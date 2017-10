ფიზიკურად გამისწორდა “ოცნების” კანდიდატი – დაპირისპირება მარნეულში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => fizikuri-dapirispireba [2] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178487 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => fizikuri-dapirispireba [2] => evropuli-saqartvelo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 178487 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3746 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => fizikuri-dapirispireba [2] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => marneuli [1] => fizikuri-dapirispireba [2] => evropuli-saqartvelo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (178487) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12228,5931,3746) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178498 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-21 15:56:00 [post_date_gmt] => 2017-10-21 11:56:00 [post_content] => "ჩვენ დაველაპარაკებით ადამიანებს, ამ პირსაც, ჩვენს კანდიდატსაც, ობიექტურ რეალობას გავარკვევთ და მერე გავაკეთებ განცხადებას",-ამ განცხადებით "ქართული ოცნების" პოლიტიკური საბჭოს წევრი, ეკა ბესელია, მარნეულში დაპირისპირებასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმიანება. ეკა ბესელია აცხადებს, რომ მმართველი გუნდის ინტერესებშია ყველაფერი გაკეთდეს არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩასატარებლად. "ჩვენ ვერ მოვასწარით, გადავამოწმოთ ობიექტური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მცდელობები იქნება ხელოვნური პროვოკაციების, დაძაბულობის ინსპირირების, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს გადავიყვანოთ მშვიდ გარემოში",-განაცხადა ეკა ბესელიამ, რომელიც ამჟამად მარნეულში იმყოფება. მარნეულში, ახალგაზრდა აცხადებს, რომ მას ფიზიკურად "ქართული ოცნების" კანდიდატი გაუსწორდა. მარნეულში სპეცრაზმია მობილიზებული. სპეციალური სამსახურის თანამშრომლები მარნეულში, პოლიციის შენობასთან ორი ე.წ. ყვითელი ავტობუსებით მივიდნენ. ავტობუსების გარდა ესკორტში არის რამდენიმე სპეცდანიშულების მანქანაც. სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლები საარჩევნო უბნებზე არ გამოჩენილან. "ჩვენ ვერ მოვასწარით, გადავამოწმოთ ობიექტური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, მცდელობები იქნება ხელოვნური პროვოკაციების, დაძაბულობის ინსპირირების, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს გადავიყვანოთ მშვიდ გარემოში",-განაცხადა ეკა ბესელიამ, რომელიც ამჟამად მარნეულში იმყოფება. მარნეულში, ახალგაზრდა აცხადებს, რომ მას ფიზიკურად "ქართული ოცნების" კანდიდატი გაუსწორდა. 