ფოთში ბაზრობის ტერიტორიაზე ხანძარი ლოკალიზებულია

ლილოს ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ხანძარია, ამის შესახებ რადიო „ფორტუნას" თვითმხილველებმა განუცხადეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, შეტყობინების მიღებითანავე ადგილზე გავიდნენ სამაშველო ჯგუფები, ამ დროისთვის ისინი ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. ნაგავსაყრელზე ცეცხლის ჩაქრობას 5 სამაშველო ჯგუფი ცდილობს. ჯერ-ჯერობით არ არის ცნობილი, რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი. [post_title] => ლილოს ნაგავსაყრელი იწვის [gallery link="file" ids="143047,143048,143049,143050,143051,143052"] თამუნა გოგუაძე [post_title] => „ეს იყო გაფრთხილება" - რა ელით ელიავს ბაზრობის მოვაჭრეებს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => es-iyo-gafrtkhileba-ra-elit-eliavs-bazrobis-movachreebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-03 14:04:05 [post_modified_gmt] => 2017-07-03 10:04:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=143039 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 143037 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-03 13:46:46 [post_date_gmt] => 2017-07-03 09:46:46 [post_content] => ელიავას ბაზრობის მეორე სექტორის დამფუძნებელი ქეთევან ლოლაძე ვარაუდობს, რომ ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გამო არ გაჩენილა. მისი თქმით, ხელახალი დაზღვევა, დაახლოებით, 1 თვის წინ გააკეთეს და ელექტროგაყვანილობა და სადენები შემოწმებული იყო. „ამისი ბრალი რომ ყოფილიყო, მაშინ გაჩნდებოდა ხანძარი, დღის განმავლობაში, როცა ობიექტი უფრო დატვირთულია, ჩართულია კონდიცირება, კომპიუტერები და ა.შ.“ - განაცხადა ლოლაძემ. მას არ სჯერა, რომ ხანძარი ხელოვნურად გააჩინეს და ეს ელიავას ბაზრობის გადატანას უკავშირდება. ქეთევან ლოლაძე სთხოვს ხელისუფლებას, დაზარალებულ მოვაჭრეებს დაეხმაროს. [post_title] => ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გაუმართაობის გამო არ გაჩენილა - ელიავას ბაზრობის დირექტორი

ელიავას ბაზრობის მეორე სექტორის დამფუძნებელი ქეთევან ლოლაძე ვარაუდობს, რომ ხანძარი ელექტროგაყვანილობის გამო არ გაჩენილა. მისი თქმით, ხელახალი დაზღვევა, დაახლოებით, 1 თვის წინ გააკეთეს და ელექტროგაყვანილობა და სადენები შემოწმებული იყო. „ამისი ბრალი რომ ყოფილიყო, მაშინ გაჩნდებოდა ხანძარი, დღის განმავლობაში, როცა ობიექტი უფრო დატვირთულია, ჩართულია კონდიცირება, კომპიუტერები და ა.შ." - განაცხადა ლოლაძემ. მას არ სჯერა, რომ ხანძარი ხელოვნურად გააჩინეს და ეს ელიავას ბაზრობის გადატანას უკავშირდება. ქეთევან ლოლაძე სთხოვს ხელისუფლებას, დაზარალებულ მოვაჭრეებს დაეხმაროს. ლილოს ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე ხანძარია, ამის შესახებ რადიო „ფორტუნას" თვითმხილველებმა განუცხადეს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, შეტყობინების მიღებითანავე ადგილზე გავიდნენ სამაშველო ჯგუფები, ამ დროისთვის ისინი ხანძრის ლოკალიზებას ცდილობენ. ნაგავსაყრელზე ცეცხლის ჩაქრობას 5 სამაშველო ჯგუფი ცდილობს. ჯერ-ჯერობით არ არის ცნობილი, რა ფართობზეა გავრცელებული ხანძარი.

[post_title] => ლილოს ნაგავსაყრელი იწვის