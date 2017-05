ფინკა ბანკში სესხებზე განახლებული პირობებია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => finka-banki [2] => seskhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127625 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => finka-banki [2] => seskhebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127625 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => finka-banki [2] => seskhebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => finka-banki [2] => seskhebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127625) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,4211,5028) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127521 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-04 12:36:09 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:36:09 [post_content] => კომპანია „ბარამბო“ ნაყინის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს გაიზარდა ნაყინის ასორტიმენტი, განახლდა გემო და დიზაინი. ”წლის ერთ-ერთი გემრიელი სიახლეა ბარამბოს ნაყინის ტორტი - ჩიტის რძე, მის გალღობას მაცივრიდან გამოღების შემდეგ 5 წუთი დაელოდეთ და უგემრიელესი მუსისებრი შიგთავსი გაგაოცებთ. გაფართოვდა დიდი კონუსის სახეობაც, დაემატა ბანანის და მარწყვის ნაყინი ხრაშუნა ვაფლში. საოჯახო სახის 1000 მლ-იანი სამი შოკოლადის გემოს ტანდემი კი ”ბარამბო ექსპორტის” ბრენდის ქვეშ აწარმოა კომპანია მ - ექსპორტის ნაყინის ტორტს კი შოკოლადი-ალუბლით დაემატა. ამასთან, ”ბარამბოს” ესკიმოს მოყვარულებს ექნებათ შესაძებლობა, დააგემოვნონ ახალი ესკიმო ვანილი-რძიანი მინანქრით და ხრაშუნებით, ხოლო ჭიქის ნაყინში გვხვდება ფრანგული ვანილი კარამელის ტოპინგით”, - აცხადებენ ”ბარამბოში”. მათივე ინფორმაციით, წელსვე ”ბარამბოს” ნაყინის წარმოების მიმართულებით ახალი ხაზი შევიდა ექსპლუატაციაში 900 მლ-იანი ვანილი, ვანილი-შოკოლადის მიქსი და ვანილი მარწყვი მარწყვის ტოპინგით. მრავალწევრიანი ოჯახისთვის კი სიახლეა 5000 მლ-იანი შოკოლადი-ვანილი-ბისკოტინო, მოცხარი-პანაკოტა-ჟოლო და ბანანი-ფეიხოა-მარწყვი. [post_title] => განახლებული ასორტიმენტი, გემო და დიზაინი: ბარამბოს ნაყინის სეზონი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganakhlebuli-asortimenti-gemo-da-dizaini-barambos-nayinis-sezoni-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:40:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:40:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127336 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 15:52:45 [post_date_gmt] => 2017-05-03 11:52:45 [post_content] => ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის GEM Fest და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ორგანიზებით, 3 მაისს ანაკლიაში მედიატური გაიმართა. ქართული მედიის წარმომადგენლები ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებულ ხუთწლიან პროექტს ადგილზე გაეცნენ. პროექტი მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობას სამიზნე რეგიონებში. განსაკუთრებით ანაკლიასა და განმუხურში, ელექტრონული მუსიკის საერთაშორისო ფესტივალის (GEM Fest) გამართვასთან დაკავშირებით არსებული ინვესტიციებისა და შესაძლებლობების ეფექტიანად გამოყენებაში. პროექტის მიზანია საოჯახო სასტუმროებისთვის ციფრული მარკეტინგის და თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, რეკლამირების პაკეტების მიწოდება; საოჯახო ტიპის სასტუმროებისთვის ტრენინგების გამართვა და ბიზნესის მართვის გაძლიერებისკენ მიმართული სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობა. ამჟამად, ანაკლია-განმუხურში, ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე პროექტის ბენეფიციართა ყველა საცხოვრებელი სახლი დაჯავშნილი, ან გაყიდულია, როგორც მეზობელი ქვეყნებიდან, ისე ევროპიდან, ამერიკიდან, ბრაზილიიდან და ა.შ. პროექტის განხორციელების შედეგად სამუშაო ადგილი შეიქმნება, გაიზრდება შემოსავლები და მნიშვნელოვნად გაძლიერდება ადგილობრივი მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა. პროექტი 2021 წელს დასრულდება. [post_title] => Gem Fest-მა ანაკლიაში მედიატური გამართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gem-fest-ma-anakliashi-mediaturi-gamarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 15:54:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 11:54:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127259 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-03 14:04:28 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:04:28 [post_content] => ამერიკული კომპანია სამი M საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებით დაინტერესდა. აღნიშნული კომპანია მსოფლიო მასშტაბით ენერგეტიკის, მრეწველობის, ჯანდაცვის, ელექტრონიკისა და უსაფრთხოების მიმართულებით საქმიანობს. ჩვენი ქვეყნის პოტენციალი კომპანიის რეგიონალურ დირექტორს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ გააცნო და მთავრობის მხარდაჭერაც გამოუცხადა. „საერთაშორისო მასშტაბით გლობალური კომპანიების საქართველოსადმი არსებული დიდი ინტერესი საქართველოს მთავრობის წარმატებული რეფორმების, რეგიონში და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წარმატებული პარტნიორობის შედეგია და ჩვენ მზად ვართ მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი პროცესს, რომელიც საქართველოს რეგიონალურ ჰაბად აქცევს და მოიზიდავს ისეთ საერთაშორისო კომპანიებს, როგორსაც წარმოადგენს 3M”, - განაცხადა ჯანელიძემ. კომპანია 3M, აშშ-ს, ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის რეგიონში 70-მდე ქვეყანაში შვილობილ კომპანიას და 38 ქვეყანაში საწარმოს ფლობს. [post_title] => 3M საქართველოში ინვესტირებას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 3m-saqartveloshi-investirebas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 14:04:28 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 10:04:28 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127259 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127521 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-04 12:36:09 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:36:09 [post_content] => კომპანია „ბარამბო“ ნაყინის სეზონს სიახლეებით ხვდება. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს გაიზარდა ნაყინის ასორტიმენტი, განახლდა გემო და დიზაინი. ”წლის ერთ-ერთი გემრიელი სიახლეა ბარამბოს ნაყინის ტორტი - ჩიტის რძე, მის გალღობას მაცივრიდან გამოღების შემდეგ 5 წუთი დაელოდეთ და უგემრიელესი მუსისებრი შიგთავსი გაგაოცებთ. გაფართოვდა დიდი კონუსის სახეობაც, დაემატა ბანანის და მარწყვის ნაყინი ხრაშუნა ვაფლში. საოჯახო სახის 1000 მლ-იანი სამი შოკოლადის გემოს ტანდემი კი ”ბარამბო ექსპორტის” ბრენდის ქვეშ აწარმოა კომპანია მ - ექსპორტის ნაყინის ტორტს კი შოკოლადი-ალუბლით დაემატა. ამასთან, ”ბარამბოს” ესკიმოს მოყვარულებს ექნებათ შესაძებლობა, დააგემოვნონ ახალი ესკიმო ვანილი-რძიანი მინანქრით და ხრაშუნებით, ხოლო ჭიქის ნაყინში გვხვდება ფრანგული ვანილი კარამელის ტოპინგით”, - აცხადებენ ”ბარამბოში”. მათივე ინფორმაციით, წელსვე ”ბარამბოს” ნაყინის წარმოების მიმართულებით ახალი ხაზი შევიდა ექსპლუატაციაში 900 მლ-იანი ვანილი, ვანილი-შოკოლადის მიქსი და ვანილი მარწყვი მარწყვის ტოპინგით. მრავალწევრიანი ოჯახისთვის კი სიახლეა 5000 მლ-იანი შოკოლადი-ვანილი-ბისკოტინო, მოცხარი-პანაკოტა-ჟოლო და ბანანი-ფეიხოა-მარწყვი. [post_title] => განახლებული ასორტიმენტი, გემო და დიზაინი: ბარამბოს ნაყინის სეზონი დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganakhlebuli-asortimenti-gemo-da-dizaini-barambos-nayinis-sezoni-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 12:40:23 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 08:40:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127521 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 912 [max_num_pages] => 304 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5ee007435a74019338d46be09a424303 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )