც, ვთქვათ, ეკლესიის თუ მისი პატრიარქის კრიტიკის კრიმინალიზაციას მოითხოვს. ასე რომ, მეტი თავისუფლება აზრის გამოხატვის სფეროში შეიძლება, დიდხანსაც ვერ შევინარჩუნოთ," - წერს პოლიტოლოგი. https://www.facebook.com/ghia.nodia/posts/10155672741438571 [post_title] => საქართველოში მცხოვრები ევროპელი ამბობს, რომ აქ გაცილებით თავისუფალია, ვიდრე ევროპაში იქნებოდა - გია ნოდია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-mckhovrebi-evropeli-ambobs-rom-aq-gacilebit-tavisufalia-vidre-evropashi-iqneboda-gia-nodia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:52:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:52:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161553 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166127 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-21 12:43:33 [post_date_gmt] => 2017-09-21 08:43:33 [post_content] => დიდი ბრიტანელი ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი ქართული ღვინით დაინტერესებულ ჟურნალისტებთან ერთად, საქართველოს ეწვია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ღვინის ტურის ფარგლებში, ბრიტანელი პროფესიონალები ღვინის მარნებსა და კომპანიებს კახეთში ეცნობიან. ბრიტანელ სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ დაეგემოვნებინათ შემდეგი კომპანიების ღვინოები: „თელავის ღვინის მარანი“, GWS, „მუკადო ვაინს“, „ალავერდის მონასტრის მარანი“, „ვიტა ვინეა“, „ფაფარი ველი“, „კახა ჭოტიაშვილის მარანი“, „ხოხბის ცრემლები“. კახეთში გამგზავრებამდე, სარა ებოტი ქართული ღვინის კომპანიების წარმომადგენლებს თბილისში შეხვდა. მან შეხვედრის მონაწილეებს დიდ ბრიტანეთში ღვინის საფასო პოლიტიკა, ღვინის შეფუთვასა და ხარისხთან დაკავშირებული საკითხები გააცნო, რაც ქართული ღვინის ამ ბაზარზე დამკვიდრებას შეუწყობს ხელს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის განცხადებით, ქართული ღვინის მწარმოებლებთან თანმიმდევრული და მიზანმიმართული თანამშრომელობით, შესაძლებელია ინგლისში ქართული ღვინის ექსპორტის მზარდი ტენდენციის შექმნა. „საქართველოს დიდი ბრიტანეთის ღვინის პროფესიონალების ჯგუფი სტუმრობს. ეს ვიზიტი გამორჩეულია, რადგან დიდი ბრიტანეთი ქართული ღვინისთვის გამორჩეული ბაზარია. ამ ბაზარზე შესვლა და დამკვიდრება ქართული ღვინისთვის პრიორიტეტია. ამ ჯგუფის წევრები ვიზიტის შემდეგ დაწერენ და ინფორმაციას გაავრცელებენ ქართული ღვინის კულტურის შესახებ, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდას დიდ ბრიტანეთში“, - აღნიშნა გიორგი სამანიშვილმა. ღვინის ეროვნულმა სააგენტომ, დიდ ბრიტანეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და მარკეტინგული კამპანიის განსახორციელებლად, ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის მაგისტრის სარა ებოტის მარკეტინგული კომპანია „Swirl Wine Group“ შეარჩა. [post_title] => ბრიტანელები ქართულ ღვინოს ეცნობიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => britanelebi-qartul-ghvinos-ecnobian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-21 12:43:33 [post_modified_gmt] => 2017-09-21 08:43:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166127 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 55 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 942e8fa6209d808d97dfda30040292c2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )