ფოთში, მეოთხე სართულიდან გადმოვარდნილი რვა თვის ბავშვი გარდაიცვალა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => foti [1] => shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177148 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => foti [1] => shemtkhveva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177148 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3200 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => foti [1] => shemtkhveva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => foti [1] => shemtkhveva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177148) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3200,14616) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168616 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 10:54:13 [post_date_gmt] => 2017-09-28 06:54:13 [post_content] => ფოთში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა. დატბორილია რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, ლევან ჩოჩიას, ინფორმაციით, ქალაქში მოქმედი შვიდივე სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალს გადინება უჭირს. ადგილობრივები სანიაღვრე არხები მოწესრიგების აუცილებლობაზე საუბრობენ. [post_title] => ფოთში ცენტრალური ქუჩები დაიტბორა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotshi-centraluri-quchebi-daitbora [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 10:54:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 06:54:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 168587 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-27 21:06:03 [post_date_gmt] => 2017-09-27 17:06:03 [post_content] => ფოთში ძლიერი წვიმის შედეგად რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, ლევან ჩოჩიას ინფორმაციით, ქალაქში მოქმედი შვიდივე სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალს გადინება უჭირს. ადგილობრივების თქმით, ძლიერი წვიმის დროს აღნიშნული პრობლემა მუდმივად არსებობს და სანიაღვრე არხები მოსაწესრიგებელია. მათივე ინფორმაციით, წვიმის გაგრძელების შემთხვევაში შესაძლოა წყალმა ეზოებში შეაღწიოს. [post_title] => ფოთში მოსულმა ძლიერმა წვიმამ ქუჩები დატბორა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotshi-mosulma-wvimam-quchebi-datbora [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 21:06:50 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 17:06:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168587 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161396 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-07 22:29:52 [post_date_gmt] => 2017-09-07 18:29:52 [post_content] => ძლიერმა წვიმის შედეგად ფოთში რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. მოსახლეობა შიშობს, რომ წყალი ეზოებშიც შეაღწევს. ადილობრივები ამბობენ, რომ ქალაქში სანიაღვრე არხები მოსაწესრიგებელია, რადგანაც ყოველი უხვი ნალექის დროს მსგავსი პრობლემის წინაშე არიან. [post_title] => ძლიერი წვიმის შედეგად ფოთში ქუჩები დაიტბორა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlieri-wvimis-shedegad-fotshi-quchebi-daitbora [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-07 22:29:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-07 18:29:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161396 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 168616 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-28 10:54:13 [post_date_gmt] => 2017-09-28 06:54:13 [post_content] => ფოთში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა. დატბორილია რამდენიმე ცენტრალური ქუჩა. ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებლის, ლევან ჩოჩიას, ინფორმაციით, ქალაქში მოქმედი შვიდივე სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალს გადინება უჭირს. ადგილობრივები სანიაღვრე არხები მოწესრიგების აუცილებლობაზე საუბრობენ. [post_title] => ფოთში ცენტრალური ქუჩები დაიტბორა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fotshi-centraluri-quchebi-daitbora [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 10:54:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 06:54:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 28 [max_num_pages] => 10 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => acfd0c4706c229f72ae99ca408f00e2f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )