ფოთში რამდენიმე წუთის წინ ერთ-ერთმა მეთევზემ ვენები გადაიჭრა

ფოთში ძლიერი წვიმების შედეგად ქუჩები დაიტბორა. ქალაქის მერიის ცნობით, შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ამ დროისთვის ყველა სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალი გადინებას ვერ ასწრებს. წყალი საცხოვრებელ სახლებში არ შესულა. ქალაქს ელექტროენერგია და გაზი შეუფერხებლად მიეწოდება. ფოთში ქუჩები დაიტბორა აფეთქება ფოთში – არიან დაშავებულები

ფოთის წისქვილკომბინატის ქარხანაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. პირველადი ინფორმაციით, აფეთქება ლიფტში, მატორის მოწყობილობაში დაფიქსირდა. "რუსთავი 2"-ის კორესპონდენტის ცნობით, დაშავებულია ორი ადამიანი, რომლებიც ელევატორში იმყოფებოდნენ და სამუშაოს ასრულებდნენ. დაშავებულები ფოთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაშავებულებს სხვადასხვა დაზიანებები, უმეტესად კი დამწვრობები აღენიშნებათ. "ეს გახდება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკურორტო მიმართულება. ჩვენ სერიოზული გეგმები გვაქვს ფოთთან დაკავშირებით. ეს არის ისტორიული ქალაქი, რომლის პოტენციალი უნდა გამოვიყენოთ",- აღნიშნა პრემიერმა. მალთაყვის სანაპირო ზოლის მშენებლობის პროექტის ღირებულება 18 500 000 ლარია და ის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ფინანსდება. სამშენებლო სამუშაოებზე დასაქმებულია 15 ადამიანი. პროექტი 2018 წელს დასრულდება. მალთაყვის საკურორტო-რეკრეაციული ზონის განახლების პირველი ეტაპი სრულდება

ფოთში მალთაყვის სანაპირო ზოლის მშენებლობის პირველი ეტაპი სრულდება, - მიმდინარე სამუშაოები დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა დაათვალიერა. უკვე მოწყობილია 3 კილომეტრამდე სიგრძის ახალი პლაჟი, ხოლო პროექტის დასრულების შემდეგ მალთაყვას 7-კილომეტრიანი კეთილმოწყობილი პლაჟი ექნება. პრემიერმა აღნიშნა, რომ მალთაყვის საკურორტო-რეკრეაციული ზონის განახლება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, როგორც ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ასევე - მალთაყვის საკურორტო ზონაში ტურიზმის განვითარებას. ფოთში ქუჩები დაიტბორა

ფოთში ძლიერი წვიმების შედეგად ქუჩები დაიტბორა. ქალაქის მერიის ცნობით, შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ამ დროისთვის ყველა სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალი გადინებას ვერ ასწრებს. წყალი საცხოვრებელ სახლებში არ შესულა. ქალაქს ელექტროენერგია და გაზი შეუფერხებლად მიეწოდება.