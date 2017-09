გაძვირებული სიკვდილი: რა ღირს ბილეთი იმ ქვეყნად

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => saritualo-momsakhureba [2] => hadesi [3] => hermesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168392 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => saritualo-momsakhureba [2] => hadesi [3] => hermesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168392 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => saritualo-momsakhureba [2] => hadesi [3] => hermesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => saritualo-momsakhureba [2] => hadesi [3] => hermesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168392) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2172,19660,19661,19659) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 110359 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-23 19:54:34 [post_date_gmt] => 2017-02-23 15:54:34 [post_content] => მოზარდის მშობლები შოკში ჩაცვივდნენ, როდესაც მათი შვილი, რომელიც გარდაცვლილი ეგონათ, საკუთარი დასაფლავების წინ „გაცოცხლდა“ – „ინდეფენდენთის“ ცნობით, შემთხვევა ინდოეთში, კარნატაკას შტატში მოხდა. ქუმარ მარევადი სასწრაფოდ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. 17 წლის ბიჭი უპატრონო ძაღლმა დაგლიჯა და კლინიკაში კრიტიკული მდგომარეობით იწვა. ქუმარ მარევადი შეერთებული იყო ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე და ექიმები მშობლებს ვერაფრით აიმედებდნენ, ინფექცია მთელს ორგანიზმში გავრცელდა. მისი გადარჩენის შანსი, ფაქტობრივად, აღარ არსებობდა, ამიტომ აპარატი გამორთეს. ბიჭი მშობლებმა სახლში წაიყვანეს, ქუმარმა სუნთქვა შეწყვიტა. ყველამ დაიჯერა, რომ ის გარდაიცვალა. ოჯახმა დაგეგმა დაკრძალვის ცერემონიალი, თუმცა დაკრძალვის ადგილამდე 2 კმ იყო დარჩენილი, როდესაც ქუმარმა თვალები გაახილა და კიდურები გაამოძრავა. ბიჭი სასწრაფოდ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. [post_title] => მოზარდი დაკრძალვამდე ცოტა ხნით ადრე გაცოცხლდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mozardi-dakrdzalvamde-cota-khnit-adre-gacockhlda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-23 19:54:34 [post_modified_gmt] => 2017-02-23 15:54:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=110359 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 76047 [post_author] => 10 [post_date] => 2016-09-18 11:27:45 [post_date_gmt] => 2016-09-18 07:27:45 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოქანდაკე მერაბ ბერძენიშვილის გარდაცვალების გამო მწუხარებას გამოთქვამს. სამძიმრის წერილი გიორგი კვირიკაშვილმა ”ფეისბუქის” საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. ”დიდ მწუხარებას გამოვთქვამ სახელგანთქმული მოქანდაკის - მერაბ ბერძენიშვილის გარდაცვალების გამო. მემკვიდრეობა, რომელიც მერაბ ბერძენიშვილმა დატოვა, ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეა. მის მიერ შექმნილი მონუმენტური ქანდაკებები საუკეთესოდ ასახავს ჩვენს მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, ქართველი კაცის ბუნებას, ჩვენს უმთავრეს ღირებულებებს. სამძიმარს ვუცხადებ ბატონი მერაბის ოჯახს, ახლობლებს, მთელ საქართველოს. მერაბ ბერძენიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით შექმნილია სახელმწიფო კომისია და დაკრძალვის ხარჯებს გაიღებს სახელმწიფო”, - ნათქვამია სამძიმრის წერილში. მერაბ ბერძენიშვილი 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა. [post_title] => მერაბ ბერძენიშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით დაკრძალვის ხარჯებს სახელმწიფო გაიღებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => merab-berdzenishvilis-gardacvalebastan-dakavshirebit-dakrdzalvis-kharjebs-sakhelmwifo-gaighebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-18 11:29:22 [post_modified_gmt] => 2016-09-18 07:29:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76047 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 13133 [post_author] => 5 [post_date] => 2015-11-30 11:24:08 [post_date_gmt] => 2015-11-30 07:24:08 [post_content] => ჯონა ლომუ - მსოფლიოს რაგბის ლეგენდა დაკრძალეს. ყველასათვის მისაბაძი და საყვარელი ადამიანი 40 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მან მსოფლიოს სპორტში მთელი ეპოქა შექმნა, ის იყო სპორტსმენი, როგორიც მხოლოდ ერთხელ იბადება და არასდროს მეორდება. ჯონა უყვარდა ყველას და უყვარდათ არა მარტო ფენომენალური მონაცემების, არამედ მისი პიროვნული თვისებების გამო. მიუხედავად იმისა, რომ დიდების მწვერვალს ახალგაზრდულ ასაკშივე უწია, ის დარჩა უბრალო ადამიანად და მთელი ერის მისაბაძი კაცი გახდა. მასზე უფრო პოპულარული მოთამაშეები თითქმის არ არსებობენ. ჯონა ახალი ზელანდიის დესპანი იყო მთელ მსოფლიოში. ვეებერთელა ადამიანი იყო, ნამდვილი გმირი. ჯონა ლომუ მისთვის საკადრისი პატივით დაკრძალეს, ცერემონიას ემოციების გარეშე არ ჩაუვლია: იყო ბევრი ცრემლი, ამაღელვებელი ეპიზოდი და უზარმაზარი გულისტკივილი და დანაკლისი. ის გააცილეს ჰაკათი, ის გააცილეს დიდებულად, ის გააცილეს გულით - როგორც დაიმსახურა. [fbvideo link="https://www.facebook.com/nzherald.co.nz/videos/10153145039666302/?__mref=message_bubble" width="500" height="400" onlyvideo="1"] [gallery royalslider="1" ids="13134,13135,13136,13137,13138,13139,13140,13141,13142,13143,13144,13145"] [post_title] => როგორ გააცილეს ჯონა ლომუ (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-gaaciles-jona-lomu-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-11-30 11:24:08 [post_modified_gmt] => 2015-11-30 07:24:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=13133 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 110359 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-23 19:54:34 [post_date_gmt] => 2017-02-23 15:54:34 [post_content] => მოზარდის მშობლები შოკში ჩაცვივდნენ, როდესაც მათი შვილი, რომელიც გარდაცვლილი ეგონათ, საკუთარი დასაფლავების წინ „გაცოცხლდა“ – „ინდეფენდენთის“ ცნობით, შემთხვევა ინდოეთში, კარნატაკას შტატში მოხდა. ქუმარ მარევადი სასწრაფოდ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. 17 წლის ბიჭი უპატრონო ძაღლმა დაგლიჯა და კლინიკაში კრიტიკული მდგომარეობით იწვა. ქუმარ მარევადი შეერთებული იყო ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე და ექიმები მშობლებს ვერაფრით აიმედებდნენ, ინფექცია მთელს ორგანიზმში გავრცელდა. მისი გადარჩენის შანსი, ფაქტობრივად, აღარ არსებობდა, ამიტომ აპარატი გამორთეს. ბიჭი მშობლებმა სახლში წაიყვანეს, ქუმარმა სუნთქვა შეწყვიტა. ყველამ დაიჯერა, რომ ის გარდაიცვალა. ოჯახმა დაგეგმა დაკრძალვის ცერემონიალი, თუმცა დაკრძალვის ადგილამდე 2 კმ იყო დარჩენილი, როდესაც ქუმარმა თვალები გაახილა და კიდურები გაამოძრავა. ბიჭი სასწრაფოდ გადაიყვანეს საავადმყოფოში. 