გადასახადების გაზრდას ხელისუფლება რეფერენდუმის გარეშე შეძლებს: მუხლი, რომელიც 12 წლის შემდეგ კონსტიტუციიდან გაქრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => 94-e-mukhli [2] => biznesi-da-politika [3] => biznesgaremo-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141547 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => 94-e-mukhli [2] => biznesi-da-politika [3] => biznesgaremo-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141547 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7786 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => 94-e-mukhli [2] => biznesi-da-politika [3] => biznesgaremo-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => 94-e-mukhli [2] => biznesi-da-politika [3] => biznesgaremo-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141547) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16807,16809,16808,7786) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140951 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 23:40:56 [post_date_gmt] => 2017-06-23 19:40:56 [post_content] => 115 ხმით „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი და 114 ხმით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი, მეორე მოსმენით პარლამენტმა დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზე მიიღო. კენჭისყრის პროცედურამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტების განხილვის პროცესი შეაჯამა. მისი განცხადებით, საქართველოს ახალი კონსტიტუცია საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე და სტანდარტებზეა აგებული. „დღეს ჩვენ გავდივარ ისტორიული პროცესის მეორე ეტაპს, რომელსაც ევროპული სტანდარტების, ევროპული ტიპის კონსტიტუციის შემუშავება, მიღება და დამტკიცება ჰქვია. უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ არა მარტო კონსტიტუციაა აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი და ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის საუკეთესო ევროპული სტანდარტების. ეს არის ჩვენი გამარჯვება, ქართული ოცნების გამარჯვება, ჩვენი გუნდის გამარჯვება“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისი თქმით, საქართველოს მოსახლეობას და ამომრჩეველს „ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნებამდე ძალიან კონკრეტული დაპირება მისცა და ხელისუფლება ამ დაპირების და გაცემული საკონსტიტუციო ნდობის შესაბამისად მოქმედებს. „ჩვენ თანმიმდევრულად მივიწევთ წინ ამ დაპირების საბოლოოდ ასრულებისკენ. ეს იყო ჩვენი პასუხისმგებლობა. ეს დაპირება გაცემული იყო 2012 წლამდეც, თუმცა, გამომდინარე იქედან, რომ არ იყო ჩამოყალიბებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში და არ იყო კონსენსუსის რესურსი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, საკონსტიტუციო რეფორმა არ და ვერ შედგა. დღეს ჩვენ, ჩვენმა მოსახლეობამ მოგვცა ამის მანდატი. ჩვენი არა მარტო უფლება, არამედ, პასუხისმგებლობა და ვალია, რომ ამ დაპირების და გაცემული საკონსტიტუციო ნდობის შესაბამისად ვიმოქმედოთ“, - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ამ პროცესით გამარჯვებულია ქართველი ხალხი და დამარცხებულია ყველა ის ძალა, რომელიც დესტრუქციისკენ იყო მოწოდებული. „ჩვენ გავდივართ ამ ძალიან მნიშვნელოვან, ისტორიულ პროცესს. დღეს გამარჯვებულია არა ქართული ოცნება, არამედ ქართველი ხალხი, რომელმაც მოგვცა დავალება, დაგვისახა ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ძალიან პირნათლად ვასრულებთ და დამარცხებულია ყველა ის ძალა, რომელიც დესტრუქციისკენ იყო მოწოდებული. არავის დამარცხება ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება. ქვეყნის გამარჯვების აუცილებელი პირობაა ძალიან დახვეწილი, ევროპული ტიპის კონსტიტუციის არსებობა და სწორედ ასეთი ტიპის კონსტიტუციას ვიღებთ ჩვენ ყველა ერთად“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვის დასრულების შემდგომ. საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, პარლამენტი კონსტიტუციურ კანონპროექტს მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს. [post_title] => პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონპროექტები მეორე მოსმენით მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-konstituciuri-kanonproeqtebi-meore-mosmenit-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 23:40:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 19:40:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 140924 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 19:26:30 [post_date_gmt] => 2017-06-23 15:26:30 [post_content] => ქართული ოცნების დეპუტატმა, ენძელა მაჭავარიანმა პრეზიდენტზე რეპლიკით იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი გაამხიარულა. დეპუტატმა კონსტიტუციაში პრემიერის ასაკის მითითება მოითხოვა. "პრემიერის ასაკზე არ წერია არსად არაფერი და, თუკი იმას... რა ჯანდაბა ... პრეზიდენტს ვაძლევთ ამხელა უფლებებს, აქ რატომ არ არის მითითებული", - ენძელა მაჭავარიანმა. მის რეპლიკას დარბაზში და თავად დეპუტატისგანაც სიცილი მოჰყვა. პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ კი ენძელა მაჭავარიანს განუმარტა, რომ ასაკი კონსტიტუციაში მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწერება, თუ პირი პირდაპირი წესით ირჩევა. https://www.youtube.com/watch?v=kPnANGhuWgU [post_title] => რა ჯანდაბა ჰქვია... პრეზიდენტს: ენძელა მაჭავარიანის რეპლიკამ დეპუტატები გაამხიარულა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-jandaba-hqvia-prezidents-endzela-machavarianis-replikam-deputatebi-gaamkhiarula [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 19:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 15:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140924 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140424 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-21 22:07:17 [post_date_gmt] => 2017-06-21 18:07:17 [post_content] => როდესაც აცხადებ, რომ არ ენდობი მმართველ გუნდს და მას მარტო ტოვებ დარბაზში კონსტიტუციის განხილვისას, ეს ნიშნავს, რომ ან იტყუები და იცი, რომ მართლაც საუკეთესო კონსტიტუცია იწერება, - ამის შესახებ ფრაქცია ”ქართული ოცნების” ლიდერმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია, ხალხი და ვენეციის კომისია აღნიშნავენ, რომ შენი ლოგიკა ცარიელი პოპულიზმი და დემაგოგიაა, ერთადერთი გზა პროცესის დისკრედიტაციისთვის არის ბოიკოტი. ”ეს არის ჩვენი ოპონენტების გადაწყვეტილების მოკლე აღწერა. გარდა ამისა, როდესაც აცხადებ, რომ არ ენდობი მმართველ გუნდს და მას მარტო ტოვებ დარბაზში კონსტიტუციის განხილვისას, ეს ნიშნავს, რომ არ გაინტერესებს შენი ქვეყნის მომავალი”, - აღნიშნა მდინარაძემ. [post_title] => მამუკა მდინარაძე: "ერთადერთი გზა პროცესის დისკრედიტაციისთვის არის ბოიკოტი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mamuka-mdinaradze-ertaderti-gza-procesis-diskreditaciistvis-aris-boikoti [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-21 22:07:17 [post_modified_gmt] => 2017-06-21 18:07:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140424 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140951 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-23 23:40:56 [post_date_gmt] => 2017-06-23 19:40:56 [post_content] => 115 ხმით „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი და 114 ხმით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის პროექტი, მეორე მოსმენით პარლამენტმა დღევანდელ რიგგარეშე სხდომაზე მიიღო. კენჭისყრის პროცედურამდე პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტების განხილვის პროცესი შეაჯამა. მისი განცხადებით, საქართველოს ახალი კონსტიტუცია საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე და სტანდარტებზეა აგებული. „დღეს ჩვენ გავდივარ ისტორიული პროცესის მეორე ეტაპს, რომელსაც ევროპული სტანდარტების, ევროპული ტიპის კონსტიტუციის შემუშავება, მიღება და დამტკიცება ჰქვია. უკვე არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ არა მარტო კონსტიტუციაა აგებული საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე, არამედ თითოეული ჩანაწერი და ნორმა ამ კონსტიტუციაში არის საუკეთესო ევროპული სტანდარტების. ეს არის ჩვენი გამარჯვება, ქართული ოცნების გამარჯვება, ჩვენი გუნდის გამარჯვება“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. მისი თქმით, საქართველოს მოსახლეობას და ამომრჩეველს „ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნებამდე ძალიან კონკრეტული დაპირება მისცა და ხელისუფლება ამ დაპირების და გაცემული საკონსტიტუციო ნდობის შესაბამისად მოქმედებს. „ჩვენ თანმიმდევრულად მივიწევთ წინ ამ დაპირების საბოლოოდ ასრულებისკენ. ეს იყო ჩვენი პასუხისმგებლობა. ეს დაპირება გაცემული იყო 2012 წლამდეც, თუმცა, გამომდინარე იქედან, რომ არ იყო ჩამოყალიბებული საკონსტიტუციო უმრავლესობა პარლამენტში და არ იყო კონსენსუსის რესურსი ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებთან, საკონსტიტუციო რეფორმა არ და ვერ შედგა. დღეს ჩვენ, ჩვენმა მოსახლეობამ მოგვცა ამის მანდატი. ჩვენი არა მარტო უფლება, არამედ, პასუხისმგებლობა და ვალია, რომ ამ დაპირების და გაცემული საკონსტიტუციო ნდობის შესაბამისად ვიმოქმედოთ“, - აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, ამ პროცესით გამარჯვებულია ქართველი ხალხი და დამარცხებულია ყველა ის ძალა, რომელიც დესტრუქციისკენ იყო მოწოდებული. „ჩვენ გავდივართ ამ ძალიან მნიშვნელოვან, ისტორიულ პროცესს. დღეს გამარჯვებულია არა ქართული ოცნება, არამედ ქართველი ხალხი, რომელმაც მოგვცა დავალება, დაგვისახა ამოცანა, რომელსაც ჩვენ ძალიან პირნათლად ვასრულებთ და დამარცხებულია ყველა ის ძალა, რომელიც დესტრუქციისკენ იყო მოწოდებული. არავის დამარცხება ჩვენ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ჩვენი გამარჯვება, ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება. ქვეყნის გამარჯვების აუცილებელი პირობაა ძალიან დახვეწილი, ევროპული ტიპის კონსტიტუციის არსებობა და სწორედ ასეთი ტიპის კონსტიტუციას ვიღებთ ჩვენ ყველა ერთად“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ კონსტიტუციური კანონის პროექტის განხილვის დასრულების შემდგომ. საქართველოს კონსტიტუციისა და მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, პარლამენტი კონსტიტუციურ კანონპროექტს მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე განიხილავს. [post_title] => პარლამენტმა კონსტიტუციური კანონპროექტები მეორე მოსმენით მიიღო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-konstituciuri-kanonproeqtebi-meore-mosmenit-miigho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-23 23:40:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-23 19:40:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140951 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 487cb2baf12745466870d5bb6ef70b9b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )