ფერერო რჩება: რას ფიქრობენ კომპანიაში ქართული მიწის რეგულაციებზე?

დანია ახალგაზრდა ქართველ ფერმერებს 25 000 დოლარამდე დაფინანსებას გამოუყოფს - სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) საქართველოში ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს. პროგრამის ფარგლებში დანიის სამეფოს მთავრობამ საქართველოს, დამატებით, 27 965 000 დანიური კრონა, ანუ დაახლოებით 5 მილიონ დოლარამდე გამოუყო. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, საგრანტო პროგრამის მიზანი აგრობიზნესთან დაკავშირებულ სამეწარმეო საქმიანობაში სოფლად ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობაა. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) საქართველოს პროგრამების ხელმძღვანელის დინა სალეჰმის განცხადებით, საქართველოს მთავრობისა და დანიის სამეფოს თანამშრომლობით, IFAD-ის მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში, მნიშვნელოვანი პროგრამა იწყება და იმედია, რომ ის წარმატებული იქნება და ახალგაზრდებს სოფლად დასაქმებისა და შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. პროგრამის ბენეფიციარები სოფლად მცხოვრები 40 წლამდე ქალები და 35 წლამდე მამაკაცები იქნებიან. პროგრამაში მონაწილეობას შეძლებენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები და სხვა იურიდიული პირები, რომელთა დამფუძნებლებიც და მმართველი გუნდიც ამ ასაკობრივ მოთხოვნას აკმაყოფილებს. პროგრამა ითვალისწინებს პოტენციური ბენეფიციარების დახმარებას ბიზნესგეგმის შედგენის ეტაპზეც. წარდგენილი ბიზნესგეგმების განხილვის საფუძველზე, თითოეულ აპლიკანტზე გამოიყოფა დაფინანსება არაუმეტეს 25 000 აშშ დოლარისა. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება გულისხმობს 40 % გრანტისა და 60 % ბენეფიციარის მხრიდან თანამონაწილეობას. პროგრამას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროექტების მართვის სააგენტო განახორციელებს და ის 2019 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. "კანონპროექტის არსებული ვარიანტის მიხედვით, უცხოელის მიერ დარეგისტრირებულ იურიდიულ პირს ჰქონდა საშუალება, რომ გამონაკლის შემთხვევაში საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწა შეეძინა, მაგრამ ახალი ვარიანტით ვფიქრობთ, რომ ასეთი დაშვებაც აღარ იქნება. ჩვენ მხოლოდ გრძელვადიან იჯარას განვიხილავთ”, - განაცხადა პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ გელა სამხარაულმა. აღნიშნული ინფორმაცია ასევე კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ დანელიამ დაადასტურა და აღნიშნა, რომ ორგანულ კანონს პარლამენტი სავარაუდოდ, საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედებამდე მიიღებს. „ფერერო" საქართველოსათვის საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობის არა ერთ-ერთი, არამედ, ალბათ ყველაზე ეფექტური მაგალითია; ეს არის კომპანია უდიდესი გამოცდილებით, რომლის გამოცდილებისა და ტექნოლოგიის გაზიარება ერთ-ერთი ყველაზე პროდუქტიული აღმოჩნდა საქართველოსათვის, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფერეროს სოციალური პასუხისმგებლობის სტრატეგიის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურმა სოფლის მეურნეობის, როგორც პრიორიტეტული სფეროს განვითარების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებსა და თხილის ექსპორტის დიდ პოტენციალზე ისაუბრა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივისა და Heritage Foundation-ის მონაცემებით, საქართველოს ეკონომიკა ერთ-ერთი ყველაზე თავისუფალია, ხოლო კორუფციისგან თავისუფლების კუთხით საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანაა, გამოირჩევა სტაბილურობითა და განჭვრეტადი მომავლით, რაც ნებისმიერი ბიზნესისთვის უმთავრესია. პრემიერმა, სიტყვით გამოსვლისას, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა მთავრობის რეფორმების ოთხპუნქტიან გეგმაზე და მის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიმართულებად განათლების სისტემა დაასახელა. „ჩვენ ვცდილობთ, შევქმნათ მოთხოვნაზე ორიენტირებული უმაღლესი განათლების სისტემა. ამასთან, მიზნად ვისახავთ, პროფესიული განათლების სასარგებლოდ შევცვალოთ ძალიან არაჯანსაღი განსხვავება უმაღლესი განათლებისა და პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობას შორის", - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. 