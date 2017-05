გაერო შეშფოთებულია: უკრაინაში რასიზმი და ფაშიზმია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => rasizmi [3] => ukraina [4] => kievi [5] => svastika [6] => shakhtari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126958 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => rasizmi [3] => ukraina [4] => kievi [5] => svastika [6] => shakhtari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126958 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => rasizmi [3] => ukraina [4] => kievi [5] => svastika [6] => shakhtari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => fifa [2] => rasizmi [3] => ukraina [4] => kievi [5] => svastika [6] => shakhtari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126958) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (303,1919,332,15341,156,14720,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126953 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 16:14:08 [post_date_gmt] => 2017-05-02 12:14:08 [post_content] => მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდის ახალმა სიყვარულმა როსიო ოლივამ, რომელიც არგენტინის ქალთა ჩემპიონატის მეორე დივიზიონის კლუბ ”ექსკურსიონისტაში” თამაშობს, ”კამიონეროსასთან” 3:0 მოგებულ მატჩში კარიერის პირველი გოლი გაიტანა. ახალგაზრდა ფეხბურთელმა შეხვედრაში ანგარიში გახსნა და პროფესიულ კარიერაში პირველი გოლიც იზეიმა, თუმცა მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელების აზრით, ოლივამ თამაშის წესები დაარღვია. ”ხელით თამაში იყო, ეს ყველამ დაინახა”, - განაცხადა მატჩის შემდეგ ”კამიონეროსას” მთავარმა მწვრთნელმა ფედერიკო მალდონადომ. შეგახსენეთ, რომ დიეგო მარადონას თავის კარიერაში ორი ყველაზე ლეგენდარული გოლი მსოფლიოს 1986 წლის ჩემპიონატის მეოთხედფინალში, ინგლისის კარში აქვს გატანილი. ერთმა მათგანმა მიიღო მეტსახელი ”საუკუნის გოლი”, რადგან ამ გოლის გატანამდე დიეგომ მთელი მოწინააღმდეგე გუნდი მოატყუა. მეორეს კი ”ღმერთის ხელი” ეწოდა, რადგან მარადონამ ის ხელით გაიტანა. [post_title] => დიეგო მარადონას მეგობარმა გოგონამ კარიერაში პირველი გოლი ხელით გაიტანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => diego-maradonas-megobarma-gogonam-karierashi-pirveli-goli-khelit-gaitana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 16:14:08 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 12:14:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126953 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126925 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 16:10:15 [post_date_gmt] => 2017-05-02 12:10:15 [post_content] => სერენა დიდებულია კორტზე, თუმცა შთაბეჭდილების მოხდენა წითელ ხალიჩაზეც შეძლო. ამერიკელი ჩოგბურთელი პირველად გამოჩნდა საზოგადოების წინაშე მას შემდეგ, რაც გაამხილა რომ ორსულად იყო. სპორტსმენი წლის მთავარ მოდურ მიღებაზე, უბრალოდ ბრწყინავდა. 35 წლის უილიამსი წითელ ხალიჩაზე Versace-ს კოლექციიდან ზურმუხტის ფერი კაბით გამოჩნდა. სამოსი მუცელს განსაკუთრებით გამოკვეთდა, კამპანიას კი მისი შეყვარებული, Reddit-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ალექსის ოჰანიანი უწევდა. შეგახსენებთ, სერენა უილიამსის ორსულობის შესახებ ცნობილი წინა თვეში გახდა, ის მეორე ტრიმესტრშია, ვარსკვლავი ბავშვის სქესს არ ამხელს. ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თუკი ბავშვის დაბადების შემდეგ სადეკრეტო შვებულება 12 თვემდე გასტანს, მას მსოფლიო რეიტინგში პირველი ადგილი შეუნარჩუნდება. უილიამსის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ჩოგბურთელი კორტზე დაბრუნებას 2018 წელს გეგმავს. [post_title] => სერენა უილიამსმა Met Gala-ზე მუცელი გამოაჩინა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => serena-uiliamsma-met-gala-ze-muceli-gamoachina [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 16:10:15 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 12:10:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126925 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126791 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 11:44:51 [post_date_gmt] => 2017-05-02 07:44:51 [post_content] => ქართული ფეხბურთის უიშვიათესი მარგალიტი გიორგი ქინქლაძე ამასწინ ინგლისურ დერბის დაესწრო, როდესაც „სიტიმ“ „იუნაიტედს“ უმასპინძლა (0:0). "მანჩესტერ სიტის" ოფიციალურმა საიტმა შანსი ხელიდან არ გაუშვა და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა ინგლისური კლუბის ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ფეხბურთელს. "ქართველ ბრილიანტს შეეძლო, "ბარსელონას" წინადადება მიეღო, მაგრამ ის "სიტის" ერთგული დარჩა იმის მიუხედავად, რომ 1996 წელს გუნდი ინგლისური პრემიერლიგიდან დაქვეითდა. მან გადაწყვიტა, "მეინ როუდზე" დარჩენილიყო და გუნდს პრემიერლიგაში აღზევებაში დახმარებოდა... ის გოლი, რომელიც ქინქლაძემ 1996 წლის მარტში გაუტანა "საუთჰემპტონს", აღიარებულია, როგორც "სიტის" ფეხბურთელის მიერ გატანილი საუკეთესო გოლი. "მიდლსბროს" ქომაგებმა კი ქინქლაძის მიერ მათი გუნდის კარში გატანილი გოლი აღიარეს საუკეთესოდ იმათ შორის, რაც კი ოდესმე "რივერსაიდზე" ვინმეს გაუტანია. ქინქლაძე, ვინც მესისა და მარადონას დრიბლინგით იყო დაჯილდოებული და ვისი პასის კულტურითაც ალი ბენარბიაც იამაყებდა, ერთადერთი ნათელი წერტილი იყო იმ გუნდისა, რომელმაც საშინლად დაიწყო 1995/96 წლების სეზონი და სასტარტო 11 მატჩიდან 9 წააგო... "სიტის" ბოსმა ფრენსის ლიმ შეძლო და ქართველი პლეიმეიკერი გუნდში დარჩენაზე დაიყოლია. "შემეძლო გუნდის დატოვება. ჩემ მიმართ ინტერესი იყო "ბარსელონადან", სხვა გუნდებიდანაც, მაგრამ ვერ წავედი. ეს არ ყოფილა რთული გადაწყვეტილება, რადგან მიზნად მქონდა, "სიტის" პრემიერლიგაში დაბრუნებაში დავხმარებოდი", - ამბობს ქინქლაძე. ეს განსაკუთრებით დასაფასებელია იმ ფეხბურთელისგან, რომელსაც თავისუფლად შეეძლო წასვლა და რომელშიც იმ დროს ყველა დაუნანებლად გადაიხდიდა 10 მილიონ გირვანქას, რაც დღეს 50 მილიონს მაინც ნიშნავს. ქინქლაძე კარგი იყო მეორე სეზონშიც, გაიტანა რამდენიმე დასამახსოვრებელი გოლი, მაგრამ ამან გუნდის შედეგზე დიდად ვერ იმოქმედა, კლუბის ხელმძღვანელობამ ალან ბოლი მოხსნა და სტივ კოპელი დანიშნა. 1996/97 წლების სეზონის მიწურულს ქინქლაძე ტრავმირებული იყო და რამდენიმე თამაში გაუცდა. იმ დღეებს "სიტის" ქომაგებმა "ქინქლაძის დღეები" უწოდეს. მათ ეშინოდათ, რომ ქართველი "მეინ როუდს" დატოვებდა. ისინი სტადიონზე საქართველოს დროშებით მიდიოდნენ და კლუბის ხელმძღვანელობას ფეხბურთელის შენარჩუნებისკენ მოუწოდებდნენ... ...და მაინც, ერთ დღესაც ყველაფერი დასრულდა. "აიაქსთან" შეთანხმებას მივაღწიე. ჩემი ბოლო თამაში რომ იყო "სიტიში", ცრემლები წამომივიდა. მე წასვლა არ მინდოდა. ის დრო რომ დაბრუნდეს და "ბარსელონამ" მიმიწვიოს, მაინც არ წავიდოდი. მე არ ვიყავი ბედნიერი "აიაქსში". მწვრთნელი სხვა პოზიციაზე მაყენებდა... არადა, "სიტის" ქომაგები მაინც მოდიოდნენ ჩემი თამაშის სანახავად. მერე დავბრუნდი ინგლისში, კერძოდ - "დერბი ქაუნთიში", მაგრამ ეს აღარ იყო ძველი შეგრძნება. "მეინ როუდზე" დიდებულად დამხვდნენ. ეს გუნდი ჩემს გულშია და ასევე დარჩება. ბედნიერი ვარ ყოველთვის, როცა აქ ყოფნა მიწევს. დიდებული იყო დერბიზე დასწრება, აქ დაბრუნება"... - თქვა ქინქლაძემ. გაზეთი "ლელო" [post_title] => ქინქლაძის გული ქალაქშია: სიტის გამო ბარსელონაში დღესაც არ წავიდოდი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qinqladzis-guli-qalaqshia-sitis-gamo-barselonashi-dghesac-ar-wavidodi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 11:44:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 07:44:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126953 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 16:14:08 [post_date_gmt] => 2017-05-02 12:14:08 [post_content] => მსოფლიო ფეხბურთის ლეგენდის ახალმა სიყვარულმა როსიო ოლივამ, რომელიც არგენტინის ქალთა ჩემპიონატის მეორე დივიზიონის კლუბ ”ექსკურსიონისტაში” თამაშობს, ”კამიონეროსასთან” 3:0 მოგებულ მატჩში კარიერის პირველი გოლი გაიტანა. ახალგაზრდა ფეხბურთელმა შეხვედრაში ანგარიში გახსნა და პროფესიულ კარიერაში პირველი გოლიც იზეიმა, თუმცა მოწინააღმდეგე გუნდის ფეხბურთელების აზრით, ოლივამ თამაშის წესები დაარღვია. ”ხელით თამაში იყო, ეს ყველამ დაინახა”, - განაცხადა მატჩის შემდეგ ”კამიონეროსას” მთავარმა მწვრთნელმა ფედერიკო მალდონადომ. შეგახსენეთ, რომ დიეგო მარადონას თავის კარიერაში ორი ყველაზე ლეგენდარული გოლი მსოფლიოს 1986 წლის ჩემპიონატის მეოთხედფინალში, ინგლისის კარში აქვს გატანილი. ერთმა მათგანმა მიიღო მეტსახელი ”საუკუნის გოლი”, რადგან ამ გოლის გატანამდე დიეგომ მთელი მოწინააღმდეგე გუნდი მოატყუა. მეორეს კი ”ღმერთის ხელი” ეწოდა, რადგან მარადონამ ის ხელით გაიტანა. [post_title] => დიეგო მარადონას მეგობარმა გოგონამ კარიერაში პირველი გოლი ხელით გაიტანა