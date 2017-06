გაბრაზებული თბილისის მერობის კანდიდატი: რატომ აარჩია ეს ფრაზა უდუმაშვილმა?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142670 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142670 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1110 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zaal-udumashvili [1] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142670) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16891,1110) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142680 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 21:35:05 [post_date_gmt] => 2017-06-30 17:35:05 [post_content] => რატომ არ დაესწრება ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის წარდგენას - ამ კითხვაზე პასუხის გაგება ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ საპარლამენტი უმრავლესობის ლიდერისგან არჩილ თალაკვაძისგან სცადა. არჩილ თალაკვაძე: საიდან იცით რომ არ დაესწრება? ინგა გრიგოლია: შემიძლია, რომ სანაძლეო დაგიდოთ, ხვალ ბიძინა ივანიშვილი კახი კალაძის წარდგენისას მთაწმინდაზე არ იქნება. არჩილ თალაკვაძემ ერთგვარი წინასწარი განმარტება გააკეთა იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაესწრება ივანიშვილი კალაძის ხვალიდნელ წარდგომას. თუმცა, ინფორმაცია, რომ ივანიშვილი ხვალ კალაძის გვერდით არ იდგება, მან პირდაპირ არ დაადასტურა. "კახა კალაძეს აქვს გუნდის სრული მხარდაჭერა და ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს წარვმართავთ წარმატებით. არც უცნაურად არ მეჩვენება ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ღიად მონაწილეობას აღარ მიიღებდა, დატოვა პოლიტიკური პროცესი. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ქართული ოცნება ძალიან გაძლიერდა და უფრო ეფექტურად წარმართავს მმართველობას ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ამაზე მიუთითებს", - განაცხადა თალაკვაძემ. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ, ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა ოცნების შიგნით, ამ ცნობას სიცრუეს უწოდებენ. [post_title] => ივანიშვილი კახა კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენას არ დაესწრება?! - თალაკვაძის განმარტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvili-kakha-kaladzis-merobis-kandidatad-wardgenas-ar-daeswreba-talakvadzis-ganmarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 21:36:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 17:36:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 141189 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-26 12:47:57 [post_date_gmt] => 2017-06-26 08:47:57 [post_content] => „გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი“ – „ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ადგილობრივი არჩევნებისთვის მერობის კანდიდატად დღეს „რუსთავი 2“-ის ჟურნალისტი, ზაალ უდუმაშვილი წარადგინა. წარდგენა მეტეხის ტაძრის ეზოში გაიმართა. დღესვე, ცნობილი გახდა, რომ თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე კენჭს ნიკა მელია იყრის. როგორც თავად მელიამ განაცხადა, ის მზად არის გამოაცხადოს „გადამწყვეტი ბრძოლა თბილისისთვის", აპირებს დატოვოს პარლამენტარის მანდატიც. რაც შეეხება მერობის კანდიდატს, მელია აცხადებს, რომ უდუმაშვილი არ არის „ნაციონალური მოძრაობის“ წევრი, თუმცა არის გუნდის თანამოაზრე და გადამწყვეტ ბრძოლას სათავეში სწორედ ის უნდა ჩაუდგეს. „დაიბადა და გაიზარდა თბილისში, მისი მშობლების საფლავები არის თბილისში,“ - აღნიშნა ნიკა მელიამ უდუმაშვილის წარდგენისას. თავად მერობის კანდიდატი კი ამბობს, რომ აპირებს იბრძოლოს კორუფციის წინააღმდეგ, მისი მერობის შემთხვევაში დედაქალაქში პარტიული ნიშნით დასაქმებისა და პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების შემთხვევები აღარ იქნება, იზრუნებს ქალაქის იერსახეზე და გაათავისუფლებს თბილისს საცობებისგან. თუ უდუმაშვილი მერი გახდება, პირობას დებს, რომ დედაქალაქში იქნება მეტი საფეხმავლო ზონა. „ამდენი წელია, მისმენდით თქვენს სახლებში, მოვიდა დრო, მოვისმინო თქვენი აზრი, მოვისმინო თბილისის ქუჩებში, ეზოებში, სახლებში, პარკებსა და სკვერებში, მეტროსადგურებსა და ავტობუსებში, ყველგან სადაც ხართ, ყველგან, სადაც თბილისია. „დღეს თბილისელები გაბრაზებულები ვართ, რადგან არასოდეს ყოფილა ქალაქი ასე უყურადღებოდ მიტოვებული. ჩემი წარმდგენი, ანუ თქვენ, გაბრაზებული თბილისელები ხართ და მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების კანდიდატი. „თბილისი ჩემი სახლია, აქ დავიბადე და არსად სხვაგან ცხოვრებას არ ვაპირებ. აქ დავმთავრე სკოლა და უმაღლესი სასწავლებელი, აქ არის ჩემი მშობლების საფლავი, აქ მყავს დიდი სამეგობრო, მიყვარს ეს ქალაქი და მინდა ვიზრუნო მის აწმყოსა და მომავალზე. ჩემი მოკავშირეები მინდა გახდეთ თქვენ, ჩემი თანაქალაქელები,“ - განაცხადა უდუმაშვილმა. [post_title] => "მე ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი" - "ნაცმოძრაობამ" ზაალ უდუმაშვილი წარადგინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => me-var-gabrazebuli-tbiliselebis-merobis-kandidati-nacmodzraobam-zaal-udumashvili-waradgina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-26 14:07:15 [post_modified_gmt] => 2017-06-26 10:07:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141189 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139805 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 22:09:19 [post_date_gmt] => 2017-06-19 18:09:19 [post_content] => ეს არის ბოლო ეთერი, როგორც კურიერის წამყვანის. დღეს 25 წლიან სატელევიზიო კარიერას ვასრულებ, - ასე მიმართა ზაალ უდუმაშვილმა მაყურებელს. "ჩვენ ამიერიდან სატელევიზიო ეკრანი აღარ გაგვყოფს, მე მივიღე გადაწყვეტილება და მივდივარ პოლიტიკაში. ახლა დადგა დრო, რომ თავად უნდა გავხდე პოლიტიკური პროცესების აქტიური მონაწილე და ჩემი წვლილი შევიტანო, რომელიც ტოტალურ განუკითხაობას და ერთი კაცის განუკითხაობას დაასრულებს. გავიარე საინტერესო წლები როგორც ჟურნალისტა და შევიძინე გამოცდილება როგორ უნდა ებრძოლო უთანასწორობას...", - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა, რომ იგი მერის არჩევნებში მიიღებს მონაწილეობას. https://www.youtube.com/watch?v=mFP7NOP9zvY [post_title] => ზაალ უდუმაშვილი: "ეს არის ბოლო ეთერი, როგორც კურიერის წამყვანის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zaal-udumashvili-es-aris-bolo-eteri-rogorc-kurieris-wamyvanis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 22:19:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 18:19:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139805 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 142680 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 21:35:05 [post_date_gmt] => 2017-06-30 17:35:05 [post_content] => რატომ არ დაესწრება ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი "ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატის წარდგენას - ამ კითხვაზე პასუხის გაგება ჟურნალისტმა ინგა გრიგოლიამ საპარლამენტი უმრავლესობის ლიდერისგან არჩილ თალაკვაძისგან სცადა. არჩილ თალაკვაძე: საიდან იცით რომ არ დაესწრება? ინგა გრიგოლია: შემიძლია, რომ სანაძლეო დაგიდოთ, ხვალ ბიძინა ივანიშვილი კახი კალაძის წარდგენისას მთაწმინდაზე არ იქნება. არჩილ თალაკვაძემ ერთგვარი წინასწარი განმარტება გააკეთა იმის შესახებ, თუ რატომ არ დაესწრება ივანიშვილი კალაძის ხვალიდნელ წარდგომას. თუმცა, ინფორმაცია, რომ ივანიშვილი ხვალ კალაძის გვერდით არ იდგება, მან პირდაპირ არ დაადასტურა. "კახა კალაძეს აქვს გუნდის სრული მხარდაჭერა და ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებს წარვმართავთ წარმატებით. არც უცნაურად არ მეჩვენება ის, რომ ადამიანმა, რომელმაც თქვა, რომ პოლიტიკურ პროცესებში ღიად მონაწილეობას აღარ მიიღებდა, დატოვა პოლიტიკური პროცესი. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ ქართული ოცნება ძალიან გაძლიერდა და უფრო ეფექტურად წარმართავს მმართველობას ქვეყანაში. ეს მხოლოდ ამაზე მიუთითებს", - განაცხადა თალაკვაძემ. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ, ივანიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებაზე გავრცელდა ინფორმაცია, თუმცა ოცნების შიგნით, ამ ცნობას სიცრუეს უწოდებენ. [post_title] => ივანიშვილი კახა კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენას არ დაესწრება?! - თალაკვაძის განმარტება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivanishvili-kakha-kaladzis-merobis-kandidatad-wardgenas-ar-daeswreba-talakvadzis-ganmarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-30 21:36:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-30 17:36:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=142680 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 13 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a5c3eb337965ffd4b515ac1d56712477 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )