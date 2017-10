ფიფას ყოფილ გენმდივანს და პსჟ-ს პრეზიდენტს იჭერენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => djerom-valke [3] => naser-al-helaifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174801 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => djerom-valke [3] => naser-al-helaifi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174801 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => djerom-valke [3] => naser-al-helaifi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => djerom-valke [3] => naser-al-helaifi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174801) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20202,303,20203,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174807 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-13 10:49:39 [post_date_gmt] => 2017-10-13 06:49:39 [post_content] => ბერძენმა სპეციალისტმა, ილიას ზუროსმა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა. გასული ევრობასკეტის შემდეგ ზუროსს კონტრაქტი ამოეწურა და ბერძენ სპეციალისტთან ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გაფორმდა. ახალი კონტრაქტის ფარგლებში, ზუროსი საქართველოს ნაკრებს მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე გაწვრთნის. ”მოხარული ვარ, რომ ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გავაფორმეთ. ეს ნიშნავს, რომ ორივე მხარე კმაყოფილია, მეც და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციაც. განვლილ ორ წელიწადში გავმართეთ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები და ვიასპარეზეთ ევრობასკეტზე. მომდევნო ციკლი მსოფლიო თასის საკვალიფილაციო ეტაპებია. წინასწარ შეიძლება ითქვას - მძიმე სიტუაციაა, რადგან განახლებული გუნდით მოგვიწევს გამოსვლა. თუმცა მოხარული ვარ, რომ ახალ ციკლს ახალი იმედითა და კარგის მოლოდინით ვიწყებთ. არ გვეყოლება ზაზა ფაჩულია და ვიქტორ სანიკიძე, რომლებიც ბოლო წლებში გუნდს ძალიან ეხმარებოდნენ, თავს არ ზოგავდნენ. დავიწყებთ იმ რესურსით, რაც ჩვენს ხელთაა. იმედი მაქვს, სხვები ითამაშებენ, გვიჩვენებენ, რომ შეუძლიათ... ახლა, საჭიროა, ვიპოვოთ საუკეთესო კალათბურთელები საქართველოს ნაკრებისთვის, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიაროთ და გავუმჯობესდეთ თამაშიდან თამაშამდე. მნიშვნელოვანია ყველა ერთად დავდგეთ, მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. მჯერა, ამ საკვალიფიკაციოზე წარმატებით თამაში შეგვიძლია, უნდა გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის”, - განაცხადა ზუროსმა. ბერძენმა სპეციალისტმა, ილიას ზუროსმა საქართველოს კალათბურთის ფედერაციასთან ახალი ხელშეკრულება გააფორმა. გასული ევრობასკეტის შემდეგ ზუროსს კონტრაქტი ამოეწურა და ბერძენ სპეციალისტთან ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გაფორმდა. ახალი კონტრაქტის ფარგლებში, ზუროსი საქართველოს ნაკრებს მსოფლიოს 2019 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ეტაპზე გაწვრთნის. "მოხარული ვარ, რომ ახალი, ორწლიანი კონტრაქტი გავაფორმეთ. ეს ნიშნავს, რომ ორივე მხარე კმაყოფილია, მეც და საქართველოს კალათბურთის ფედერაციაც. განვლილ ორ წელიწადში გავმართეთ ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩები და ვიასპარეზეთ ევრობასკეტზე. მომდევნო ციკლი მსოფლიო თასის საკვალიფილაციო ეტაპებია. წინასწარ შეიძლება ითქვას - მძიმე სიტუაციაა, რადგან განახლებული გუნდით მოგვიწევს გამოსვლა. თუმცა მოხარული ვარ, რომ ახალ ციკლს ახალი იმედითა და კარგის მოლოდინით ვიწყებთ. არ გვეყოლება ზაზა ფაჩულია და ვიქტორ სანიკიძე, რომლებიც ბოლო წლებში გუნდს ძალიან ეხმარებოდნენ, თავს არ ზოგავდნენ. დავიწყებთ იმ რესურსით, რაც ჩვენს ხელთაა. იმედი მაქვს, სხვები ითამაშებენ, გვიჩვენებენ, რომ შეუძლიათ... ახლა, საჭიროა, ვიპოვოთ საუკეთესო კალათბურთელები საქართველოს ნაკრებისთვის, ნაბიჯ-ნაბიჯ ვიაროთ და გავუმჯობესდეთ თამაშიდან თამაშამდე. მნიშვნელოვანია ყველა ერთად დავდგეთ, მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები. მჯერა, ამ საკვალიფიკაციოზე წარმატებით თამაში შეგვიძლია, უნდა გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის", - განაცხადა ზუროსმა.

ილიას ზუროსი რჩება: განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის საკალათბურთო თბილისის „დინამო" წლევანდელ სეზონში ფიბა-ს თასზე იასპარეზებს. წილისყრის შედეგად დინამოელთა მეტოქეები გამოვლინდნენ. საქართველოს ჩემპიონი E ქვეჯგუფში მოხვდა, სადაც მეტოქეებად ბულგარული „ლუკოილ აკადემიკი", რუმინული „კლუჟი" და თურქული „ისტანბული" ეყოლება. ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრები 17 და 18 ოქტომბერს გაიმართება. ირაკლი ხოშტარიას გუნდი პირველ მატჩს 18 ოქტომბერს, ბულგარეთში „ლუკოილ აკადემიკის" წინააღმდეგ გამართავს.

დინამო ლუკოილით იწყებს: ფიბა-ს თასზე მეტოქეები გაირკვა საქართველოს ნაკრების შემტევ ნახევარმცველს ჯანო ანანიძეს რომში მარცხენა კოჭის სახსარზე ოპერაცია ჩაუტარდა. ამის შესახებ მოსკოვის „სპარტაკის" ოფიციალური ვებგვერდი წერს. ქირურგიული ჩარევა ორი საათი გრძელდებოდა და წარმატებით ჩაიარა. ფეხბურთელი გარკვეულ დროს კიდევ დაყოფს კლინიკაში სარეაბილიტაციო პროცესის ჩასატარებლად. შეგახსენებთ, რომ ანანიძემ ტრავმა 23 სექტემბერს, რუსეთის ჩემპიონატის მე-11 ტურში მიიღო. წელს მან შვიდი ოფიციალური მატჩი ჩაატარა და ერთი საგოლე პასი შეასრულა.

ჯანომ ოპერაცია გაიკეთა [post_title] => ილიას ზუროსი რჩება: განვაგრძოთ ბრძოლა მთავარი მიზნისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ilias-zurosi-rcheba-ganvagrdzot-brdzola-mtavari-miznistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 10:49:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 06:49:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174807 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1127 [max_num_pages] => 376 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 81aab2218a4bc32a09fc03352e0543b3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )