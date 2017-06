ფიფას კორუფცია: ყატარელებმა ქრთამი 10 წლის გოგონას მისცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => korufcia [3] => maikl-garsia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142308 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => korufcia [3] => maikl-garsia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142308 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => korufcia [3] => maikl-garsia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => korufcia [3] => maikl-garsia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142308) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (303,395,16869,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142136 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-29 11:36:10 [post_date_gmt] => 2017-06-29 07:36:10 [post_content] => ჟოზე მოურინიომ ენდი მარეის უიმბლდონის ტროფეი მოპარა, ოღონდ რეკლამაში. მსოფლიოს პირველი ჩოგანი და უიმბლდონის მოქმედი ჩემპიონი ენდი მარეი და „მანჩესტერ იუნაიტედის“ მწვრთნელი ჟოზე მოურინიო ავტოკონცერნ „იაგუარის“ ახალ რეკლამაში გადაიღეს. რგოლში მოურინიო ახერხებს, რომ მარეის ტროფეი მოპაროს და ის მუყაოს ასლით შეუცვალოს. https://www.youtube.com/watch?v=18gFQSaCYds [post_title] => მოურინიომ მარეის უიმბლდონის ტროფეი მოპარა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mouriniom-mareis-uimbldonis-trofei-mopara-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-29 11:36:10 [post_modified_gmt] => 2017-06-29 07:36:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142136 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 142132 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-29 11:20:46 [post_date_gmt] => 2017-06-29 07:20:46 [post_content] => მექსიკელმა ფანმა ცოლს უთხრა, რომ მაღაზიაში მიდიოდა სიგარეტის საყიდლად, არადა თვითმფრინავში ჩაჯდა და კონფედერაციის თასზე გაფრინდა. მექსიკის ნაკრების ქომაგმა ყველაზე უჩვეულო ფორმით მოატყუა მეუღლე, რათა რუსეთში ფეხბურთისთვის ცოცხლად ეყურებინა. არტურო გარსიამ მონტერეიდან ცოლს უთხრა, რომ მაღაზიაში სიგარეტზე ჩავიდოდა, თუმცა არ უთხრა ზუსტად რომელში. გარსია მარკეტში მისვლის ნაცვლად აეროპორტში წავიდა და გერმანიის გავლით რუსეთში ჩააღწია. გარსიამ დაადასტურა, რომ ცოლმა უკვე იცის ტყუილზე. მექსიკელმა ფანმა ცოლს უთხრა, რომ მაღაზიაში მიდიოდა სიგარეტის საყიდლად, არადა თვითმფრინავში ჩაჯდა და კონფედერაციის თასზე გაფრინდა. მექსიკის ნაკრების ქომაგმა ყველაზე უჩვეულო ფორმით მოატყუა მეუღლე, რათა რუსეთში ფეხბურთისთვის ცოცხლად ეყურებინა. არტურო გარსიამ მონტერეიდან ცოლს უთხრა, რომ მაღაზიაში სიგარეტზე ჩავიდოდა, თუმცა არ უთხრა ზუსტად რომელში. გარსია მარკეტში მისვლის ნაცვლად აეროპორტში წავიდა და გერმანიის გავლით რუსეთში ჩააღწია. გარსიამ დაადასტურა, რომ ცოლმა უკვე იცის ტყუილზე. [post_title] => როგორ მოვატყუოთ ცოლი: სიგარეტზე წასული ქმარი ფეხბურთზე გაფრინდა კრიშტიანო რონალდომ დაადასტურა, რომ ორი შვილი შეეძინა. ამის გამო იგი კონფედერაციის თასზე მესამე ადგილისთვის მატჩს გამოტოვებს. ეს მას შემდეგ გადაწყდა, რაც პორტუგალიამ ნახევარფინალი წააგო ჩილესთან პენალტების სერიაში - 0:3 (ძ.დ. 0.0). შვილები რონალდოს ტურნირის დაწყებამდე შეეძინა. „მთლიანად ნაკრებზე ვიყავი გადართული, მაშინაც კი, როდესაც ვიცოდი რომ სამყაროს ჩემი ორი შვილი მოევლინა. მართალია, მთავარ მიზანს ვერ მივაღწიეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გავაგრძელებთ პორტუგალიელებისთვის სიხარულის მინიჭებას. ფედერაციის პრეზიდენტმა და ნაკრების მწვრთნელმა ჩემ მიმართ ისეთი დამოკიდებულება გამოიჩინეს, რასაც არასოდეს დავივიწყებ. ძალიან მიხარია, რომ პირველად ვნახავ ჩემ შვილებს", - დაწერა რონალდომ ფეისბუქზე. ივნისის დასაწყისში გავრცელდა ცნობა, რომ სუროგატმა დედამ რონალდოს ტყუპები გაუჩინა (ბიჭს მატეო დაარქვეს, გოგოს - ევა). კრიშტიანოს პირველი ბიჭი უკვე 6 წლისაა. ის სამყაროს 2010 წელს ასევე სუროგატი დედისგან მოევლინა. [post_title] => რონალდომ ტყუპები აღიარა: მიხარია, რომ შვილებს ვნახავ