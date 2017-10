„ფეისბუქმა“ ყოველთვის იცის, შეყვარებული ხართ თუ არა – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171052 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171052 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 736 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => feisbuqi [1] => facebook ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171052) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1853,736) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169167 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-29 12:07:45 [post_date_gmt] => 2017-09-29 08:07:45 [post_content] => Telegram, ისევე როგორც სხვა ინტერნეტ-სერვისები, რომლებიც რუსულ კანონმდებლობას არ დაიცავენ, რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ იმუშავებენ, - ამის შესახებ „რია ნოვოსტს“ რუსეთის კავშირგაბმულობისa და მასობრივი კომუნიკაციის მინისტრმა, ნიკოლაი ნიკიფოროვმა განუცხადა. „ჩვენ ერთნაირი მიდგომა გვაქვს როგორც რუსული, ასევე უცხოური ინტერნეტ-სერვისების მიმართ. როგორც კანონში წერია, ყველაფერი ისე იქნება. ის სერვისები, რომლებიც რუსულ კანონმდებლობას არ დაიცავენ, რუსეთის ტერიტორიაზე ვერ იმუშავებენ. არ მესმის, რატომ ატეხა მედიამ Telegram-ის გარშემო აჟიოტაჟი. ეს კანონი WhatsApp-ზე, Viber-ზე, Google-სა და Facebook-ზეც ვრცელდება“, - განაცხადა ნიკიფოროვმა. რუსეთში WhatsApp, Viber, Google, Facebook და Telegram დაიბლოკება [post_title] => "ფეისბუქის" მუშაობა დაახლოებით ნახევარი საათით შეფერხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => feisbuqis-mushaoba-daakhloebit-nakhevari-saatis-ganmavlobashi-sheferkhebuli-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 23:38:06 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 19:38:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168079 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 18:35:45 [post_date_gmt] => 2017-09-26 14:35:45 [post_content] => ფეისბუქი, რომელსაც მსოფლიო პოპულაციის მეოთხედი თვეში ერთხელ მაინც იყენებს, შესაძლოა რუსეთში დაიბლოკოს. ინფორმაციას ამის შესახებ ინტერფაქსი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, თუ კი ფეისბუქი პირადი ინფორმაციის შენახვის კანონს არ შეასრულებს , ის ფედერაციის ტერიტორიაზე დაიბლოკება. განცხადება ამის შესახებ რუსეთის ფედერაციის როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელმა ალექსანდრე ჟაროვმა გააკეთა. "კანონი ყველასათვის სავალდებულოა, ჩვენ ყველა შემთხვევაში მივაღწევთ იმას, რომ კანონი აღსრულდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში კომპანია შეწყვეტს ჩვენს ტერიტორიაზე ფუნქციონირებას,როგორც ეს ლინკდინის შემთხვევაში მოხდა, გამონაკლისი არ დაიშვება"- განაცხადა ჟაროვმა პორტალის კანონის მიხედვით, რუსეთის მოქალაქეებზე შეგროვილი პირადი ინფორმაცია, ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში უნდა რჩებოდეს. უწყება Facebook-ისგან რუსეთის 242 კანონის დაცვას მოითხოვს. ამისათვის კომპანიას კონკრეტული ვადაც მისცეს. ფეისბუქი 13 წლის წინ შეიქმნა. 2012 წელს მას ყოველთვიურად მილიარდი მომხმარებელი ჰყავდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 5 წელიწადში ეს რაოდენობა გაორმაგდა. რუსეთი ქვეყანაში Facebook-ის დაბლოკვით იმუქრება 