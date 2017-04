ფრანსუა ოლანდი საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მხარს ემანუელ მაკრონს დაუჭერს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => safrangeti [2] => fransua-olandi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125088 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => safrangeti [2] => fransua-olandi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125088 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 228 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => safrangeti [2] => fransua-olandi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => archevnebi [1] => safrangeti [2] => fransua-olandi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125088) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (228,1592,1035) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125097 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-24 21:43:47 [post_date_gmt] => 2017-04-24 17:43:47 [post_content] => საფრანგეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში პოლიტიკური მოძრაობა „წინ“-ის ლიდერმა ემანუელ მაკრონმა ამომრჩეველთა ხმების 24,01% მიიღო, „ეროვნული ფრონტის“ ლიდერმა მარინ ლე პენმა - 21,30%. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებს აქვეყნებს. 7 მაისს გაიმართება ეს ორი კანდიდატი ერთმანეთს საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდება. BBC-ის ცნობით, საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ყველაზე ცნობილი კანდიდატები არიან: ფრანსუა ფილონი, ბენუა ჰამონი, მარინ ლე პენი, ემანუელ მაკრონი და ჟან-ლუკ მელანშონი. თუ კანდიდატებიდან, ხმების 50%-ს ვერც ერთი მიიღებს, მაშინ საფრანგეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, 7 მაისს გაიმართება. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => დღეს ფრანგები ქვეყნის ახალ ლიდერს ირჩევენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghes-frangebi-qveynis-akhal-liders-ircheven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-23 12:15:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-23 08:15:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121259 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-08 17:36:58 [post_date_gmt] => 2017-04-08 13:36:58 [post_content] => იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი ახალი მოსამართლე წევრი ჰყავს. მოსამართლეთა კონფერენციამ 196 და 195 ხმით, გიორგი მიქაუტაძე და რევაზ ნადარაია აირჩია. კენჭისყრაში სულ 203-მა მოსამართლემ მიიღო მონაწილეობა. ბათილად ჩაითვალა 4 ბიულეტენი. გიორგი მიქაუტაძემ და რევაზ ნადარაიამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პაატა სილაგაძე და ილონა თოდუა ჩაანაცვლეს. გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებს. რევაზ ნადარაიას, კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინასასამართლო და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ორი ახალი მოსამართლე წევრი ჰყავს. მოსამართლეთა კონფერენციამ 196 და 195 ხმით, გიორგი მიქაუტაძე და რევაზ ნადარაია აირჩია. კენჭისყრაში სულ 203-მა მოსამართლემ მიიღო მონაწილეობა. ბათილად ჩაითვალა 4 ბიულეტენი. გიორგი მიქაუტაძემ და რევაზ ნადარაიამ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში პაატა სილაგაძე და ილონა თოდუა ჩაანაცვლეს. გიორგი მიქაუტაძე იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის გარდა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტსაც იკავებს. რევაზ ნადარაიას, კი თბილისის საქალაქო სასამართლოს წინასასამართლო და საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარეა. 