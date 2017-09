ფლორიდაში მარადიორობის ფაქტზე 28 ადამიანი დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => maradiorobis-faqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162471 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => maradiorobis-faqti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162471 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => maradiorobis-faqti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => florida [1] => qarishkhali-irma [2] => maradiorobis-faqti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162471) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6333,19082,18803) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161419 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-08 10:31:09 [post_date_gmt] => 2017-09-08 06:31:09 [post_content] => ქარიშხალ “ირმას“ შედეგად დაღუპულთა რიცხმა 14-ს მიაღწია, - ამის შესახებ ამერიკული მედია იუწყება. სტიქია უკვე ფლორიდასა და კუბას უახლოვდება. განსაკუთრებით რთულ სიტუაციას მაიამის ტერიტორიაზე პროგნოზირებენ. სტიქიის გამო, თითქმის ყველა საჯარო დაწესებულება დაიხურა. მოსახლეობამ მედიკამენტები და საკვები უკვე მოიმარაგა. ქარის სიჩქარე საათში 300 კმ-ს აღემატება. პირველადი მონაცემებით, სტიქიამ ნახევარი მილიონი ადამიანი უკვე დააზარალა, 26 მილიონს კი საშიშროება ემუქრება. მეტეოროლოგების ცნობით, “ირმა“ ბოლო წლების განმავლობაში ატლანტის ოკეანეში მომხდარი ყველაზე ძლიერი ქარიშხალია. ქარიშხალმა ირმამ კარიბის ზღვის კუნძულებზე 10 ადამიანი იმსხვერპლა. სტიქია ამ დროისთვის პუერტო რიკოს უტევს, სადაც ძლიერ ქარს წვიმაც ახლავს. წყლის დონე ქუჩებში უკვე ერთ მეტრს აღწევს. რამდენიმე საათში ქარიშხალი ირმა დომინიკელთა რესპუბლიკას და ჰაიტის მიუახლოვდება, შემდეგ კი ფლორიდას გადაუვლის. შტატში უკვე სავალდებულო ევაკუაცია გამოცხადდა. მეხუთე კატეგორიის სიძლიერის შტორმმა ყველაზე მეტად ორი კუნძული, ბარბუდა და სენ მარტენი დააზარალა. შენობების 95 პროცენტი დანგრეულია. ქარიშხალ „ირმას" შედეგად კარიბის ზღვაში, ფრანგულ კუნძულებზე - სენ-მარტინი და სენ-ბართელემი, სულ მცირე, რვა ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 23 დაშავებულია. ამის შესახებ საფრანგეთის შს მინისტრმა, ჟერარ კოლომბმა, განაცხადა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სენ-მარტინისა და სენ-ბართელემის კუნძულებზე დაღუპულთა რაოდენობა შეიძლება, გაიზარდოს, ვინაიდან სამაშველო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა. სენ-მარტინის კუნძულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, დანიელ ჟიბმის, განცხადებით, კუნძული სრულად განადგურებულია. ქარიშხალ "ირმას" შედეგად დაღუპულთა რიცხმა 14-ს მიაღწია, - ამის შესახებ ამერიკული მედია იუწყება. სტიქია უკვე ფლორიდასა და კუბას უახლოვდება. განსაკუთრებით რთულ სიტუაციას მაიამის ტერიტორიაზე პროგნოზირებენ. სტიქიის გამო, თითქმის ყველა საჯარო დაწესებულება დაიხურა. მოსახლეობამ მედიკამენტები და საკვები უკვე მოიმარაგა. ქარის სიჩქარე საათში 300 კმ-ს აღემატება. პირველადი მონაცემებით, სტიქიამ ნახევარი მილიონი ადამიანი უკვე დააზარალა, 26 მილიონს კი საშიშროება ემუქრება. მეტეოროლოგების ცნობით, "ირმა" ბოლო წლების განმავლობაში ატლანტის ოკეანეში მომხდარი ყველაზე ძლიერი ქარიშხალია. [post_title] => ქარიშხალ “ირმას“ შედეგად დაღუპულთა რიცხმა 14-ს მიაღწია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qarishkhal-irmas-shedegad-daghupulta-rickhma-14-s-miaghwia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 10:31:09 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 06:31:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161419 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 16 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1acc6a091861a3bd20bbfd5da65c3cb9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )