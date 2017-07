ფინანსთა მინისტრის მიერ გაკეთებული კომენტარი იმის შესახებ, რომ კომპანიას აქვს საგადასახადო დავალიანება, არ წარმოადგენს საგადასახადო საიდუმლოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemosavlebis-samsakhuri [1] => rustavi2 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148322 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shemosavlebis-samsakhuri [1] => rustavi2 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148322 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2072 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shemosavlebis-samsakhuri [1] => rustavi2 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shemosavlebis-samsakhuri [1] => rustavi2 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148322) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2559,2072) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148303 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 18:29:01 [post_date_gmt] => 2017-07-21 14:29:01 [post_content] => "როგორც ჩანს, სახელმწიფო ემზადება გადამწყვეტი დარტყმისთვის "რუსთავი2"-ზე და ეს იქნება ფინანსური დარტყმა ფინასური და საგადასახადოსტრუქტურების მხრიდან, რაც გამოიწვევს ტელეკომპანიის დახურვას," - ეს განცხადება სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი2"-ის გენერალურმა დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ, რამდენიმე წუთის წინ კომპანიის ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, დღეს მინისტრ ქუმსიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება "რუსთავი2"-ის გადასახადებთან დაკავშირებით იყო სიცრუე და კანონმდებლობის დარღვევა. „ძალიან უხეშად იქნა დარღევული საქართველოს კანონმდებლობა მინისტრის მიერ, მან გათქვა ის ინფორმაცია, რომლის დაცვა, პირველ რიგში, მას ევალება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ეს არის კანონის მძიმე დარღვევა და ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი არამხოლოდ შიდა სამეწარმეო წრეებისთვის, არამედ ბიზნესისთვის. ეს არის კონკურენტების სასარგებლოდ თამაში, რაც დღეს მინისტრმა გააკეთა, შემთხვევითი არაა, რომ "იმედის" ეთერში გააკეთა, მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია ჩვენთან, ცდილობდნენ სიუჟეტის გაკეთებას. სახელმწიფოსა და "იმედის" ერთობლივი მოქმედებები ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. "რუსთავი2" უკვე 2 წელია, იმყოფება უმძიმეს ფინანსურ წნეხში,“ - განაცხადა ნიკა გვარამიამ. მან აქცენტი იმაზე გააკეთა, რომ სახელმწიფო ტელეკომპნია "იმედის" მეშვეობით ცდილობს, "რუსთავი2"-ს შეუქმნას პრობლემა, მათ შორის დაკვეთილი სიუჟეტების გაკეთებით და დაასახელა, რომ გუშინ სწორედ ამ თემაზე დაუკავშირდნენ მას "იმედიდან" და აპირებდნენ "რუსთავი2"-ის საგადასახადო დავალიანებაზე სიუჟეტის გაკეთებას და დღეს ქუმსიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება მიუთითებს, რომ ისინი შეთანხმებულად მოქმედებენ. ნიკა გვარამია საგადასახადო დავალიანების რაოდენობას არ აკონკრეტებს და მხოლოდ იმას ამბობს, რომ, თუკი არ მოიხსნება ყადაღა სამაუწყებლო კომპანიის ანგარიშებზე, ვერ შეძლებს საგადასახადო დავალიანების გადახდას ამას სახელმწიფო რუსთავი2-ის დასახურად გამოიყენებს. სწორედ ამიტომ ის საქართევლოს მოსახლეობას და საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. "თუ არადა, სახელმწიფო დახურავას ერთადერთ პროდასავლურ ტელევიზიას," - აცხადბს ნიკა გვარამია. [post_title] => სახელმწიფო ემზადება გადამწყვეტი დარტყმისთვის რუსთავი2-ზე - ნიკა გვარამია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-emzadeba-gadamwyveti-dartymistvis-rustavi2-ze-nika-gvaramia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 18:29:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 14:29:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148303 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 137838 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-11 15:38:02 [post_date_gmt] => 2017-06-11 11:38:02 [post_content] => სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი2-ის აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელები, ძმები გია და ლევან ყარამანიშვილები, განცხადებას ავრცელებენ, სადაც საუბარი რუსთავი2-ში შექმნილ ვითარებას ეხება. ინფორმაციას რუსთავი2 ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს, ტელეკომპანიის დამფუძნებლებმა თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ნიკა გვარამია, არ შეესაბამება სიმართლეს. ”ნებისმიერი მინიშნება ამაზე ან არაინფორმირებულობის შედეგია ან - მიზანმიმართული სიცრუე. სინამდვილეში, თათბირზე, რომელიც შეეხებოდა ტელეკომპანიაში დაგროვილ ფინანსურ პრობლემებს, ნიკა გვარამიამ თავად განაცხადა, რომ ტოვებდა თანამდებობას, რასაც დამსწრე დამფუძნებლის წინააღმდეგობა არ მოჰყოლია, როგორც არსებული ემოციური ფონის, ასევე იმის გამო, რომ ნიკა გვარამია თავად განიხილავდა წასვლის შესაძლებლობას, რის შესახებაც ვიცოდით, როგორც ჩვენ, ასევე ტელეკომპანიის თანამშრომლებმა, რომელთა წინაშეც ეს საჯაროდ იქნა გაცხადებული რამდენიმე კვირის წინ. აღსანიშნავია, რომ თათბირი მოწვეულ იქნა არა დამფუძნებლების, არამედ თანამშრომლების მიერ, ხოლო გიორგი ყარამანიშვილი მასზე მივიდა თათბირის მონაწილეთა თხოვნით. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა და იმის გათვალისწინებით, რომ ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს გადადგომის შესახებ განცხადება ოფიციალურად არ გაუკეთებია, ნიკა გვარამიას ხვალვე შეუძლია, განაახლოს ტელეკომპანიაში თავისი უფლება-მოვალეობების შესრულება. ნიკა გვარამიამ უდიდესი წვლილი შეიტანა საქართველოში დემოკრატიისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის მიმდინარე ბრძოლაში. მისი როლი ივანიშვილისგან რუსთავი2-ის დაცვაში ფასდაუდებელია. დაბოლოს, ტელეკომპანიის კოლექტივს გვინდა, ვაცნობოთ, რომ რამდენიმე კვირის წინ დამფუძნებლები და გენერალური დირექტორი შეთანხმდნენ კომპანიის ფინანსური კრიზისიდან გამოყვანის ერთობლივ გეგმაზე. აუცილებელია ამ გეგმის განუხრელად შესრულება, მენეჯმენტის ხარჯების ოპტიმიზაციისა და კონტროლის გზით, რათა დაუყოვნებლივ განახლდეს ხელფასების გაცემა დაკომპანიის მიმდინარე ვალდებულებების შესრულება". [post_title] => ძმები ყარამანაშვილების განცხადებით, ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს ნიკა გვარამია თანამდებობიდან არ გაუთავისუფლებიათ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzmebi-yaramanashvilebis-ganckhadebit-telekompaniis-damfudzneblebs-nika-gvaramia-tanamdebobidan-ar-gautavisuflebiat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-11 15:40:43 [post_modified_gmt] => 2017-06-11 11:40:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137838 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136796 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 21:20:48 [post_date_gmt] => 2017-06-06 17:20:48 [post_content] => საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“-ისგან ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას სასამართლოს გზით ითხოვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში უკვე მიიღო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი „რუსთავი 2“-ისგან ითხოვს ძირითადი ფულადი დავალიანების გადახდას შემდეგი ოდენობით: 13 575,47 აშშ დოლარი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 100 ლარი; 12 828,68 ევრო (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 141 087,50 შვეიცარიული ფრანკი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში). აღნიშნული დავალიანება „რუსთავი 2“-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ წარმოეშვა მხარეთა შორის გაფორმებული სხვადასხვა ხელშეკრულებების საფუძველზე, რაც აღიარებულია „რუსთავის 2“-ის მიერ. ძირითადი დავალიანების გარდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითხოვს „რუსთავის 2“-ს ასევე დაეკისროს პირგასამტეხლო სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდისთვის. [post_title] => საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი 2-ს სასამართლოში უჩივის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sazogadoebrivi-mauwyebeli-samauwyeblo-kompania-rustavi-2-isgan-khelshekrulebebit-nakisri-valdebulebebis-shesrulebas-sasamartlos-gzit-itkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 21:55:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 17:55:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136796 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148303 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-21 18:29:01 [post_date_gmt] => 2017-07-21 14:29:01 [post_content] => "როგორც ჩანს, სახელმწიფო ემზადება გადამწყვეტი დარტყმისთვის "რუსთავი2"-ზე და ეს იქნება ფინანსური დარტყმა ფინასური და საგადასახადოსტრუქტურების მხრიდან, რაც გამოიწვევს ტელეკომპანიის დახურვას," - ეს განცხადება სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი2"-ის გენერალურმა დირექტორმა, ნიკა გვარამიამ, რამდენიმე წუთის წინ კომპანიის ოფისში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. როგორც მან აღნიშნა, დღეს მინისტრ ქუმსიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება "რუსთავი2"-ის გადასახადებთან დაკავშირებით იყო სიცრუე და კანონმდებლობის დარღვევა. „ძალიან უხეშად იქნა დარღევული საქართველოს კანონმდებლობა მინისტრის მიერ, მან გათქვა ის ინფორმაცია, რომლის დაცვა, პირველ რიგში, მას ევალება, ეს არის კონფიდენციალური ინფორმაცია, ეს არის კანონის მძიმე დარღვევა და ეს არის ძალიან ცუდი სიგნალი არამხოლოდ შიდა სამეწარმეო წრეებისთვის, არამედ ბიზნესისთვის. ეს არის კონკურენტების სასარგებლოდ თამაში, რაც დღეს მინისტრმა გააკეთა, შემთხვევითი არაა, რომ "იმედის" ეთერში გააკეთა, მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია ჩვენთან, ცდილობდნენ სიუჟეტის გაკეთებას. სახელმწიფოსა და "იმედის" ერთობლივი მოქმედებები ჯერ კიდევ არ დასრულებულა. "რუსთავი2" უკვე 2 წელია, იმყოფება უმძიმეს ფინანსურ წნეხში,“ - განაცხადა ნიკა გვარამიამ. მან აქცენტი იმაზე გააკეთა, რომ სახელმწიფო ტელეკომპნია "იმედის" მეშვეობით ცდილობს, "რუსთავი2"-ს შეუქმნას პრობლემა, მათ შორის დაკვეთილი სიუჟეტების გაკეთებით და დაასახელა, რომ გუშინ სწორედ ამ თემაზე დაუკავშირდნენ მას "იმედიდან" და აპირებდნენ "რუსთავი2"-ის საგადასახადო დავალიანებაზე სიუჟეტის გაკეთებას და დღეს ქუმსიშვილის მიერ გაკეთებული განცხადება მიუთითებს, რომ ისინი შეთანხმებულად მოქმედებენ. ნიკა გვარამია საგადასახადო დავალიანების რაოდენობას არ აკონკრეტებს და მხოლოდ იმას ამბობს, რომ, თუკი არ მოიხსნება ყადაღა სამაუწყებლო კომპანიის ანგარიშებზე, ვერ შეძლებს საგადასახადო დავალიანების გადახდას ამას სახელმწიფო რუსთავი2-ის დასახურად გამოიყენებს. სწორედ ამიტომ ის საქართევლოს მოსახლეობას და საერთაშორისო საზოგადოებას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. "თუ არადა, სახელმწიფო დახურავას ერთადერთ პროდასავლურ ტელევიზიას," - აცხადბს ნიკა გვარამია. [post_title] => სახელმწიფო ემზადება გადამწყვეტი დარტყმისთვის რუსთავი2-ზე - ნიკა გვარამია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhelmwifo-emzadeba-gadamwyveti-dartymistvis-rustavi2-ze-nika-gvaramia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-21 18:29:01 [post_modified_gmt] => 2017-07-21 14:29:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148303 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 32 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => afc1df4793eba4544809474ba46c2663 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )