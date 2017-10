ფხენიანმა ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად აღიარა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => chrdiloet-korea [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174764 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => chrdiloet-korea [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174764 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => chrdiloet-korea [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => chrdiloet-korea [2] => yirimis-nakhevarkundzuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174764) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2121,198,18564) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174224 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 11:17:05 [post_date_gmt] => 2017-10-12 07:17:05 [post_content] => "საქართველო უკვე დიდი ხანია, მზად არის სრულად შეასრულოს 2011 წლის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და გააფორმოს ხელშეკრულება იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელ შუამავალ, ნეიტრალურ, შვეიცარულ კომპანიასთან," - ამის შესახებ საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, „საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი პრინციპების შესახებ“ შეთანხმების იმპლემენტაციის საკითხზე საუბრისას განაცხადა. „საქართველოს მოლოდინია, რომ ძირითადი შეთანხმება და იმპლემენტაციის კონტრაქტი შესრულდება ყველა მხარის მიერ, რადგან ცალმხრივად ვალდებულებების შესრულება შეუძლებელია. ჩვენ მოველით, რომ რუსეთის ფედერაცია გადადგამს შესაბამის ნაბიჯებს ამ შეთანხმების სრულყოფილად შესასრულებლად,“ - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. საქართველოს მხარემ ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ დაასრულა მუშაობა საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ტვირთბრუნვის საბაჟო მონიტორინგზე პასუხისმგებელ ნეიტრალურ კომპანიასთან კონტრაქტის ხელმოწერისთვის. შვეიცარიულ კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმებისთვის მზად ვართ და ველით შესაბამის ნაბიჯებს რუსეთისგან - მიხეილ ჯანელიძე ტრამპი კორეა-ირანის ეკონომიკური ურთიერთობის წინააღმდეგია

აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ირანი ჩრდილოეთ კორეის დაფინანსებაში დაადანაშაულა. „დარწმუნებული ვარ, ირანი ჩრდილოეთ კორეას აფინანსებს. დარწმუნებული ვარ, ისინი ვაჭრობას აწარმოებენ ჩრდილოეთ კორეასთან, რაც აბსოლუტურად დაუშვებელია", - აღნიშნა დონალდ ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ თეირანის ქმედებები ძირს უთხრის ირანთან მიღწეულ შეთანხმებას და ახლო მომავალში განცხადებას გააკეთებს აშშ-ს მიერ აღნიშნული შეთანხმების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. მისივე თქმით, „ირანი ცუდი მოთამაშეა, რომელსაც შესაბამისად უნდა მოექცე". ტრამპის მორიგი მუქარა ფხენიანს

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგი მუქარა ფხენიანს. დონალდ ტრამპმა twitter-ის ქსელში დაწერა, რომ ჩრდილოეთ კორეასთან მხოლოდ ერთი რამ იმუშავებს. თუმცა, კონკრეტულად რას გულისხმობს, არ განუმარტავს. ტრამპის განცხადებით ფხენიანთან 25 წლიანი მოლაპარაკებები უშედეგო აღმოჩნდა. „აშშ-ის პრეზიდენტები და მათი ადმინისტრაციის წევრები 25 წლის განმავლობაში საუბრობდნენ ჩრდილოეთ კორეასთან, აფორმებდნენ შეთანხმებებს და უზარმაზარ თანხებს ხარჯავდნენ. მაგრამ არაფერი არ მუშაობდა, შეთანხმებები ირღვეოდა მაშინ, როდესაც ხელშეკრულებებზე მელანი ჯერ გამშრალიც არ იყო. დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეასთან მხოლოდ ერთ რაღაც იმუშავებს", - წერს დონალდ ტრამპი. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/916750042014404608 ბოლო პერიოდში ვაშინგტონი და ფხენიანი პერმანენტულად ავრცელებენ მუქარანარევ განცხადებებს. 