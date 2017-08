გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი გაიხსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => gadamfren-frinvelebze-nadiroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155119 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => gadamfren-frinvelebze-nadiroba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 155119 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2245 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => gadamfren-frinvelebze-nadiroba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemos-dacvis-saministro [1] => gadamfren-frinvelebze-nadiroba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (155119) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18107,2245) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153133 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-11 12:36:46 [post_date_gmt] => 2017-08-11 08:36:46 [post_content] => გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 19 აგვისტოს იწყება. გარემოს დაცვის სამინისტროს ცნობით, ნადირობისთვის აუცილებელ საჭირო ინფორმაციას ავრცელებს. მათი ცნობით, ნადირობისას აუცილებლად უნდა იქონიოთ გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი და სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. "ფორტუნა" სამინისტროს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: "გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: №200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033. განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის: ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანი კოდის ბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის _ ქალაქი, რაიონი). 9 ნიშნიანი კოდის პირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევევ უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში არსაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადად კოდი ასე გამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და ა.შ.", – ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. "ორთაჭალჰესთან მტკვარში, ფეკალური მასები ჩაედინება" - ამის შესახებ საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი წერს და ვიდეოს ავრცელებს. "წინასწარ ბოდიშს გიხდით კადრების არაესთეტიურობის გამო, მაგრამ აქ ჩვენი ქალაქის სამარცხვინო რეალობა ჩანს. ორთაჭალჰესთან მტკვარში ღიად ჩაედინება ფეკალური მასა. ეს არის სწორედ სამშენებლო ქაოსის შედეგი. ესაა იმის შედეგი რომ არავინ აკონტროლებს მშენებლობის დროს რომელი კოლექტორი სადაა დაერთებული. აქ თვალნათლივ ჩანს რომ ვიღაცეებს დაენანათ ფული საკალანიზაციო ქსელის მოწყობაზე და პირდაპირ დააერთეს სანიაღვრე კოლექტორს. შედეგად ფეკალიები ჩადის მტკვარში. ვიღაც მერე აქ თევს იჭერს და ყიდის, ცოტა ქვემოთ ამ წყლით ირწყვება მინდვრები და მერე ისევ ჩვენ ვჭამთ მწვანილს. არაფერს ვამბობ ჰაერის მოშხამვაზე. კაცი პატრონი და გამკონტროლებელი არაა. მერიას სძინავს, კომპანია GWP-ის რომ ჰკითხო მათ არაფერი ეხებათ. არადა, ეს ხდება შუა ქალაქში, ეს საძაგლობა ხდება ჩვენს თვალწინ. ამ ყველაფერს მოწესრიგება, მოგვარება სჭირდება", - წერს ელისაშვილი. შეგახსენებთ, რომ მტკვარში, დიდი ოდენობით ნაგვის მასის გამოჩენის გამო, "ფორტუნამ" სცადა გაერკვია, ვის ევალება მტკვრის სისუფთავეზე ზრუნვა და კალაპოტის დასუფთავება. მერიაში და გარემოს დაცვის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ეს მათ მოვალეობაში არ შედის და პერიოდულად, ისინი ასეთ ღონისძიებებს კეთილი ნების საფუძველზე და ხალხის ჩართულობით ახორციელებენ. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში და ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის თაობაზე, საქართველოს მთავრობამ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დავცის სამინისტროს მიერ წარდგენილი საკანონმდებლო პაკეტი განიხილა . ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ნადირობის წესების დარღვევისათვის მკაცრდება. ნადირობის წესების განმეორებით დარღვევის შემთხვევაში ჯარიმის ოდენობა ორმაგდება და სამართალდამრღვევს მინიმუმ 1 წლის ვადით სანადირო იარაღის ტარების უფლება ჩამოერთმევა. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემის დაწესებულებებს მიეცემათ უფლებამოსილება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მთელი რიგი მუხლებით გათვალისწინებული სამართლადარღვევის გამოვლენისას ადგილზე სამართალდამრღვევის დაჯარიმება მოახდინონ (იმ შემთხვევაში თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, ან თუ დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტს და ამას ადასტურებს ხელმოწერით); ნარჩენების მართვის კოდექსში განსახორციელებელი ცვლილებიდან გამომდინარე საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესუსების დაცვის სამინისტროს სისტემის დაწესებულების თანამშრომლებს მიენიჭებათ უფლებამოსილება ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ადგილზე დააჯარიმონ სამართალდამრღვევი. იმ შემთხვევაში თუ ადგილზე დაჯარიმება არ მოხდება საჯარიმო ქვითარი ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს გაეგზავნება. მკაცრდება პასუხისმგებლობა სასარგებლო წიაღისეულის უკანონოდ (ულიცენზიოდ) მოპოვებაზე, უკანონოდ მოპოვების შემთხვევაში დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელის სახით გათვალისწინებული იქნება სამართალდარღვევის იარაღისა და მოპოვებული მყარი წიაღისეულის კონფისკაცია. მყარი სასარგებლო წიაღისეულით დატვირთული ავტოსატრანსპორტო საშუალება სამართალდამრღვევს საქმის განხილვამდე დროებითი ჩამოერთმევა. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების შემდეგ თუ პირი 1 წლის განმავლობაში კვლავ მოიპივებს წიაღისეულს სათანადო ლიცენზიის გარეშე, მას დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს დაურეგისტრირებელი სახერხი საამქროს ფუნქციონირებისათვისაც. ნადირობაზე, წიაღისეულის მოპოვებასა და გარემოს დანაგვიანებაზე კანონმდებლობა მკაცრდება "ფორტუნა" სამინისტროს განცხადებას უცვლელად გთავაზობთ: "გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის მსურველებმა ნადირობისას თან უნდა იქონიონ გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის (10 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა, ბანკის კოდი: 220 101 222, ანგარიშის ნომერი: №200122900, ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი: 3033. განმარტება მოსაკრებლის გადახდისათვის: ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდი 3033 წარმოადგენს 9 ნიშნიანი კოდის ბოლო ოთხ ციფრს, რომელიც უცვლელია (ერთი და იგივეა ყველა თვითმმართველი ერთეულისათვის _ ქალაქი, რაიონი). 9 ნიშნიანი კოდის პირველი ციფრი არის 3, რომელიც ასევევ უცვლელია და ნიშნავს ამკრეფის კოდს, ამ შემთხვევაში არსაგადასახადო შემოსულობებს. ხოლო შუა 4 ციფრი სხვადასხვაა იმ თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად (ქალაქი, მუნიციპალიტეტი), სადაც წარმოებს თანხის გადახდა. ზოგადად კოდი ასე გამოიყურება: 3 XXXX 3033. მაგალითად: თბილისისათვის ბიუჯეტის შემოსულობების სახის განმსაზღვრელი სახაზინო კოდია: 3 0077 3033; ახმეტისათვის 3 0054 3033; რუსთავისათვის 3 0006 3033; ქუთაისისთვის 3 0018 3033, ლენტეხისათვის 3 0031 3033 და ა.შ.", – ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონი 19 აგვისტოს იწყება: რა დოკუმენტებია ნადირობისთვის საჭირო? 