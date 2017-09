ფეხბურთი ეხმარება: მექსიკაში სტადიონები დახმარების ცენტრებად აქციეს (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166178 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166178 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => stadioni [2] => miwisdzvra-meqsikashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166178) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19025,156,1280) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166156 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 14:24:53 [post_date_gmt] => 2017-09-21 10:24:53 [post_content] => „მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,“ - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი” წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს,” - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის” პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი” თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად facebook-ი დაზარალებულებს 1 მლნ დოლარს გადაურიცხავს

ესპანეთის ჩემპიონატში მონაწილე 20 გუნდის სახელფასო ბიუჯეტები გამოაშკარავდა. ყველაზე მეტ თანხას ფეხბურთელების ხელფასებზე "ბარსელონა" ხარჯავს - წელიწადში 507 მილიონი ევრო. მეორე ადგილზეა მადრიდის "რეალი", რომელიც კატალონელებს 7 მილიონით ჩამორჩება (500 მილიონი). მესამე პოზიცია უკავია მადრიდის "ატლეტიკოს" 238 მილიონი ევროთი. ყველაზე ნაკლებ თანხას ფეხბურთელებზე "ხეტაფე" ხარჯავს - წელიწადში 29 მილიონ ევროს. მილიონები ხელფასებში: ესპანურ კლუბებს ბიუჯეტი დაუთვალეს

მექსიკაში ძლიერი მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა პატივსაცემად, სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ამის შესახებ ქვეყნის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება. 19 სექტემბერს მომხდარი 7,1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად, ბოლო მონაცემებით, 225 ადამიანი გარდაიცვალა. ნანგრევების ქვეშ შესაძლოა, ადამიანები იყვნენ დარჩენილი. სამაშველო სამუშაოები ამ დრომდე მიმდინარეობს. მექსიკაში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა

„მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად სოციალური ქსელი facebook-ი წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - ამის შესახებ სოციალური ქსელის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა. „ადგილზე ჰუმანიტარული დახმარების გაცემის დასახმარებლად „ფეისბუქი" წითელი ჯვრის მექსიკის განყოფილებას 1 მილიონ დოლარს გადაურიცხავს," - დაწერა ცუკერბერგმა „ფეისბუქის" პირად გვერდზე. მან, ასევე, აღნიშნა, რომ „ფეისბუქი" თანამშრომლობს გაერო-ს ბავშვთა ფონდთან, რათა იმ შემოწირულობებს, რომლებიც ორგანიზაციაში სოციალური ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, არანაირი საკომისიო თანხა არ ეჭრებოდეს. ადგილობრივი გამოცემის Sol de Puebla-ს ინფორმაციით, შტატ პუებლაში ერთ-ერთი ეკლესიის ჩამონგრევის შედეგად 11 ადამიანი, მათ შორის 4 ბავშვი დაიღუპა. მიწისძვრის მომენტში ეკლესიაში ჩვილის ნათლობის ცერემონია მიმდინარეობდა. სამი ადამიანი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. 19 სექტემბერს მომხდარი მიწისძვრის სიმძლავრემ 7,1 მაგნიტუდა შეადგინა. ბოლო მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად სულ მცირე 230 ადამიანი დაიღუპა. მექსიკაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად facebook-ი დაზარალებულებს 1 მლნ დოლარს გადაურიცხავს