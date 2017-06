ლევან გამყრელიძე: “მაქვს ნათელი ხედვა, თუ როგორ უნდა მოხდეს ფინანსურ დანაშაულებთან ბრძოლა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-gamyrelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137305 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => levan-gamyrelidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137305 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16384 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => levan-gamyrelidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => levan-gamyrelidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137305) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16384) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137285 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-08 17:22:03 [post_date_gmt] => 2017-06-08 13:22:03 [post_content] => ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ახალ უფროსად ლევან გამყრელიძე დაინიშნა. გამყრელიძეს ფინანსთა სამინისტროში 11 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს, ის აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის თანამდებობას იკავებდა. ფინანსთა მინისტრის, დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ლევან გამყრელიძე კარგად იცნობს სფეროს, გადამხდელთა ფსიქოლოგიას და აქვს ფინანსურ დანაშაულთან მუშაობის გამოცდილება. „დაგეგმილი გვაქვს, რომ გატარდეს სამსახურის რეფორმა, მოხდეს ნორმატიული ბაზების სრულყოფა და ახალი ხელმძღვანელი იდგება ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების სადარაჯოზე,“-განაცხადა მინისტრმა. საგამოძიებო სამსახურის ყოფილი უფროსი გიორგი ბადაშვილი პროკურატურას დაუბრუნდა, ის მთავარი პროკურორის, ირაკლი შოთაძის მოადგილეა. [post_title] => საგამოძიებო სამსახურს ახალი უფროსი ჰყავს - ქუმსიშვილმა ლევან გამყრელიძე წარადგინა 