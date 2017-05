ფიფა ორ ტურნირს აუქმებს და ერთს ქმნის: გველოდება ახალი საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fifa [1] => infantino [2] => konfederaciis-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134440 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fifa [1] => infantino [2] => konfederaciis-tasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134440 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 303 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fifa [1] => infantino [2] => konfederaciis-tasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fifa [1] => infantino [2] => konfederaciis-tasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134440) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (303,3561,9835) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131712 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 15:25:23 [post_date_gmt] => 2017-05-17 11:25:23 [post_content] => ფიფა წლის საუკეთესო ფეხბურთელებს მომავალში ზაფხულობით დააჯილდოვებს. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაციაში გეგმავენ, რომ წლის საუკეთესო მოთამაშისათვის განკუთვნილი პრიზით საუკეთესო ფეხბურთელი არა კალენდარული წლის, არამედ სეზონის ბოლოს დააჯილდოვონ. ვინაიდან თითქმის ყველა ჩემპიონატი მაისში სრულდება, ფიფაში მიიჩნევენ, რომ ზაფხული დაჯილდოების გასამართად შესანიშნავი დრო იქნება. გარდა ამისა, ”ფიფას” სურს „The Best“-ის ”ოქროს ბურთისგან” დისტანცირება მოახდინოს. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე პრესტიჟულ ინდივიდუალურ საფეხბურთო ჯილდოს ”ფრანს ფუტბოლი” და ”ფიფა 2010-2015 წლებში ერთად გასცემდნენ, თუმცა 2016 წელს ფრანგულმა გამოცემამ ფიფასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა, მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანიზაციამ კი საკუთარი ჯილდო, "The Best" დააარსა, რომლის მფლობელიც გასულ წელს მადრიდის ”რეალის” ვარსკვლავი, კრიშტიანო რონალდო გახდა. [post_title] => ფიფა წესს ცვლის: საუკეთესო ფეხბურთელებს ზაფხულში დააჯილდოვებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifa-wess-cvlis-sauketeso-fekhburtelebs-zafkhulshi-daajildoveben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 15:25:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 11:25:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 129765 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-11 09:59:55 [post_date_gmt] => 2017-05-11 05:59:55 [post_content] => ბაჰრეინის ქალაქ მანამეში გამართულ სხდომაზე ფიფას საბჭომ მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატისათვის საფეხბურთო კონფედერაციების კვოტებთან დაკავშირებული პროექტის რატიფიცირება მოახდინა. აღნიშნული პროექტის მიხედვით, უეფამ 48-დან 16 ადგილი მიიღო. ჩემპიონატის გაფართოება ევროპას თითქმის არ შეეხება. დანარჩენი ადგილებიდან აზიის საფეხბურთო კონფედერაციას 8,5 კვოტა ერგო, აფრიკას 9,5. კონკაკაფისა და კონმებოლის კვოტები თანაბარია - 6,5. ოკეანეთის კვოტად 1,5 განისაზღვრა. დარჩენილი ორი ადგილი საკონტინენტთაშორისო ტურნირზე გათამაშდება, რომელშიც უეფას გარდა ყველა კონფედერაციის თითო წარმომადგენელი მიიღებს მონაწილეობას. მასპინძელი ქვეყნის ადგილი ავტომატურად გამოაკლდება იმ კონფედერაციას, რომელსაც ქვეყანა ეკუთვნის. აღნიშნული გადაწყვეტილების დამტკიცება საბოლოოდ სავარაუდოდ დღეს გასამართ ფიფას კონგრესზე მოხდება. მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატზე პირველად ისტორიაში, მონაწილეობას 48 გუნდი მიიღებს. აშშ-მ, კანადამ და მექსიკამ ტურნირის მასპინძლობის სურვილი უკვე გამოთქვეს და ერთობლივი განაცხადიც შეიტანეს. [post_title] => ევროპა არ ფართოვდება: მსოფლიომ ადგილები დაინაწილა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => evropa-ar-fartovdeba-msofliom-adgilebi-dainawila [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-10 19:02:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-10 15:02:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129765 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126958 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:28:21 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content] => გაერომ შეშფოთება გამოთქვა კიევის ”დინამოსა” და ”შახტარის” მატჩის დროს მომხდარი რასისტული ინცინდენტების გამო. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ადამიანის უფლებების კუთხით ზეიდ რაად ალ ჰუსეინმა მოუწოდა ფიფას, უყურადღებოდ არ დატოვოს აღნიშნული ინცინდენტი და ზოგადად, მსგავსი ფაქტები. უკრაინის ჩემპიონატის მეორე ეტაპის მეოთხე ტურის მატჩში, რომელიც ”შახტარმა” 1:0 მოიგო, კიეველი გულშემატკივრის მხრიდან რასისტულ შეძახილებსა და სხვა ქმედებებს ჰქონდა ადგილი. ”ის რაც ჩვენ ვიხილეთ კიევის ”დინამოს” გულშემატკივრების შესრულებით, შეშფოთების სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს. მთელი ეს ატრიბუტიკა და სიმბოლიკა, სვასტიკები... ეს კუ კლუქს კლანის ასოციაციას იწვევს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა რამდენიმე დღის წინ, ჟენევაში გამართულ პრესკონფერენციაზე. უმაღლესი კომისრის განცხადებით, ერთია საკუთარი აზრის თავისუფლად გამოხატვა და მეორეა სიძულვილის შემცველი განცხადებების გაკეთება, რამაც შესაძლოა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ძალადობრივი ქმედებებისკენ უბიძგოს. ”ვფიქრობ, მსგავსი ფაქტები უფრო დიდი ყურადღებით საჭიროებს შესწავლას. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მთავრობამ და საფეხბურთო ორგანოებმა ერთად უნდა იმუშაონ. მიმაჩნია, რომ თავისი როლი უნდა შეასრულოს ფიფამაც. ჩვენ ბევრი უნდა ვიშრომოთ იმისათვის, რათა ასეთი ფაქტები აღარ განმეორდეს”, - განაცხადა ალ ჰუსეინმა. [post_title] => გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaero-sheshfotebulia-ukrainashi-rasizmi-da-fashizmia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:28:21 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:28:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126958 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 131712 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-17 15:25:23 [post_date_gmt] => 2017-05-17 11:25:23 [post_content] => ფიფა წლის საუკეთესო ფეხბურთელებს მომავალში ზაფხულობით დააჯილდოვებს. მსოფლიო ფეხბურთის მმართველ ორგანიზაციაში გეგმავენ, რომ წლის საუკეთესო მოთამაშისათვის განკუთვნილი პრიზით საუკეთესო ფეხბურთელი არა კალენდარული წლის, არამედ სეზონის ბოლოს დააჯილდოვონ. ვინაიდან თითქმის ყველა ჩემპიონატი მაისში სრულდება, ფიფაში მიიჩნევენ, რომ ზაფხული დაჯილდოების გასამართად შესანიშნავი დრო იქნება. გარდა ამისა, ”ფიფას” სურს „The Best“-ის ”ოქროს ბურთისგან” დისტანცირება მოახდინოს. შეგახსენებთ, რომ ყველაზე პრესტიჟულ ინდივიდუალურ საფეხბურთო ჯილდოს ”ფრანს ფუტბოლი” და ”ფიფა 2010-2015 წლებში ერთად გასცემდნენ, თუმცა 2016 წელს ფრანგულმა გამოცემამ ფიფასთან თანამშრომლობა შეწყვიტა, მსოფლიო ფეხბურთის მმართველმა ორგანიზაციამ კი საკუთარი ჯილდო, "The Best" დააარსა, რომლის მფლობელიც გასულ წელს მადრიდის ”რეალის” ვარსკვლავი, კრიშტიანო რონალდო გახდა. [post_title] => ფიფა წესს ცვლის: საუკეთესო ფეხბურთელებს ზაფხულში დააჯილდოვებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifa-wess-cvlis-sauketeso-fekhburtelebs-zafkhulshi-daajildoveben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 15:25:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 11:25:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131712 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 120 [max_num_pages] => 40 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 23b6897255b3f1926a950d13cdf690e9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )