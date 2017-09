„ფორტუნა პლუსს” დღეს 17 წელი შეუსრულდა!.. – ცნობილი შემსრულებლების მილოცვები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => masteri [2] => dato-khujadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => masteri [2] => dato-khujadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2141 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => masteri [2] => dato-khujadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zura-khachidze [1] => masteri [2] => dato-khujadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5830,2346,2141) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149013 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-25 15:27:49 [post_date_gmt] => 2017-07-25 11:27:49 [post_content] => „სახის“ კონცერტები მალე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ტურის ერთ-ერთი მენეჯერი, რეზი ახრახაძე ავრცელებს. როგოც მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, „სახის“ ფილარმონიაში გამართული კონცერტის შემდეგ რეგიონებიდან ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა, თავადაც გაუჩნდათ ამის სურვილი. კონცერტები უკვე დაგეგმილია - 20 აგვისტოს „სახე“ ბენდთან ერთად ესტუმრება ბათუმს, სადაც კონცერტს, ზუსტად ფილარმონიაში 20 წლის იუბილილეზე გამართული ღონისძიების ანალოგს, პიაცაზე შეკრებილ მსმენელს შესთავაზებენ, 26 აგვისტოს თელავის თეატრს ესტუმრებიან, სექტემბრის შუა რიცხვებში კი - ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრს. როგორც რეზიმ აღნიშნა, ამ კონცერტებთან დაკავშირებით ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და რამდენიმე კომპანიასთან გამართული მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. ასე რომ, ტური უკვე დაგეგმილია. გამოვა თუ არა, ბათუმის მსგავსად, „სახესთან“ ერთად ბენდი თელავსა და ქუთაისში, ეს მოგვიანებით გადაწყდება. ნინო მურღულია [post_title] => „სახე“ საქართველოში ტურნეს იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhe-saqartveloshi-turnes-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 15:27:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 11:27:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149013 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141732 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-27 15:54:11 [post_date_gmt] => 2017-06-27 11:54:11 [post_content] => „SSS“ რეპერ მასტერის ახალი სიმღერაა, რომელიც ახლახან თავად გადაიღო. ის ქართველი რეპერისთვის უჩვეულო ჟანრშია გაკეთებული, რომელშიც აქამდე არ უმუშავია, ამ მიმართულებას რეპში Drill ჰქვია და როგორც მასტერმა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, განგსტერული მიმდინარეობაა. გიორგი პავლიაშვილი (მასტერი): ახალი კლიპი სპონტანურად გადავიღეთ, რეჟისორი თავად გახლავართ. ინსტრუმენტალი მე არ მეკუთვნის, Proffeny-ს გაკეთებულია. ვეღარ ვითვლი, მერამდენე ვიდეო გადავიღე (იღიმის). სიმღერაზე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არის ჰიპ-ჰოპის ვიწრო მიმდინარეობა Drill, განგსტერული რეპია. ამ მიმართულებაში სიმღერა არასდროს ჩამიწერია. ჩემგან უფრო მელოდიურ კომპოზიციებს არიან მიჩვეულები და რასაკვირველია, იყო გარკვეული რისკი ამ ჟანრში სიმღერის ჩაწერა, მაგრამ გუშინ დადებულ კლიპს 11 000-ზე მეტი ნახვა აქვს და როგორც ჩანს, ამ ნაბიჯმა გაამართლა. კლიპში „ბენტლიში“ ვზივარ, რომელიც ჩემმა მეგობარმა მათხოვა. მონაწილეობს ძალიან მაგარი გოგო - ინგა Fon Cat. პროფესიით ვიზაჟისტია და ვიცი, რომ თავის საქმეში ძალიან მაგარია. გარეგნულად ძალიან მომწონს. საინტერესო ამბავი მაქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორ მოხვდა ჩემს კლიპში (იღიმის). რა ამბავია, მოგვიყევი... „ფეისბუქზე“ მყავდა მხოლოდ ნანახი, არ ვიცნობდი. ხომ იცი, გოგო რომ მოგეწონება და ზოგჯერ მის ფოტოებს რომ ათვალიერებ, მაგრამ არ მიმიწერია, ასე არ ვწერ ხოლმე გოგონებს. მცირე ხნის წინ მიწერა გადავწყვიტე. საუბარი კარგად აგვეწყო, რადგან აღმოჩნდა, რომ ჩემი ერთი სიმღერა ძალიან მოსწონდა, შემდეგ კლიპში მონაწილეობა შევთავაზე და დამთანხმდა. ისეთი გოგოა, რომ ყველას შეშურდება, როცა ჩემს კლიპში ნახავენ (იცინის). კლიპის ქვეშ კომენტარებში წერია, რომ მასტერი და ინგა ძალიან უხდებიან ერთმანეთს, ასე რომ, ინგასთვის იმის კითხვა გადავწყვიტეთ, მართლა რაიმე ხდება თუ არა... ინგა Fon Cat: ალბათ, მასტერმა იგრძნო, რომ მის სიმღერებს ვუსმენდი. ერთი სიმღერა განსაკუთრებით მომწონდა. მითხრა, რომ ძალიან ნანობს, აქამდე რომ არ მოუწერია, ალბათ, ერიდებოდა. ერთ დღეს მომწერა და სპონტანურად გადავწყვიეთ კლიპის გადაღება. მოგწონს მისი ახალი სიმღერა? ჩემს ტრეკლისტს კიდევ ერთი სიმღერა შეემატა მისი სახით. საერთოდ, არ ვარ რეპის მსმენელი, როკს ვუსმენ, მაგრამ ქართულ ესტრადაზე და ქართულ რეპში მასტერი ყველაზე მეტად მომწონს. წერენ, რომ ძალიან უხდებით ერთმანეთს... (იღიმის). შეიძლება, ისე ჩანდეს, რომ რაღაც ხდება ჩვენ შორის, მაგრამ მხოლოდ მეგობრული ურთიერთობა გვაქვს. ნუ, კი... ნუ, კი რას ნიშნავს? ყოველ შემთხვევაში ჩემი მხრიდან მეგობრობაა... და მისი მხრიდან? ვერ გეტყვით, მას არაფერი უთქვამს. ნინო მურღულია https://www.youtube.com/watch?v=62HwlwMBDj0 [post_title] => კარგი გოგო და „ბენტლი“ მასტერის ახალ კლიპში - „ძალიან უხდებით ერთმანეთს...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kargi-gogo-da-bentli-masteris-akhal-klipshi-dzalian-ukhdebit-ertmanets [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-27 18:02:39 [post_modified_gmt] => 2017-06-27 14:02:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141732 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138564 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-14 15:10:12 [post_date_gmt] => 2017-06-14 11:10:12 [post_content] => რეპერი გიორგი პავლიაშვილი, ანუ მასტერი, როგორც მას მისი თაყვანისმცემლები იცნობენ, პროკურატურაში დაკითხვაზე დღეს დაიბარეს. გიორგიმ მიიტანა ამობეჭდილი „სქრინი“, სადაც ჩანს მისი და „ბირჟა მაფიის“ ერთ-ერთი წევრის, გიორგი ქებურიას მიმოწერა მის დაკავებამდე ერთი დღით ადრე, სადაც ქებურია მასტერს უყვება, როგორ გაღიზიანდა შსს მათი ახალი კლიპის „შავი ზედა“ გამო. გიორგი პავლიაშვილს ამს შემდეგ ვესაუბრეთ, რაც მან პროკურატურა დატოვა. მასტერი: დღეს დილით დამირეკეს პროკურატურიდან და დამიბარეს დაკითხვაზე. მათ არ მოუთხოვიათ ჩემი და გიორგი ქებურიას მიმიწერის „სქრინი“, მაგრამ მე თვითონ ამოვბეჭდე და მივიტანე. უნდა გავუსვა ხაზი იმას, რომ მე დამკითხეს არა „ბირჟა მაფიას“ წევრების საქმეზე, არამედ იმ საქმეზე, რომელიც პოლიციელების წინაააღმდეგაა აღძღული. დაიტოვეს ის ფურცელი, რომელზეც „სქრინი“ ამოვბეჭდე. მოგეხსენებათ, მიმოწერაში გიორგი მეუბნება, რომ შსს ძალიან გააღიზიანმა მათმა ახალმა კლიპმა და „აჭარანეტში“ დარეკეს, რომელმაც კლიპი დააფინანსა. რა შთაბეჭდილებით დატოვე პროკურატურა? როცა გიორგის პირველ სასამართლოზე ვიყავი, ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება მქონდა, ცოტა შემეშინდა საქართველოში ცხოვრების. მაგრამ დღეს პროკურატურაში ისეთი სიტუაცია დამხვდა, რომ აშკარად ეტყობოდათ, ამ ადამიანებს სურთ სიმართლის დადგენა და ოპტიმისტურად განვეწყვე... გიორგი, მიუხედავად ამ ყველაფერისა, როგორ ფიქრობ, შენ და შენი კოლეგები მაინც ხომ არ მოერიდებით ამის შემდეგ ტექსტებში სახელმწიფო ინსტიტუციების ხსენებას? (იღიმის) ალბათ, ამის შემდეგ უფრო მეტს იფიქრებენ, სანამ რამეს დაწერენ. სიტყვის თავისუფლების მაგივრად მგონი, სიმღერის თავისუფლების დაცვა მოგვიწევს (იცინის). შესაძლოა, იყოს თვითცენზურაც, მაგრამ მეორე მხრივ, შეიძლება, უკურეაქციაც გამოიწვიოს ამ ყველაფერმა. მაგალითად, ახლახან ბევრი რეპერის მოანწილეობით, მათ შორის, მეც ვარ, სწორედ სიტყვის თავისუფლების შესახებ ახალი სიმღერა ჩავწერეთ, რომელსაც საზოგადოებას მალე წარუდგენენ. ნინო მურღულია [post_title] => მასტერი: „ამის მერე რეპერები ალბათ უფრო მეტს იფიქრებენ, სანამ რამეს ჩაწერენ - სიტყვის თავისუფლების მაგივრად - სიმღერის თავისუფლება...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => masteri-amis-mere-reperebi-albat-ufro-mets-ifiqreben-sanam-rames-chaweren-sityvis-tavisuflebis-magivrad-simgheris-tavisufleba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 15:10:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 11:10:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138564 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 149013 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-25 15:27:49 [post_date_gmt] => 2017-07-25 11:27:49 [post_content] => „სახის“ კონცერტები მალე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას ტურის ერთ-ერთი მენეჯერი, რეზი ახრახაძე ავრცელებს. როგოც მან ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა, „სახის“ ფილარმონიაში გამართული კონცერტის შემდეგ რეგიონებიდან ძალიან დიდი დაინტერესება წამოვიდა, თავადაც გაუჩნდათ ამის სურვილი. კონცერტები უკვე დაგეგმილია - 20 აგვისტოს „სახე“ ბენდთან ერთად ესტუმრება ბათუმს, სადაც კონცერტს, ზუსტად ფილარმონიაში 20 წლის იუბილილეზე გამართული ღონისძიების ანალოგს, პიაცაზე შეკრებილ მსმენელს შესთავაზებენ, 26 აგვისტოს თელავის თეატრს ესტუმრებიან, სექტემბრის შუა რიცხვებში კი - ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის თეატრს. როგორც რეზიმ აღნიშნა, ამ კონცერტებთან დაკავშირებით ადგილობრივ თვითმმართველობებსა და რამდენიმე კომპანიასთან გამართული მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა. ასე რომ, ტური უკვე დაგეგმილია. გამოვა თუ არა, ბათუმის მსგავსად, „სახესთან“ ერთად ბენდი თელავსა და ქუთაისში, ეს მოგვიანებით გადაწყდება. ნინო მურღულია [post_title] => „სახე“ საქართველოში ტურნეს იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakhe-saqartveloshi-turnes-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-25 15:27:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-25 11:27:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=149013 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 17 [max_num_pages] => 6 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => dd69cbe8b32dbd0622d0f33cbcd5f8a2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )