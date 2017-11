გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე საგამოძიებო მოქმედებები ამ დრომდე გრძელდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189903 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189903 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specoperacia-beri-gabriel-salosis-quchaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189903) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10533,6991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189910 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-11-22 22:49:27 [post_date_gmt] => 2017-11-22 18:49:27 [post_content] => საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი დავით რაქვიაშვილი თვილისში 21-22 ნოემბერს ჩატარებულ სპეცოპერაციას ეხმაურება. მისი განცხადებით, საბჭო მომხდარს უსაფრთხოების სისტემის კრიზისების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ეფექტურობის, ასევე ქვეყნისა და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე ზეგავლენის კუთხით შეისწავლის და გააანალიზებს. “დღევანდელი მოვლენა, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანური ტრაგედიაა: მოკლულია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სადარაჯოზე მდგომი კიდევ ერთი ჯარისკაცი, არიან დაჭრილები და დაშავებულები; ჩვენ შევისწავლით და გავაანალიზებთ მომხდარს, როგორც უსაფრთხოების სისტემის კრიზისების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ეფექტურობის, ასევე ქვეყნისა და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე ზეგავლენის კუთხით“, - ნათქვამია რაქვიაშვილის განცხადებაში. უშიშროების საბჭო თბილისში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის, ვახტანგ გომელაურის ინფორმაციით, ხორციელდება ზარები ამა თუ იმ მუქარით. როგორც გომელაურმა სპეცოპერაციის შედეგების კომენტირებისას განაცხადა, ყველა შემოსული შეტყობინება და განხორციელებული ზარი იქნება მიბმული გამოძიებაზე და სერიოზულად შესწავლილი. ჟურნალისტები დაინტერესდნენ იცოდა თუ არა გომელაურმა სოციალურ ქსელში გავრცელებული მუქარის შესახებ, რომელშიც მომხმარებელი წერდა, რომ "მომხდარის გამო მოკლული ძმებისთვის საქართველო ათასი თავით გადაიხდის". "რა თქმა უნდა ვფლობთ ინფორმაციას. ვაკვირდებით ღია წყაროებშიც. ზარები ხორციელდება ამა თუ იმ მუქარით. ეს ყველაფერი, შემოსული ზარი იქნება თუ "ფეისბუქზე" განხორციელებული მუქარა, ამა თუ იმ მიმართულებით, ყველაფერი იქნება ამ გამოძიებაზე მიბმული და მივუდგებით სერიოზულად. ყველა შემოსულ ზარს და sms-სს", - განაცხადა ვახტანგ გომელაურმა. ვახტანგ გომელაური - ზარი იქნება თუ "ფეისბუქზე" განხორციელებული მუქარა, ყველაფერს სერიოზულად მივუდგებით

"თუ შევხედავთ დღევანდელ დღეს, მათ ტერორისტული აქტი ჩაიდინეს საქართველოში, თითქმის, 18-საათიან ბრძოლას აწარმოებდნენ ძალოვან სტრუქტურებთან," - ეს განცხადება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა, ვახტანგ გომელაურმა, სპეცოპერაციის შესახებ გააკეთა და აღნიშნა, რომ "იყო საფრთხე, მოსახლეობა მძევლად აეყვანათ". თბილისის რეფერალურ საავადმყოფოში, სადაც გაბრიელ სალოსის გამზირზე განხორციელებული სპეცოპერაციის შედეგად დაჭრილი სამართალდამცველები იმყოფებიან, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი და პრემიერმინისტრი მივიდნენ. გომელაურმა დაღუპული სპეცრაზმელის ოჯახს მიუსამძიმრა. მისი თქმით, დაჭრილი სამართალდამცავების ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. მათ ტერაქტი ჩაიდინეს საქართველოში... იყო საფრთხე, მოსახლეობა მძევლად აეყვანათ - ვახტანგ გომელაური [post_title] => უშიშროების საბჭო თბილისში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ushishroebis-sabcho-tbilisshi-chatarebul-specoperaciaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 22:49:47 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 18:49:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 56 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 60d23b50adaca3ec8d8c1d04c3f14138 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )