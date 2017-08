ფონიჭალის სპეცოპერაციის შედეგად, პოლიციაში ერთი ქალი გადაიყვანეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153804 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia-tbilisshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153804 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => specoperacia-tbilisshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153804) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (107,18187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153801 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-14 21:41:31 [post_date_gmt] => 2017-08-14 17:41:31 [post_content] => თბილისში, ქვემო ფონიჭალაში, კრიმინალური პოლიცია და სპეცრაზმია მობილიზებული. "კურიერის" ინფორმაციით, დასახლებაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სავარაუდოდ, სამართალდამცველები ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებულებს აკავებენ. ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორე სპეცოპერაციაა ფონიჭალაში. პარასკევს, ამავე უბანაში ძმები ჯაფაროვები აიყვანეს, მაშინვე მათი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ მათ დასახლებაში კილოობით ჰეროინი იყიდება. [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/20749453_349572808814428_7862180429829242880_n.mp4"][/video] [post_title] => მაშველებმა 3 უკრაინელ ტურისტს დახმარება აღმოუჩინეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mashvelebma-3-ukrainel-turists-dakhmareba-aghmouchines-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 17:34:56 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 13:34:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153753 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153750 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 17:16:23 [post_date_gmt] => 2017-08-14 13:16:23 [post_content] => ბაღდათში 83 წლის ქმარი 63 წლის მეუღლის მკვლელობაშია ბრალდებული. მეზობლების ინფორმაციით, მკვლელობას წინ ცოლ-ქმარს შორის ეჭვიანობის ნიადაგზე მომხდარი კამათი უძღოდა, რასაც გასროლა მოჰყვა. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, მომხდარზე საქმე აღძრულია და მკვლელობაში ბრალდებული ცხელ კვალზეა დაკავებული. "გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, მეუღლეს – 1954 წელს დაბადებულ თ.ბ.-ს სანადირო თოფიდან გასროლით სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა, რის შედეგადაც იგი ადგილზე გარდაიცვალა. სამართალდამცველებმა დანაშაულის ჩადენის იარაღი – სანადირო თოფი ნივთმტკიცებად ამოიღეს," - განაცხადეს შსს-ში. ბრალდებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება ოჯახური კონფლიქტის ნიადაგზე ჩადენილი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. "კურიერის" ინფორმაციით, დასახლებაში სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. სავარაუდოდ, სამართალდამცველები ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებულებს აკავებენ. ეს ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მეორე სპეცოპერაციაა ფონიჭალაში. პარასკევს, ამავე უბანაში ძმები ჯაფაროვები აიყვანეს, მაშინვე მათი ოჯახის წევრები ამბობდნენ, რომ მათ დასახლებაში კილოობით ჰეროინი იყიდება. 