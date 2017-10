Forbes – საქართველო ყოველთვის იყო თბილი მიღების სინონიმი, სადაც ამბობენ, რომ სტუმარი უფლის საჩუქარია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => saqartvelo [2] => forbes ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171213 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => saqartvelo [2] => forbes ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 171213 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 289 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => saqartvelo [2] => forbes ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => turizmi [1] => saqartvelo [2] => forbes ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (171213) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4621,505,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 171009 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-04 13:39:01 [post_date_gmt] => 2017-10-04 09:39:01 [post_content] => National Geographic - ის ონლაინ ვერსიის ნომინაციაში "გასტრონომიული და აგროტურიზმი" საქართველო ლიდერობს. ის ამ დროისთვის რეიტინგში იტალიასა და ბელარუსსაც უსწრებს. გამოკითვა National Geographic - ის ვებგვერდზე მიმდინარეობს. საქართველო, როგორც იდეალური ქვეყანა გასტრონომიული და აგროტურისზმისთვის ონლაინ მომხმარებელთა 36%-მა პროცენტრმა დაასახელა; მეორე ადგილზე იტალიაა 26%-ით, ხოლო მესამეზე ბელარუსი - 13%-ით. გარდა ამისა, გამოკითხვაში "საუკეთესო სამთო-სათხილამურო დასვენება", საქართველო მესამე ადგილს იკავებს შვეიცარიისა და ავსტრიის შემდეგ. [post_title] => საუკეთესო ქვეყანა აგროტურიზმისთვის: საქართველო National Geographic-ის გამოკითხვაში ლიდერობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sauketeso-qveyana-agroturizmistvis-saqartvelo-national-geographic-is-gamokitkhvashi-liderobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 13:57:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 09:57:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171009 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170483 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-03 12:17:03 [post_date_gmt] => 2017-10-03 08:17:03 [post_content] => ზაფხულის ტურისტული სეზონის შედეგებზე და ტურისტების შეფასებების ანალიზის შესაბამისად, მომავალი წლის ტურისტული სეზონისთვის კიდევ უფრო უკეთ მოსამზადებელ ნაბიჯებსა და პრიორიტეტებზე იმსჯელეს სამუშაო შეხვედრაზე, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის ხელმძღვანელობით დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. პრემიერმა და მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა განიხილეს არსებული ნაკლოვანებები და ის ცვლილებები, რომელთა განხორციელება, მომავალი წლის ტურისტული სეზონისთვის კიდევ უფრო უკეთ მოსამზადებლად, დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. „ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ ეს ტურისტული სეზონი უპრეცედენტოდ გრძელია. პრაქტიკულად, ტურისტების ნაკადი არ გაჩერებულა. ჩვენ ვხედავთ, რომ თბილისი დღეს ისევ სავსეა ტურისტებით, გასული წლის შემოდგომასთან შედარებით, გაცილებით მეტი ტურისტი გვყავს არა მხოლოდ თბილისში, არამედ ყველა მიმართულებაზე. ზამთრის სეზონისთვის დიდწილად მზად ვართ, თუმცა, მომავალი ზაფხულის სეზონისთვის ჩვენ აუცილებლად უნდა გავაანალიზოთ ის შენიშვნები, სისუსტეები, რა მიმართულებებზე მოგვიწევს აქცენტის გაკეთება, მათ შორის - ინფრასტრუქტურაზე, მომსახურების საკითხებზე, ტრანსპორტზე, ექსკურსიამძღოლების კვალიფიკაციის საკითხზე და ა.შ. მე შევისწავლე ის შენიშვნები და კომენტარები, რომელთა სისტემატიზაციაც გავაკეთეთ და ბევრი ისეთ რამ დავინახე, რაც ახლავე დასაწყებია იმისათვის, რომ მომავალი წლის სეზონს ჩვენ კიდევ უფრო მომზადებული შევხვდეთ. ვფიქრობ, ტურიზმის ზრდა გვექნება როგორც ზამთარში, ისე - მომავალ წელსაც“, - განაცხადა პრემიერმა. შეხვედრისას ხაზგასმით აღინიშნა, რომ სახელმწიფო ორიენტირებულია სერვისების გაუმჯობესებაზე და მომსახურების დახვეწის პროცესში მაქსიმალურად ითვალისწინებს ტურისტების - სახელმწიფოს სტუმრების შეფასებებს. პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ის წარმატება, რომელიც საქართველოს უკვე აქვს ტურიზმის სფეროში, კიდევ უფრო განავითარებს ქვეყანას და ასი ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს შექმნის. სამუშაო შეხვედრაში საქართველოს ფინანსთა, ეკონომიკის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, შინაგან საქმეთა მინისტრები და ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მონაწილეობდნენ. [post_title] => ეს ტურისტული სეზონი უპრეცედენტოდ გრძელია - ნაკადი არ გაჩერებულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-turistuli-sezoni-uprecedentod-grdzelia-nakadi-ar-gacherebula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 12:17:03 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 08:17:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170458 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-03 12:00:09 [post_date_gmt] => 2017-10-03 08:00:09 [post_content] => 2017 წლის სექტემბრის მონაცემებით, საქართველოს 763 729 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია, რაც 20.9%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ტურისტების რაოდენობა 380 895-ს გაუტოლდა და წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 24.8%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მათივე ცნობით, 2017 წლის 9 თვეში, საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობამ 5 822 835 შეადგინა, რაც 19.2%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურისტების რაოდენობა(24 საათი და მეტი) გაიზარდა 28.8%-ით და 2 783 594 შეადგინა. 2017 წლის 9 თვეში მეზობელი ქვეყნების გარდა საერთაშორისო მოგზაურების რაოდენობის ზრდაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ირანიდან, საუდის არაბეთიდან, უკრაინიდან, ისრაელიდან, გერმანიიდან და ბელარუსიდან ვიზიტორების რაოდენობის ზრდამ. შესაბამისად, იზრდება ტურისტული ნაკადების დივერსიფიკაციის დონე. ტურისტების ნაკადების ზრდის პარალელურად მნიშვნელოვნად იზრდება შემოსავლები საერთაშორისო ტურიზმიდან. 2017 წლის 8 თვეში ტურიზმიდან შემოსავლების 29.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა და 1 859.6 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. [post_title] => 2017 წლის 8 თვეში ტურიზმიდან შემოსავლების 29.1%-იანი ზრდა დაფიქსირდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 2017-wlis-8-tveshi-turizmidan-shemosavlebis-29-1-iani-zrda-dafiqsirda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 12:00:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 08:00:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170458 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 171009 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-04 13:39:01 [post_date_gmt] => 2017-10-04 09:39:01 [post_content] => National Geographic - ის ონლაინ ვერსიის ნომინაციაში "გასტრონომიული და აგროტურიზმი" საქართველო ლიდერობს. ის ამ დროისთვის რეიტინგში იტალიასა და ბელარუსსაც უსწრებს. გამოკითვა National Geographic - ის ვებგვერდზე მიმდინარეობს. საქართველო, როგორც იდეალური ქვეყანა გასტრონომიული და აგროტურისზმისთვის ონლაინ მომხმარებელთა 36%-მა პროცენტრმა დაასახელა; მეორე ადგილზე იტალიაა 26%-ით, ხოლო მესამეზე ბელარუსი - 13%-ით. გარდა ამისა, გამოკითხვაში "საუკეთესო სამთო-სათხილამურო დასვენება", საქართველო მესამე ადგილს იკავებს შვეიცარიისა და ავსტრიის შემდეგ. [post_title] => საუკეთესო ქვეყანა აგროტურიზმისთვის: საქართველო National Geographic-ის გამოკითხვაში ლიდერობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sauketeso-qveyana-agroturizmistvis-saqartvelo-national-geographic-is-gamokitkhvashi-liderobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-04 13:57:39 [post_modified_gmt] => 2017-10-04 09:57:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171009 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 358 [max_num_pages] => 120 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 369817508a30a7d5307f6ebd554cae3d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )