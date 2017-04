ფიტნესი ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობას აუმჯობესებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varjishi [1] => fitnesi [2] => jansaghi-ckhovreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122829 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => varjishi [1] => fitnesi [2] => jansaghi-ckhovreba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122829 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 165 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => varjishi [1] => fitnesi [2] => jansaghi-ckhovreba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => varjishi [1] => fitnesi [2] => jansaghi-ckhovreba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122829) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2510,8686,165) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 537 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-07 10:51:28 [post_date_gmt] => 2017-04-07 06:51:28 [post_content] => ფიზიკური აქტივობა ნებისმიერი წონაში კლებისა და წონის შენარჩუნების პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარჯიშის დროს ორგანიზმს მეტი ენერგია სჭირდება, შესაბამისად - მეტი კალორია იხარჯება, რის შედეგადაც ადამიანის წონა იკლებს. მაგალითად - 3.500 კალორია უდრის დაახლოებით 0.45 კგ ცხიმს. თქვენ უნდა დაწვათ 3.500 კალორიაზე მეტი, რომ მოიკლოთ 0.45 კგ. ასე რომ, თუ თქვენს დიეტას დღიურად მოაკლებთ 500 კალორიას, 1 კვირის შემდეგ თქვენი სხეულის წონა 0.45 კგ-თი შემცურდება. დიეტა თუ ვარჯიში: ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ დიეტას უფრო მეტი ეფექტი აქვს წონაში კლების დროს, ფიზიკური აქტივობა, ვარჯიში ხელს უწყობს ორგანიზმს, აღარ მოხდეს წონაში მატება დიეტით ზედმეტი კილოგრამების დაკლების შემდეგ. სპეციალისტები ჯანმრთელ მოზრდილ ადამიანებს ვარჯიშისთვის შემდეგ რჩევებს აძლევენ: დაკავდით აერობიკით. კვირაში სულ მცირე 150 წუთი უნდა ივარჯიშოთ ზომიერი დატვირთვით, 75 წუთი კი უფრო აქტიური და ენერგიული კარდიოვარჯიშებით. ძალოსნური ვარჯიშს შეგიძლიათ კვირაში ორჯერ მიმართოთ, თუმცა, აუცილებელი არც იქნება, თუ მაღაზიიდან მძიმე ჩანთების წამოღება მოგიწევთ, ან - დღის განმავლობაში საკუთარ ბოსტანსა თუ ბაღში იმუშავებთ. საუკეთესო შემთხვევაში, ყოველ დღე 30 წუთიანი ვარჯიში იდეალურ შედეგამდე მიგიყვანთ. გახსოვდეთ, რომ ადამიანი კალორიას ნებისმიერი მოძრაობისას ხარჯავს. ამიტომ, თუ თქვენთვის ვარჯიში ძალიან მოსაბეზრებელი და რთულია, შეგიძლიათ, პრობლემის მოსაგვარებლად სხვა გზა აირჩიოთ. გთავაზობთ ცხრილს, რომლის მიხედვითაც დაახლოებით განსაზღვრავთ, 1 საათის მანძილზე რა მოქმედებით რამდენ კალორიას წვავს ორგანიზმი :

მოქმედება (1-საათის მანძილზე) ადამიანის წონა და დახარჯული კალორიები (73 კგ) (91 კგ) (109 კგ) აერობიკა,მაღალი დატვირთვით 533 664 796 აერობიკა მცირე დატვირთვით 365 455 545 აკვა-აერობიკა 402 501 600 ზურგჩანთით ლაშქრობა 511 637 763 კალათბურთი 584 728 872 ველოსიპედი< 10 მ/სთ 292 364 436 ბოულინგი 219 273 327 კანოეთი ცურვა 256 319 382 ცეკვა 219 273 327 ელიპტიკური ვარჯიში 365 455 545 ფეხბურთი 584 728 872 გოლფი 314 391 469 ლაშქრობა 438 546 654 ციგურებით სრიალი 511 637 763 ბადმინტონი 511 637 763 წონებით ვარჯიში 365 455 545 გორგოლაჭებით სეირნობა 548 683 818 ლახტით ხტუნვა 861 1,074 1,286 სირბილი, 5 მ/სთ 606 755 905 სირბილი, 8 მ/სთ 861 1,074 1,286 თხილამურებით სრიალი 496 619 741 ტაე კვან დო 752 937 1,123 ტენისი 584 728 872 ხელბურთი 292 364 436 ფეხით სიარული, 2 მ/სთ 204 255 305 სიარული, 3.5 მ/სთ 314 391 469 იოგა, ჰათჰა 183 228 273

მოქმედება (1-საათის მანძილზე) ადამიანის წონა და დახარჯული კალორიები (73 კგ) (91 კგ) (109 კგ) აერობიკა,მაღალი დატვირთვით 533 664 796 აერობიკა მცირე დატვირთვით 365 455 545 აკვა-აერობიკა 402 501 600 ზურგჩანთით ლაშქრობა 511 637 763 კალათბურთი 584 728 872 ველოსიპედი< 10 მ/სთ 292 364 436 ბოულინგი 219 273 327 კანოეთი ცურვა 256 319 382 ცეკვა 219 273 327 ელიპტიკური ვარჯიში 365 455 545 ფეხბურთი 584 728 872 გოლფი 314 391 469 ლაშქრობა 438 546 654 ციგურებით სრიალი 511 637 763 ბადმინტონი 511 637 763 წონებით ვარჯიში 365 455 545 გორგოლაჭებით სეირნობა 548 683 818 ლახტით ხტუნვა 861 1,074 1,286 სირბილი, 5 მ/სთ 606 755 905 სირბილი, 8 მ/სთ 861 1,074 1,286 თხილამურებით სრიალი 496 619 741 ტაე კვან დო 752 937 1,123 ტენისი 584 728 872 ხელბურთი 292 364 436 ფეხით სიარული, 2 მ/სთ 204 255 305 სიარული, 3.5 მ/სთ 314 391 469 იოგა, ჰათჰა 183 228 273

[post_title] => როგორ დავხარჯოთ კალორიები „სასიამოვნოდ“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davkharjot-kaloriebi-sasiamovnod [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 11:10:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 07:10:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://jtg-company.com/fortuna2/?p=537 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 118124 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-28 10:45:37 [post_date_gmt] => 2017-03-28 06:45:37 [post_content] =>საქართველოს ნაკრებმა ლატვიასთან მატჩამდე ბოლო ვარჯიში გამართა. საწვრთნელი პროცესი კვლავ "ზესტაფონის" ბაბაზე გაიმართა. ამჯერად მთავარი მწვრთნელის განკარგულებაში 20 ფეხბურთელი იყო. მურთაზ დაუშვილმა ვარჯიში ტრავმის გამო გამოტოვა. შეძლებს თუ არა ფეხბურთელი ლატვიასთან მატჩში მონაწილეობის მიღებას 28 მარტს გაირკვევა. საწვრთნელი პროცესის დასრულების შემდეგ, მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვებს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა უპასუხა: "რა თქმა უნდა, სამწუხაროა ისეთი მატჩის წაგება, სადაც პირველ გოლამდე ყველაფერი კონტროლის ქვეშ გვქონდა. მანამდე კი 2:0 უნდა ყოფილიყო ჩვენს სასარგებლოდ და სხვა თამაში იქნებოდა, თუმცა ეს უკვე ისტორიაა. ჩვენ ვემზადებით ლატვიის წინააღმდეგ საკონტროლო მატჩისთვის. საკმაოდ უხერხული მეტოქესთან, რომელიც ძალიან კარგად თამაშობს მეორე ნომრად, ზონების გახსნა ჩვენთვის მარტივი არ იქნება. მივცემთ შანსს სხვა მოთამაშეებსაც, რომლებიც სერბეთის წინააღმდეგ მოედანზე არ გამოსულან, ითამაშებენ ძირითადი შემადგენლობის ფეხბურთელებიც. რა თქმა უნდა, გვსურს, მოვიგოთ, ესპანეთთან გამარჯვების შემდეგ თითქმის ერთი წელი გავიდა... ამისთვის ვმუშაობთ. ძალიან ბევრი სამუშაოა ახალგაზრდა თაობასთან, რომლებმაც კიდევ ბევრი უნდა იმუშაონ საკუთარ თავზე პირველ რიგში კლუბებში, შემდეგ კი ეს ყველაფერი ნაკრებში გამოიყენონ. პასუხისმგებლობა მე მეკისრება იმიტომ, რომ მწვრთნელი ვარ. ყოველთვის სწორი დასკვნების გამოტანაა საჭირო. მწვრთნელის ცხოვრება ყოველთვის ასეთია, ჩემოდნით ხარ და უცდი, კარგი შედეგი იქნება, მწვრთნელი რჩება, ცუდის შემთხვევაში კი შესაძლოა, შეიცვალოს. ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩემზე არ არის დამოკიდებული- ფეხბურთელების თამაშზე, ჩემს მუშაობაზე, ფედერაციაზე, გულშემატკივრებზე... შევხედავთ, რა მოხდება მომავალში, ახლა კი მოგებას ვეცდებით. ჩვენთვის ყველა მეტოქე რთულია იმიტომ, რომ წილისყრის დროს ბოლო კალათაში ვიყავით. ჯადოსნური ჯოხი არ მაქვს, რომ ზეგ ან ერთი წლის შემდეგ გერმანიასთან, იტალიასთან, ესპანეთთან თანაბრად შევძლოთ ბრძოლა. ჩვენ ვმუშაობთ, ჯერჯერობით რეზულტატი არ გვაქვს, ჯგუფში ქულებს ვერ ვიღებთ, თუმცა სადღაც ვუახლოვდებით კარგ შედეგს. ეს იყო უელსთან, ირლანდიასთან, ავსტრიასთან... მოლდოვასთან ცუდი თამაში ვაჩვენეთ, ასევე იყო სერბეთთან, სადაც შესანიშნავი ფეხბურთელების წინააღმდეგ, რომლებიც უმაღლეს დონეზე თამაშობენ, პირველ ტაიმში კარგად ვითამაშეთ, თუმცა რაღაც ყოველთვის გვაკლია, ის ხარისხი, რაც მე, გულშემატკივრებს, ჩვენ ყველას გვსურს, რათა ქართული ფეხბურთის დონემ აიწიოს. ლატვიასთან ხარისხიანი მატჩი უნდა ვაჩვენოთ. ეს ამხანაგური თამაშია, ვფიქრობ, ლატვიაც მოსაგებად არის ჩამოსული და უფრო თამამად ითამაშებს". ლატვიასთან მოახლოებულ შეხვედრაზე ისაუბრა საქართველოს ნაკრების წევრმა ნიკა კვეკვესკირმაც: "საკუთარი გულშემატკივრების წინაშე რეაბილიტირების შანსი გვაქვს. ამასთან ერთად, ბევრ ახალგაზრდა ფეხბურთელს მიეცემა შანსი, ამხანაგურ მატჩში თავის გამოჩენის და რა თქმა უნდა, თითოეული სანაკრებო თამაში მათთვის მნიშვნელოვანია. ფეხბურთელებმა ერთმანეთში მოვილაპარაკეთ და დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ამ თამაშს, პირველ რიგში გულშემატკივართან რეაბილიტირებისთვის. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ წარმატებას მივაღწიოთ და გავიმარჯვოთ და ის ხალხი, რომელიც ჩვენით უკმაყოფილო დარჩა სერბეთთან თამაშის შემდეგ, ჩვენსკენ შემოვატრიალოთ. ლატვია დისციპლინირებული გუნდია, რომელიც დაცვაში ძალიან კომპაქტურად თამაშობს და სახიფათოა კონტრშეტევების დროს. თეორიულად ჩვენ განვიხილეთ ჩვენი მეტოქე და ვიცით მისი სუსტი და ძლიერი მხარეები და შევეცდებით ეს ყველაფერი ჩვენ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, რთულია მორიგი იმედგაცრუება, გაორებული შთაბეჭდილება დატოვა სერბეთის წინააღმდეგ მატჩმა. თითქოს პირველი ტაიმი ძალიან კარგად ჩავატარეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ თამაშის ხარისხის მიუხედავად შედეგი არ გვაქვს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში შედეგი დავდოთ. ეს ნაკრებია და მხოლოდ კარგი და ლამაზი თამაში არაფერს მოგვცემს, მთავარია შედეგი და გულშემატკივრების გახარება. მთავარია, გავერთიანდეთ მიზნის გარშემო ყველანი, როგორც გულშემატკივრები, ასევე ფეხბურთელები, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მივაღწევთ წარმატებას". საქართველოსა და ლატვიის საფეხბურთო ნაკრებთა დაპირისპირება, 28 მარტს, 18 საათზე "დინამო არენაზე" გაიმართება. [post_title] => შედეგი ჯერჯერობით არ გვაქვს, თუმცა ვუახლოვდებით კარგ შედეგს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shedegi-jerjerobit-ar-gvaqvs-tumca-vuakhlovdebit-karg-shedegs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 10:45:37 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 06:45:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 116433 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-21 11:36:21 [post_date_gmt] => 2017-03-21 07:36:21 [post_content] => საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებმა სერბეთთან ოფიციალური და ლატვიასთან ამხანაგური მატჩებისთვის მზადება დაიწყო. ვლადიმირ ვაისის გუნდმა პირველი ვარჯიში თბილისის ზღვაზე მდებარე „ზესტაფონის“ საწვრთნელ ბაზაზე გამართა. საწვრთნელ პროცესში 20 ფეხბურთელი მონაწილეობდა. ნიკა კვეკვესკირი, სანდრო კობახიძე, ნიკა კაჭარავა და ოთარ კაკაბაძე გუნდს მოგვიანებით შეურთდნენ და საწვრთნელ პროცესში 21 მარტიდან ჩაერთვებიან. მომდევნო ორი დღის მანძილზე ეროვნული ნაკრები ორჯერად ვარჯიშს ჩაატარებს. შეგახსენებთ, რომ 24 მარტს მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო მატჩში ჩვენი მეტოქე სერბეთის ეროვნული ნაკრები იქნება. 28 მარტს კი - საერთაშორისო ამხანაგურ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები ლატვიას დაუპირისპირდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების შემადგენლობა: მეკარეები: გიორგი ლორია - კრილია სოვეტოვი (რუსეთი), გიორგი მაკარიძე - მორეირენსე (პორტუგალია), როინ კვასხვაძე - ტორპედო (ქუთაისი) მცველები: ოთარ კაკაბაძე - ესბიერგი (დანია), სოლომონ კვერკველია - ლოკომოტივი, მოსკოვი (რუსეთი), გურამ კაშია - ვიტესი (ჰოლანდია), დავით ხოჭოლავა - ჩერნომორეცი (უკრაინა), გიორგი ნავალოვსკი - ნეფთჩი (აზერბაიჯანი), ჯემალ ტაბიძე - ურალი (რუსეთი), გიორგი რეხვიაშვილი - ლოკომოტივი (თბილისი), უჩა ლობჟანიძე - ატირაუ (ყაზახეთი) ნახევარმცველები: ჯაბა კანკავა - რეიმსი (საფრანგეთი), ვაკო გვილია - ბატე (ბელარუსი), ნიკა კვეკვესკირი - გაბალა (აზერბაიჯანი), მურთაზ დაუშვილი - დიოშგიორი (უნგრეთი), ჯანო ანანიძე - სპარტაკი, მოსკოვი (რუსეთი), ოთარ კიტეიშვილი - დინამო (თბილისი), ვალერი ყაზაიშვილი - ლეგია (პოლონეთი), ჯაბა ჯიღაური - ვარდარი (მაკედონია), სანდრო კობახიძე - გიოზთეფე (თურქეთი), გიორგი არაბიძე - შახტარი (უკრაინა) თავდამსხმელები: ნიკა კაჭარავა - ეთნიკოსი (კვიპროსი), გიორგი ქვილითაია - რაპიდი (ავსტრია), ვლადიმერ დვალიშვილი - ატირაუ (ყაზახეთი) მატჩზე დასასწრები ბილეთები ონლაინ რეჟიმში tkt.ge-ზე და დინამო არენას სალაროებში იყიდება. https://www.youtube.com/watch?v=_0PfwpBRvOw [post_title] => საქართველოს ნაკრებმა სერბეთთან მატჩისთვის მზადება დაიწყო (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-nakrebma-serbettan-matchistvis-mzadeba-daiwyo-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-21 12:31:21 [post_modified_gmt] => 2017-03-21 08:31:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116433 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 537 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-07 10:51:28 [post_date_gmt] => 2017-04-07 06:51:28 [post_content] => ფიზიკური აქტივობა ნებისმიერი წონაში კლებისა და წონის შენარჩუნების პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ვარჯიშის დროს ორგანიზმს მეტი ენერგია სჭირდება, შესაბამისად - მეტი კალორია იხარჯება, რის შედეგადაც ადამიანის წონა იკლებს. მაგალითად - 3.500 კალორია უდრის დაახლოებით 0.45 კგ ცხიმს. თქვენ უნდა დაწვათ 3.500 კალორიაზე მეტი, რომ მოიკლოთ 0.45 კგ. ასე რომ, თუ თქვენს დიეტას დღიურად მოაკლებთ 500 კალორიას, 1 კვირის შემდეგ თქვენი სხეულის წონა 0.45 კგ-თი შემცურდება.ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ დიეტას უფრო მეტი ეფექტი აქვს წონაში კლების დროს, ფიზიკური აქტივობა, ვარჯიში ხელს უწყობს ორგანიზმს, აღარ მოხდეს წონაში მატება დიეტით ზედმეტი კილოგრამების დაკლების შემდეგ.კვირაში სულ მცირე 150 წუთი უნდა ივარჯიშოთ ზომიერი დატვირთვით, 75 წუთი კი უფრო აქტიური და ენერგიული კარდიოვარჯიშებით.შეგიძლიათ კვირაში ორჯერ მიმართოთ, თუმცა, აუცილებელი არც იქნება, თუ მაღაზიიდან მძიმე ჩანთების წამოღება მოგიწევთ, ან - დღის განმავლობაში საკუთარ ბოსტანსა თუ ბაღში იმუშავებთ. საუკეთესო შემთხვევაში, ყოველ დღე 30 წუთიანი ვარჯიში იდეალურ შედეგამდე მიგიყვანთ. გახსოვდეთ, რომ ადამიანი კალორიას ნებისმიერი მოძრაობისას ხარჯავს. ამიტომ, თუ თქვენთვის ვარჯიში ძალიან მოსაბეზრებელი და რთულია, შეგიძლიათ, პრობლემის მოსაგვარებლად სხვა გზა აირჩიოთ.[post_title] => როგორ დავხარჯოთ კალორიები „სასიამოვნოდ“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-davkharjot-kaloriebi-sasiamovnod [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-07 11:10:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-07 07:10:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://jtg-company.com/fortuna2/?p=537 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 60 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e6cc82450f7f83a564db7a6402fad3ca [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )