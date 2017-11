გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპრაციის დროს სპეცრაზმელი დაიჭრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189580 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specrazmeli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 189580 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specrazmeli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => specoperacia [1] => specrazmeli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (189580) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6991,21334) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189567 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-22 10:52:52 [post_date_gmt] => 2017-11-22 06:52:52 [post_content] => ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპარაციის ადგილას იმყოფებოდა დეპუტატი ბექა ნაცვლიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ შემთხვევის ადგილიდან მოსახლეობა ევაკუირებულია. "რაც არის საჭირო სამართალდამცავების გადმოსახედიდან, მოსახლეობა ევაკუირებულია იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რა შესაძლებლობაც ახლა არის",-განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, სამართალდამცავები სხვა დეტალებზე თავად გააკეთებენ კომენტარს. "სპეცოპერაცია რასაც ვაკვირდები, როგორც არის დაგეგმილი ისე მიმდინარეობს,"- განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილი. სალოსის ქუჩაზე მოსახლეობა არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში ევაკუირებულია - ბექა ნაცვლიშვილი

ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაცია ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. ერთ-ერთი შენობის მესამე სართულზე შეიარაღებული პირები იმყოფებიან, რომლებსაც ტერორიზმთან აქვთ კავშირი. ამ წუთებშიც ადგილზე ისმის სროლის ხმა. ამ წუთებში, მესამე სართულზე, სადაც შეიარაღებული პირები იმყოფებიან, ხანძრია. ადგილზე რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა სასწრაფო დახმარების მანქანაც, რომელმაც რამდენიმე წუთში ტერიტორია დატოვა. ცნობილია, რომ აღნიშნულ კორპუსში აფეთქებულია ორი ბინა. უცნობია, მოხერხდა თუ არა შეიარაღებული პირების დაკავება. ცნობილია, რომ აღნიშნული პირები საქართველოს მოქალაქეები არ არიან. იმ ტერიტორიაზე სადაც მიმდინარეობს სპეცოპერაცია მდებარეობს სკოლა, სადაც სწავლა არის შეწყვეტილი. სპეცოპარაცია ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე - აფეთქებულია ორი ბინა

სპეცოპერაცია ქვემო ფონიჭალაში დასრულებულია. სამართალდამცველებმა ნარკორეალიზაციის ბრალდებით ოთხი პირი დააკავეს. დაკავებულები უკვე გადაიყვანეს პოლიციაში. ფონიჭალაში ერთდროულად ოთხი სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა. დაკავებულებიდან ორი მამაკაცი ორი კი, ქალია. დაკავებულები საკუთარ საცხოვრებელ სახლებში აიყვანეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-4 ნაწილით მიმდინარეობს, რაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შეძენა-შენახვა, გასაღებას გულისხმობს. სპეცოპერაცია ფონიჭალაში - დაკავებულები სამართალდამცავ უწყებაში გადაიყვანეს "რაც არის საჭირო სამართალდამცავების გადმოსახედიდან, მოსახლეობა ევაკუირებულია იმ შესაძლებლობების ფარგლებში, რა შესაძლებლობაც ახლა არის",-განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილმა. მისივე თქმით, სამართალდამცავები სხვა დეტალებზე თავად გააკეთებენ კომენტარს. "სპეცოპერაცია რასაც ვაკვირდები, როგორც არის დაგეგმილი ისე მიმდინარეობს,"- განაცხადა ბექა ნაცვლიშვილი. სალოსის ქუჩაზე მოსახლეობა არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში ევაკუირებულია - ბექა ნაცვლიშვილი