გადაწყვეტილება მიღებულია -კატალონიის ავტონომიურ მთავრობას მადრიდი პასუხობს

გუშინ საღამოს კატალონიური ქალაქების ქუჩებში საპროტესტო აქციებზე ასი ათასობით ადამიანი გამოვიდა. ისინი დამოუკიდებლობის მოძრაობის ორი გავლენიანი ლიდერის წინასწარ პატიმრობას აპროტესტებდნენ. ამის შესახებ El Pais წერს. ბარსელონაში, სამოქალაქო გვარდიის მონაცემებით, ქუჩაში 200 ათასამდე ადამიანი გამოვიდა. ისინი ორშაბათს დაკავებული ორი მთავარი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, კატალონიის ეროვნული ასამბლეის და ორგანიზაცია „საერთო კულტურის" ხელმძღვანელების - ჟორდი სანჩესის და ჟორდი კუიშარის გათავისუფლებას ითხოვდნენ. „კატალონიელო პატიმრებო, ჩვენ გვსურს, რომ თქვენ სახლებში დაბრუნდეთ," - სკანდირებდნენ აქციის მონაწილეები, რომლებსაც პროტესტის ნიშნად დანთებული სანთლები ეკავათ. აქციის მონაწილეებს ჰქონდათ ტრანსპარანტები ლოზუნგებით „თავისუფლება ჟორდის, ესპანეთის პოლიპატიმრებს", „დაეხმარეთ კატალონიას", „გადაარჩინეთ ევროპა" და „რესპუბლიკა - ახლა". კატალონიის ესპანეთისგან გამოყოფის შემთხვევაში - "ბარსელონა" კვლავ ლა ლიგაში იასპარეზებს და ესპანეთის თასის შეხვედრებშიც მიიღებს მონაწილეობას. როგორც ცნობილია, "ბარსელონა" კატალონიის ფეხბურთის ფედერაციის შემადგენლობაშია, რომელიც ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაციისაგან გამოყოფას არ გეგმავს. თავის მხრივ, ესპანეთის ფეხბურთის ფედერაცია არავითარ შემთხვევაში არ აპირებს "ბარსელონას" ლა ლიგიდან მოკვეთას. კატალონიური გრანდის გარეშე დარჩენის შემთხვევაში - სატელევიზიო მაუწყებლობიდან ესპანეთის ჩემპიონატი 30-40%-ით ნაკლებს მიიღებს. კატალონიის მთავრობის ხელმძღვანელმა, კარლეს პუჩდემონმა და ავტონომიის სხვა ხელმძღვანელებმა რეგიონის დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ დოკუმენტს ხელი მოაწერეს. „ვაფუძნებთ კატალონიის რესპუბლიკას, როგორც დამოუკიდებელ და სუვერენულ, სამართლებრივ, დემოკრატიულ და სოციალურ სახელმწიფოს," - ნათქვამია დოკუმენტის ტექსტში, რომლის სახელწოდებაა „კატალონიის სახალხო წარმომადგენლების დეკლარაცია". დოკუმენტის ტექსტში ასევე გამოცხადებულია „გარდამავალი პერიოდის შესახებ კანონის ძალაში შესვლა რესპუბლიკის სასამართლო და ძირითადი ინსტიტუტებისთვის". „ვიწყებთ დამფუძნებელ პროცესს. ეს პროცესი დემოკრატიულია და ხალხის ნებას ეფუძნება. ვადასტურებთ ჩვენს მისწრაფებას მოლაპარაკებები დავიწყოთ ესპანეთის სახელმწიფოსთან, რაც მიმართული იქნება ორივე რეგიონის სასარგებლო თანამშრომლების ფარგლების დადგენაზე. ეს მოლაპარაკებები თანასწორ საფუძველზე უნდა წარიმართოს," - ნათქვამია დოკუმენტში. კატალონია, ასევე, მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებასა და ევროკავშირის ხელისუფლებას, ჩაერიონ სიტუაციაში და დაგმონ სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების დარღვევა და კატალონიის ესპანეთის სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებების პროცესში მონაწილეობა მიიღონ. დოკუმენტში ასევე აღნიშდულია, რომ ევროპული პროექტის მშენებლობაში მონაწილეობის მიღება სურს. „სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მოვუწოდებთ, კატალონიის რესპუბლიკა დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოდ აღიარონ," - ხაზგასმით აღნიშნულია დოკუმენტის ტექსტში. 