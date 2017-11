ფინანსთა მინისტრის მოადგლე: საგადასახადო შემოსავლებში 200 მილიონი ლარით გვაქვს გადაჭარბება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => giorgi-kakauridze [2] => kharji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185723 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => giorgi-kakauridze [2] => kharji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185723 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => giorgi-kakauridze [2] => kharji ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biujeti [1] => giorgi-kakauridze [2] => kharji ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185723) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (651,653,3735) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 185713 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-09 14:01:57 [post_date_gmt] => 2017-11-09 10:01:57 [post_content] => მომავალში ლარის კურსის გაუფასურების არანაირი ფუნდამენტური საფუძველი არ არსებობს. შესაბამისად, ლარი არ უნდა გაუფასურდეს, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. "ლარის კურსის გაუფასურება არ არის გამოწვეული ფუნდამენტური ფაქტორებით. ვალუტის შემოდინება დამოკიდებულია ექსპორტზე, ფულად გზავნილებზე, ტურიზმზე, რაც გვაქვს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული წინა წელთან შედარებით. არც საგარეო ფაქტორები და არც ფუნდამენტური ეკონომიური ფაქტორები არ იწვევს ლარის კურსზე გავლენას. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არის გათანაბრებული და შესაბამისად, არანაირი გავლენა არ აქვს ლარის კურსზე. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის მოლოდინების გამო, რაც მოკლევადიან პერიოდში ხშირად იწვევს კურსის მცირე მერყეობებს", - განაცხადა კაკაურიძემ და დასძინა, რომ "მომავალში ლარის კურსის გაუფასურების არანაირი ფუნდამენტური საფუძველი არ არსებობს, შესაბამისად, ლარი არ უნდა გაუფასურდეს". რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საჩხერე-ონის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის პირველი 5.7 კილომეტრის მშენებლობაზე ტენდერი გამოაცხადა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარის, გიორგი სეთურიძის თქმით, დოკუმენტაციის მიღების საბოლოო ვადაა 27 ნოემბერი. მისივე განმარტებით, ტენდერი გამოცხადებულია საჩხერე-ქვემო ხევის მონაკვეთზე, რომლის სიგრძე 5.7 კილომეტრი და მასში შედის ასევე ერთი სახიდე გადასასვლელი. სეთურიძის განცხადებით, პროექტის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 8 710 918 ლარია. როგორც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, საბოლოო ჯამში, საჩხერე-ონის დამაკავშირებელი გზა დაახლოებით, 5 სატენდერო მონაკვეთად დაიყოფა. მისივე თქმით, აღნიშნული გზის სიგრძე 50 კილომეტრი იქნება და თბილისიდან ონამდე მგზავრობას 2 საათით შეამცირებს. გიორგი სეთურიძის განცხადებით, აღნიშნული საავტომობილო გზის დასრულების თარიღი 2020 წლის ბოლოა, თუმცა ის იმედოვნებს, რომ ეფექტური მუშაობის შემთხვევაში მისი დასრულება 2020 წლის გაზაფხულზე მოხდება. ცნობისთვის, 2018 წლის ბიუჯეტის მიხედვით, სხვადასხვა გზის რებილიტაციებსა და ახალის მშენებლობაში საერთო ჯამში დაახლოებით, 200 მილიონი ლარის საბიუჯეტო სახსრების დახარჯვა იგეგმება, ხოლო რაც შეეხება დონორების თანხებს, დაახლოებით, 1 მილიარდი ლარი დაიხარჯება. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებული ვარიანტი ინფლაციის რისკებს არ ქმნის და შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს მის მიმართ შენიშვნები არ აქვს, - ამის შესახებ ეროვნული ბანკის ვიცე პრეზიდენმა არჩილ მესტვირიშვილმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა, სადაც 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტს განიხილავენ. მან ბიუჯეტის პროექტის გადამუშავებულ ვარიანტზე ეროვნული ბანკის დასკვნა წარადგინა. „წარმოდგენილი კანონპროექტის მიხედვით, წინა ვერსიასთან შედარებით შემოსავლები 95 მლნ ლარით იზრდება, ხოლო ხარჯები - 25 მილიონი ლარით. რაც იმას ნიშნავს, რომ წინა პროექტთან შედარებით, ბიუჯეტის დეფიციტი მცირდება 56 მილიონი ლარით და შეადგენს მილარდ 258 მილიონ ლარს. მთლიან შიდა პროდუქტთან შედარებით ბიუჯეტის დეფიციტი მცირდება და 3%-ს შეადგენს. ეს არის სავალუტო ფონდთან შეთანხმებული პროგრამით გათვალისწინებული მეთოდოლოგიის მიხედვით. თუ სტატისტიკური მეთოდოლოგიით შევხედავთ, ეს არის 1,5 პროცენტი. ჩვენი შეფასებით, წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი არ შეიცავს ინფლაციის რისკებს და შესაბამისად, ეროვნულ ბანკს წარმოდგენილი პროექტის მიმართ შენიშვნები არ აქვს", - განაცხადა არჩილ მესტვირიშვილმა. მომავალში ლარის კურსის გაუფასურების არანაირი ფუნდამენტური საფუძველი არ არსებობს. შესაბამისად, ლარი არ უნდა გაუფასურდეს, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძემ პარლამენტში, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებს განუცხადა. "ლარის კურსის გაუფასურება არ არის გამოწვეული ფუნდამენტური ფაქტორებით. ვალუტის შემოდინება დამოკიდებულია ექსპორტზე, ფულად გზავნილებზე, ტურიზმზე, რაც გვაქვს მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული წინა წელთან შედარებით. არც საგარეო ფაქტორები და არც ფუნდამენტური ეკონომიური ფაქტორები არ იწვევს ლარის კურსზე გავლენას. ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი არის გათანაბრებული და შესაბამისად, არანაირი გავლენა არ აქვს ლარის კურსზე. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის მოლოდინების გამო, რაც მოკლევადიან პერიოდში ხშირად იწვევს კურსის მცირე მერყეობებს", - განაცხადა კაკაურიძემ და დასძინა, რომ "მომავალში ლარის კურსის გაუფასურების არანაირი ფუნდამენტური საფუძველი არ არსებობს, შესაბამისად, ლარი არ უნდა გაუფასურდეს". 