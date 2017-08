ფინეთში რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით თავს დაესხნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fineti [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155046 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => fineti [1] => tavdaskhma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155046 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1239 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => fineti [1] => tavdaskhma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => fineti [1] => tavdaskhma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155046) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1239,6606) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152592 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-09 17:17:04 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:17:04 [post_content] => ლატვიის დედაქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმრო Garden Palace-ში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლატვიური გამოცემა Delfi ავრცელებს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, თავდამსხმელებს კონფლიქტი სასტუმროს მეპატრონესა და ერთ-ერთ სტუმართან ჰქონდათ. შეიარაღებული პირები სასტუმროს ნომრებში შევარდნენ და იქიდან ხალხი გამოაძევეს, მათი ნივთები კი გადაყარეს. თავდამსხმელები სასტუმროს ტერიტორიაზე ამ დრომდე იმყოფებიან. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. [post_title] => რიგაში, სასტუმრო Garden Palace-ში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rigashi-sastumro-garden-palace-shi-sheiaraghebuli-pirebi-sheichrnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 17:17:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 13:17:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152592 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146580 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 12:10:18 [post_date_gmt] => 2017-07-17 08:10:18 [post_content] => ვენესუელაში მიმდინარე რეფერენდუმზე ხმის მისაცემად შეკრებილ მოსახლეობას უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს. დაიღუპა ორი და დაშავდა სამი ადამიანი. შემთხვევის ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიცია და სასწრაფო დახმარების ჯგუფები, დაშავებულებს სამედიცინო დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს, მოგვიანებით კი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. სამართალდამცველები დამნაშავეებს ამ დრომდე ეძებენ. არაოფიციალური რეფერენდუმი ოპოზიციის მიერ იყო ორგანიზებული და მიზნად ისახავს იმის გარკვევას, თუ რამდენად უჭერს მოსახლეობა მხარს ვენესუელის პრეზიდენტის მიერ დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. [post_title] => თავდასხმა ვენესუელაში მიმდინარე რეფერენდუმზე - 2 გარდაცვლილი და 3 დაშავებული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tavdaskhma-venesuelashi-mimdinare-referendumze-2-gardacvlili-da-3-dashavebuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 12:10:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 08:10:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146580 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145291 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-11 19:26:10 [post_date_gmt] => 2017-07-11 15:26:10 [post_content] => აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შედეგად , რუსი ტურისტი გარდაიცვალა. დეფაქტო შსს-ს ინფორმაციით, ტურისტების ჯგუფი სათევზაოდ იმყოფებოდა და მათ უცნობი პირები დაესხნენ თავს .თავდამსხმელები დანით და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღებით იყვნენ შეიარაღებულები. ერთ-ერთმა ტურისტმა თავდამსხმელებს წინააღმდეგობა გაუწია, მამაკაცი დაჭრეს და იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. [post_title] => აფხაზეთში მომხდარი თავდასხმის შედეგად რუსი ტურისტი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => afkhazetshi-momkhdari-tavdaskhmis-shedegad-rusi-turisti-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 19:26:10 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 15:26:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152592 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-09 17:17:04 [post_date_gmt] => 2017-08-09 13:17:04 [post_content] => ლატვიის დედაქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმრო Garden Palace-ში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ. შემთხვევა რამდენიმე საათის წინ მოხდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ლატვიური გამოცემა Delfi ავრცელებს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით, თავდამსხმელებს კონფლიქტი სასტუმროს მეპატრონესა და ერთ-ერთ სტუმართან ჰქონდათ. შეიარაღებული პირები სასტუმროს ნომრებში შევარდნენ და იქიდან ხალხი გამოაძევეს, მათი ნივთები კი გადაყარეს. თავდამსხმელები სასტუმროს ტერიტორიაზე ამ დრომდე იმყოფებიან. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. [post_title] => რიგაში, სასტუმრო Garden Palace-ში შეიარაღებული პირები შეიჭრნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rigashi-sastumro-garden-palace-shi-sheiaraghebuli-pirebi-sheichrnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 17:17:19 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 13:17:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152592 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d65707fc863313f629a9ccbb6a749bc1 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )