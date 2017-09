ფოთის საკრებულოს წევრი უაქციზო სიგარეტის გადატანის ბრალდებით დააკავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => fotis-sakrebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166613 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => fotis-sakrebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166613 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1136 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => fotis-sakrebulo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakaveba [1] => finansta-saministros-sagamodziebo-samsakhuri [2] => fotis-sakrebulo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166613) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1136,1785,19470) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166622 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-22 12:47:13 [post_date_gmt] => 2017-09-22 08:47:13 [post_content] => სამართალდამცველებმა ბათუმის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი სპეციალისტი დააკვეს. საქმეზე დაწყებულია გამოძიება. ბათუმის მერიაში აცხადებენ, რომ ბათუმის მერია თანამშრომლობს და ხელს უწყობს მიმდინარე გამოძიებას, რათა საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება. უწყების ინფორმაციით, ყველა მოხელის მიმართ, ვინც არაკანონიერ ქმედებებს ჩაიდენს, მიიღება მკაცრი ზომები როგორც მერიის, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან. „მოვუწოდებთ მერიის სტრუქტურაში მომუშავე თითოეულ თანამშრომელს, ნუ შელახავენ მერიის სტრუქტურაში მომუშავე საჯარო მოსამსახურეების ღირსებასა და პატივს,“ - ნათქვამია ბათუმის მერიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. "ამჟამად, დაკავებული პირის მიმართ, საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ, კანონით გათვალისწინებული წინასაექსტრადიციო პროცედურები ხორციელდება,“ - ნათქვამია უწყების განცხადებაში. "აქციზის ზრდასთან ერთად, ბუნებრივია ველოდით, კონტრაბანდული თამბაქოს შემოტანის მცდელობების გახშირებას და ჩვენი სამსახური ამ მხრივ მობილიზებულია", – განაცხადა გამყრელიძემ. იანვარ-სექტემბრის მონაცემებით, ჭარბობს საზღვარზე ოქროს შემოტანის მცდელობები – ამ პერიოდში საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა 15 114,09 გრამი ოქრო ამოიღეს, რომლის საბაზრო ღირებულება 1 096 641, 76 ლარს შეადგენს. 2017 წლის პირველი იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში ამოქმედებული ცვლილების მიხედვით, ერთ კოლოფ ფილტრიან სიგარეტზე აქციზი 60 თეთრით გაიზარდა. აქციზი გაიზარდა უფილტრო სიგარეტზეც. 2017 წლის პირველი იანვრიდან ყოველ კოლოფ სიგარეტზე თამბაქოს იმპორტიორებსა და მწარმოებლებს 30 თეთრით მეტი აქციზის გადასახადის გადახდა უწევთ. 60 თეთრით გაიზარდა აქციზი სიგარებზეც. მთავრობა ცვლილებებს საერთაშორისო ვალდებულებებით ხსნის, რომელიც საქართველოს აქვს აღებული. ასოცირების ხელშეკრულებით, საქართველომ აიღო ვალდებულება დანერგოს ევროკავშირის 2011 წლის 21 ივნისის 2011/64/EU დირექტივა. დირექტივის მე-10 მუხლის შესაბამისად, სიგარეტზე აქციზურმა გადასახადმა საქართველოში გარკვეული პერიოდის (სავარაუდოდ 7-10 წელი) შემდეგ უნდა შეადგინოს საშუალო შეწონილი საცალო ფასის არანაკლებ 60%, მაგრამ არანაკლებ 90 ევროსი 1000 ღერ სიგარეტზე. შეგახსენებთ, რომ ბოლო 2 წლს განმავლობაში სიგარეტზე აქციზის ზრდა ორჯერ მოხდა. 