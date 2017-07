ფორუმი Invest in Batumi: აჭარაში ინვესტიციები 17%-ით არის გაზრდილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investiciebi [2] => biznesforumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143829 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investiciebi [2] => biznesforumi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 143829 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investiciebi [2] => biznesforumi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => investiciebi [2] => biznesforumi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (143829) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (108,13997,2501) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 143663 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 11:03:39 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:03:39 [post_content] => MYCLIENT.GE-ის ინფორმაციით, ივნისიდან დღემდე ინვესტორების მხრიდან საინვესტიციო პროექტებისთვის განკუთვნილ მიწებზე მოთხოვნა 35-40%-ით გაიზარდა, თუმცა მიწოდება სათანადოდ ვერ ხერხდება. მიწოდების პროცესის შეფერხებას იწვევს ის,რომ სახელმწიფოს მხრიდან ახალი მიწის ნაკვეთებისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიცინტის მინიჭება დროებით შეჩერდა, რაც ამ მიწებზე მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე უარის თქმას გულისხმობს. შესაბამისად, მოთხოვნა ისეთ მიწებზეა, რომლებსაც კოეფიციენტი უკვე მინიჭებული აქვთ და მშენებლობის განხორციელებაა შესაძლებელია. მიწებზე კოეფიციენტების მინიჭება სავარაუდოდ სექტემბრიდან განახლებული წესით იქნება შესაძლებელი, რაც მიწოდების პროცესს ხელს შეუწყობს. შეგახსენებთ, რომ მიწების უცხოელებზე გასხვისებაზე მორატორიუმია გამოცხადებული. [post_title] => მიწებზე მოთხოვნა გაზრდილია, მიწოდება კი ვერ ხერხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => miwebze-motkhovna-gazrdilia-miwodeba-ki-ver-kherkhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 11:03:39 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 07:03:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 143472 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-04 14:04:36 [post_date_gmt] => 2017-07-04 10:04:36 [post_content] => აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა კიდევ ერთი საიმიჯო ვიდეორგოლი „მე ვარ ბათუმი“ გადაიღო. ამჯერად, კლიპი მხოლოდ ბათუმსა და ბათუმელებზეა, სადაც სრულადაა ასახული ქალაქისთვის დამახასიათებელი უნიკალური ნიშან-თვისებები. ვიდეორგოლი, აჭარის სხვა ახალ საიმიჯო კლიპებთან ერთად, უკვე „ევრონიუსის“ ეთერში ტრიალებს. „ვიდეორგოლი კარგად ასახავს ბათუმის ყოველდღიურობას და მისი, როგორც ქალაქის ტრადიციულ თვისებებს. ყოველწლიურად, ბათუმს ტურისტები ათეულობით ქვეყნიდან სტუმრობენ და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც მათ ბათუმში იზიდავთ არის ქალაქის ის თვისებები, რომელიც საშუალებას აძლევთ თავი სტუმართმოყვარე გარემოში უსაფრთხოდ, დაცულად და თავისუფლად იგრძნონ. ჩვენ აღნიშნულ ვიდეორგოლში შევეცადეთ გვეჩვენებინა ბათუმი ზუსტად ისეთი, როგორიც სინამდვილეშია: რომანტიკული, ენერგიული, კონტრასტული, უსაფრთხო, თანამედროვე და ტოლერანტული. ყველაფერი ეს უკვე დიდი ხანია ბათუმის ტრადიციად ქცეული ყოველდღიურობაა. სარეკლამო კომპანია Look production-ის გუნდმა, ვფიქრობ, 60 წამში ზედმიწევნით ზუსტად მოახერხა გადმოეცა ბათუმი ისეთი, როგორიც ის სინამდვილეშია, რის გამოც ასე ძალიან უყვართ და მოსწონთ იგი“, - აცხადებს აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე სულხან ღლონტი. მისივე ინფორმაციით, ბათუმის ვიდეორგოლი სარეკლამო კომპანია LOOK PRODUCTION-მა გადაიღო. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა წელს ჯამში, რეგიონის 4 საიმიჯო კლიპი გადაიღო. https://www.youtube.com/watch?v=KbeXfg9CZ-c [post_title] => ბათუმზე გადაღებული ვიდეორგოლი ევრონიუსის ეთერში ტრიალებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumze-gadaghebuli-videorgoli-evroniusis-etershi-trialebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 10:49:02 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 06:49:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143472 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 141882 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-28 14:20:00 [post_date_gmt] => 2017-06-28 10:20:00 [post_content] => აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ 4 საინვესტიციო მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონის პირობების მიხედვით, ინვესტორები ყველა ქონებაზე ჯამში დაახლოებით 100 მლნ ლარის ინვესტიციას განახორციელებენ. პროექტის მიხედვით, აღნიშნულ ტერიტორიებზე მრავალფუნქციური ობიექტიების, მათ შორის სასტუმროს, სავაჭრო ცენტრის, მიწისქვეშა/მიწისზედა ავტოსადგომის, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსის და სხვა ობიექტების მშენებლობა იგეგმება. აუქციონი შემდეგ მიწის ნაკვეთებზე გამოცხადდა: 1. ქ.ბათუმი,ტ.აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ. N5-ში მდებარე 3206 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 2. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული ქ. ბათუმში, შ.ხიმშიაშვილის და კობალაძის ქუჩების კვეთაში მდებარე 12 971 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის პრივატიზების მიზნით, პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 3. ქ.ბათუმში, ტ. აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ.N5-/აბუსერიძის ქ. N17-ში მდებარე 3802 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, პრივატიზების მიზნით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი 4. ქ.ბათუმში, ტ. აბუსერიძის ქ. N15/ფიროსმანის ქ.N5-/აბუსერიძის ქ. N17-ში მდებარე 4169 კვ.მ არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის, პრივატიზების მიზნით პირობებიანი ელექტრონული აუქციონი [post_title] => ბათუმში 100 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-100-milioni-laris-investiciis-gankhorcieleba-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 14:20:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 10:20:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141882 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 143663 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-05 11:03:39 [post_date_gmt] => 2017-07-05 07:03:39 [post_content] => MYCLIENT.GE-ის ინფორმაციით, ივნისიდან დღემდე ინვესტორების მხრიდან საინვესტიციო პროექტებისთვის განკუთვნილ მიწებზე მოთხოვნა 35-40%-ით გაიზარდა, თუმცა მიწოდება სათანადოდ ვერ ხერხდება. მიწოდების პროცესის შეფერხებას იწვევს ის,რომ სახელმწიფოს მხრიდან ახალი მიწის ნაკვეთებისთვის განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიცინტის მინიჭება დროებით შეჩერდა, რაც ამ მიწებზე მშენებლობის ნებართვების გაცემაზე უარის თქმას გულისხმობს. შესაბამისად, მოთხოვნა ისეთ მიწებზეა, რომლებსაც კოეფიციენტი უკვე მინიჭებული აქვთ და მშენებლობის განხორციელებაა შესაძლებელია. მიწებზე კოეფიციენტების მინიჭება სავარაუდოდ სექტემბრიდან განახლებული წესით იქნება შესაძლებელი, რაც მიწოდების პროცესს ხელს შეუწყობს. შეგახსენებთ, რომ მიწების უცხოელებზე გასხვისებაზე მორატორიუმია გამოცხადებული. [post_title] => მიწებზე მოთხოვნა გაზრდილია, მიწოდება კი ვერ ხერხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => miwebze-motkhovna-gazrdilia-miwodeba-ki-ver-kherkhdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-05 11:03:39 [post_modified_gmt] => 2017-07-05 07:03:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143663 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 196 [max_num_pages] => 66 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 620271b950053ab3675a931944a573f6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )